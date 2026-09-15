Com direito a disputa por vaga na Final da Copa do Mundo de Hipismo de 2027, na Suécia, o JHSF Indoor Horse Jumping Brazil começa nesta terça-feira (15), na Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo. Realizado em recinto fechado, o concurso de Salto distribuirá um total de R$ 1,87 milhão em premiações, valor recorde para o evento.

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Dessa quantia, cerca de R$ 1 milhão são destinados apenas ao Troféu Jayme Loureiro Filho — também conhecido como GP Indoor SHP —, etapa que funcionará como seletiva direta para a Copa do Mundo de Gotemburgo. A disputa acontece a 1,60m e marca o encerramento da competição, no domingo (20).

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21 provas estão programadas para a 36ª edição do Indoor Horse Jumping Brazil, nas categorias CSI-W4* e CSN5*. A qualificativa do GP, na sexta-feira (18); o Clássico, a 1,45/1,50m, no sábado (19); e o GP, no domingo, são considerados eventos internacionais e valem pontos para o ranking mundial FEI Longines. Já as provas nacionais são voltadas a competidores amadores e jovens talentos, com disputas de 1,10m a 1,35m e finais entre o top 10 em todas as categorias.

Brasileiro naturalizado mexicano, o course-designer Anderson Lima é o responsável pelo desenho dos percursos. O artista é o mesmo que planejou a Final da Copa do Mundo deste ano, nos Estados Unidos.

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— O Indoor consolidou-se como o Concurso Hípico mais aguardado pela comunidade hípica. A cada edição, renovamos nosso compromisso de elevar ainda mais o nível do evento, investindo na excelência esportiva, em atrações que enriquecem a experiência de competidores e público. Tudo isso preservando a tradição, a excelência e o legado que consolidaram a SHP como grande referência do hipismo brasileiro — disse o presidente da Sociedade Hípica Paulista, Ronaldo Milan.

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Cavaleiro olímpico no Indoor Horse Jumping Brazil

Zé Roberto Reynoso, cavaleiro olímpico de Londres 2012 (Foto: Divulgação/CBH)

Representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Zé Roberto Reynoso é um dos participantes de destaque no campeonato. Também estão confirmados Felipe Juares, Monique Busato, José Luiz Guimarães, Artemus de Almeida e Pedro Távora, todos com um título no GP Indoor.

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O Indoor Horse Jumping Brazil antecede os Jogos Sul-Americanos de Santa Fé, que acontecem entre 23 e 26 de setembro. O Time Brasil contará com os cavaleiros Zé Reynoso, José Luiz Guimarães, Gabriel Gouveia e Ivo Roza Filho, além de Stephan Barcha, que está na Europa e vai direto para a Argentina.

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