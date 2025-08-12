menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Sorteio Copa do Brasil 2025: confira os confrontos das quartas de final e chaveamento

Duelos serão disputados entre os dias 27 de agosto e 11 de setembro

Troféu da Copa do Brasil (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
imagem cameraTroféu da Copa do Brasil (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea Neves
Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)
Dia 12/08/2025
10:29
  • Matéria
  • Mais Notícias

A CBF realizou nesta terça-feira (12) o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Oito clubes seguem na disputa pelo título, e o sorteio definiu também o chaveamento até a grande decisão. Os mandos serão sorteados em breve, na segunda etapa do sorteio.

continua após a publicidade

Relacionadas

Confrontos das quartas de final

  • (Confronto 1) Cruzeiro x Atlético-MG
  • (Confronto 2) Corinthians x Athlético-PR
  • (Confronto 3) Vasco x Botafogo
  • (Confronto 4) Fluminense x Bahia

*Os confrontos das semifinais serão entre os vencedores do 1x2 e 3x4.

Sorteio da Copa do Brasil 2025, na sede da CBF. (Foto: Pedro Cobalea/ Lance!)
Sorteio da Copa do Brasil 2025, na sede da CBF. (Foto: Pedro Cobalea/ Lance!)

Chaveamento até a final

Diferentemente de fases anteriores, todos os times foram colocados em um único pote, o que permitiu qualquer confronto possível.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja como ficou o chaveamento da Copa do Brasil nas quartas de final
Veja como ficou o chaveamento da Copa do Brasil nas quartas de final. (Foto: Reprodução/CBF TV)

Calendário-base da Copa do Brasil 2025

  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro
  • Finais: 2 e 9 de novembro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias