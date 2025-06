Miami tem alerta de tempestade às vésperas de jogo do Fluminense

MIAMI (EUA) — O tempo fechou em Miami, cidade localizada no estado da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, na costa atlântica. O local será o palco da partida entre Fluminense e Mamelodi Sundowns, válida pela terceira rodada do Mundial de Clubes.

A previsão do tempo pode preocupar torcedores e organizadores da partida entre Fluminense e Mamelodi Sundowns. A temperatura em Miami deve ficar na casa dos 29 °C, com 70% de chance de tempestades com trovoadas (T-storms) durante a tarde. Para a noite, a expectativa é de 50% a 60% de probabilidade de chuva forte. O jogo, no entanto, está marcado para às 15h no horário local (16h de Brasília), antes do pico previsto de instabilidade. As informações foram divulgadas no site do governo americano.

Até o momento, a partida segue confirmada conforme o planejamento inicial. O Fluminense, inclusive, já está a caminho do estádio.

Embora o Hard Rock Stadium — palco da partida — não tenha cobertura retrátil, o protocolo da FIFA prevê diretrizes específicas para estádios que possuem esse recurso. Nessas arenas, a decisão de manter a cobertura aberta ou fechada deve ser tomada antes do início do jogo, durante a Reunião de Coordenação da Partida, e anunciada pelo Diretor de Partida da FIFA.

Cenário repetido

A terça-feira (24) no Mundial de Clubes foi marcada por instabilidades climáticas. Em Nashville, o duelo entre Auckland City e Boca Juniors foi interrompido aos 11 minutos da segunda etapa após um alerta de tempestade severa ser emitido para a região.

O histórico recente do torneio já havia registrado um episódio parecido envolvendo uma equipe brasileira. Na partida entre Palmeiras e Al-Ahly, a chuva intensa e o risco de tempestade obrigaram a paralisação do jogo por cerca de 45 minutos. Os atletas deixaram o gramado e os torcedores foram direcionados para áreas cobertas do estádio como medida de segurança.

continua após a publicidade

Outras partidas, como Ulsan HD x Mamelodi Sundowns e Pachuca x RB Salzburg, também foram interrompidas pelo mesmo motivo: o alerta de condições climáticas severas.