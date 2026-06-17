WSL anuncia craque das ondas gigantes para etapa de Saquarema Surfista de ondas gigantes disputa elite pela primeira vez

A etapa de Saquarema da World Surf League (WSL) ganhou um reforço de peso. O especialista em ondas gigantes, Lucas Chumbo, recebeu convite da organização para surfar nas ondas de Itaúna, palco da sexta etapa da temporada.

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O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (17). Chumbo disputa o evento em casa, ao lado do irmão João Chianca, que também integra a elite do surfe mundial. Foi justamente em Saquarema que os dois deram os primeiros passos na modalidade.

Lucas Chumbo se junta a Tati Weston-Webb entre os surfistas que receberam o "wild card" para a etapa. A brasileira se afastou da temporada para viver à maternidade e retorna ao local onde competiu pela última vez ainda grávida da filha Bia.

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A etapa de Saquarema, sexta parada do Championship Tour, tem janela prevista entre os dias 19 e 27 de junho.

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Tati Weston-Webb e Lucas Chubo receberam wild card para etapa de Saquarema (Foto: Anna Carolina Ramos/ Lance!)

Brazilian Storm domina o topo da WSL em 2026

O circuito mundial chega ao Brasil com domínio dos surfistas do país no ranking da temporada. Ítalo Ferreira, vice-campeão da etapa de Punta Roca, em El Salvador, no último sábado (13), lidera a classificação e compete em Saquarema com a lycra amarela.

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Porém, o campeão olímpico não está só no topo. Ele é seguido de perto por Gabriel Medina, Yago Dora e Miguel Pupo. O único "forasteiro" no top-5 é o italiano Leonardo Fioravanti, que venceu Ítalo na decisão em Punta Roca.

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