Sorteio Copa do Brasil 2025: confira os confrontos das quartas de final e chaveamento
Duelos serão disputados entre os dias 27 de agosto e 11 de setembro
A CBF realizou nesta terça-feira (12) o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Oito clubes seguem na disputa pelo título, e o sorteio definiu também o chaveamento até a grande decisão. Os mandos serão sorteados em breve, na segunda etapa do sorteio.
Confrontos das quartas de final
- (Confronto 1) Cruzeiro x Atlético-MG
- (Confronto 2) Corinthians x Athlético-PR
- (Confronto 3) Vasco x Botafogo
- (Confronto 4) Fluminense x Bahia
*Os confrontos das semifinais serão entre os vencedores do 1x2 e 3x4.
Chaveamento até a final
Diferentemente de fases anteriores, todos os times foram colocados em um único pote, o que permitiu qualquer confronto possível.
Calendário-base da Copa do Brasil 2025
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
- Semifinais: 5 e 19 de outubro
- Finais: 2 e 9 de novembro
