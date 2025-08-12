A CBF realizou nesta terça-feira (12) o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Oito clubes seguem na disputa pelo título, e o sorteio definiu também o chaveamento até a grande decisão. Os mandos serão sorteados em breve, na segunda etapa do sorteio.

Confrontos das quartas de final

(Confronto 1) Cruzeiro x Atlético-MG

(Confronto 2) Corinthians x Athlético-PR

(Confronto 3) Vasco x Botafogo

(Confronto 4) Fluminense x Bahia

*Os confrontos das semifinais serão entre os vencedores do 1x2 e 3x4.

Sorteio da Copa do Brasil 2025, na sede da CBF. (Foto: Pedro Cobalea/ Lance!)

Chaveamento até a final

Diferentemente de fases anteriores, todos os times foram colocados em um único pote, o que permitiu qualquer confronto possível.

Veja como ficou o chaveamento da Copa do Brasil nas quartas de final. (Foto: Reprodução/CBF TV)

Calendário-base da Copa do Brasil 2025

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro

Semifinais: 5 e 19 de outubro