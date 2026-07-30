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Desafio da Ponte vai reunir milhares de atletas no domingo

Primeira largada da prova será às 6h30

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 20:16
Atualizado há 1 minutos
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Milhares de atletas participam da Travessia da Ponte
Milhares de atletas participam da Travessia da Ponte (Foto: Pedro Macedo/Divulgação)

No domingo (2) acontece uma verdadeira festa das corridas de rua do Rio de Janeiro e de Niterói. Afinal, será realizada mais uma edição do Desafio da Ponte. As largadas acontecerão entre 6h30 e 6h55, na Rua Professor Plínio Leite, em Niterói, em frente ao Caminho Niemeyer.

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Para participar, os atletas precisam apresentar resultados em provas de 15 km, 21 km ou 42 km, por meio de certificado oficial ou de atividade registrada em um aplicativo de corrida, acompanhada do respectivo print. Os tempos mínimos exigidos são de até 1h47 (15 km), 2h30 (21 km) ou 5h (42 km) para os homens, e de até 1h51 (15 km), 2h35 (21 km) ou 5h10 (42 km) para as mulheres.

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Após percorrerem os 14 quilômetros da Ponte Rio-Niterói, os participantes seguirão em direção ao Boulevard Olímpico, no Rio de Janeiro. A chegada será na Praça Mauá.

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A idade média dos atletas é de 45 anos, com participantes entre 19 e 83 anos. Os homens representam 64% do total de inscritos, enquanto as mulheres correspondem a 36%. A maior concentração está na faixa entre 40 e 49 anos (36%), seguida pelos corredores de 30 a 39 anos (26%). O evento também mantém forte conexão com o estado do Rio de Janeiro, sem deixar de atrair corredores de outras regiões do país.

Dos inscritos, 89% são fluminenses, sendo 55% moradores da capital e 16% de Niterói. São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo aparecem na sequência entre os estados com maior número de participantes.

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Participantes na largada do Desafio da Ponte
Participantes na largada do Desafio da Ponte (Foto: Amanda Melo/Divulgação)

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