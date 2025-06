Torcedores do Fluminense são agredidos por seguranças no Mundial

MIAMI (EUA) — A partida entre Fluminense e Mamelodi Sundowns, realizada no Hard Rock Stadium, pelo Mundial de Clubes, foi marcada por uma confusão entre torcedores e a equipe de segurança do estádio. Os momentos de tensão foram registrados antes da bola rolar.

Ainda não há informações detalhadas sobre o desfecho da situação, mas relatos indicam que torcedores do Tricolor tentaram acessar uma área restrita e foram impedidos por seguranças.

Imagens divulgadas pela página “Jornada 1902” mostram seguranças agredindo brutalmente os torcedores do Fluminense. Nas cenas, é possível ver alguns sendo imobilizados de forma violenta.

Bandeirinhas na torcida do Fluminense

Quem acompanhou os jogos do Fluminense neste Mundial de Clubes percebeu a forte presença das bandeiras tricolores nas arquibancadas e também nas ruas dos Estados Unidos. Isso não foi por acaso, mas resultado de uma ação conjunta entre o clube e a Fifa para intensificar a festa da torcida durante a competição.

Torcida do Fluminense na Times Square, em Nova York (Foto: Sharon Prais/Lance!)

Assim como aconteceu na final da Libertadores de 2023, as bandeiras tricolores foram distribuídas aos torcedores que compareceram aos estádios MetLife, em Nova Jersey, e, mais recentemente, ao Hard Rock Stadium, em Miami.

continua após a publicidade

Ao todo, o Fluminense confeccionou 10 mil bandeiras: quatro mil foram distribuídas no empate com o Borussia Dortmund, duas mil na vitória sobre o Ulsan HD e outras duas mil no confronto contra o Mamelodi Sundowns, que acontece nesta quarta-feira (25), às 16h (horário de Brasília).

O transporte das bandeiras envolveu uma operação logística complexa entre o clube e a organizadora da competição, passando por etapas de produção, legalização e distribuição aos torcedores. Caso avance às oitavas de final, o Fluminense planeja confeccionar e distribuir mais bandeiras para manter a festa nas arquibancadas.