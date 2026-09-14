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'Um filme na cabeça': Gabi Guimarães explica emoção no pódio

Ponteira relembrou processo de recuperação de lesão e se solidarizou com companheiras

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 08:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabi Guimarães com troféu do Sul-Americano de vôlei
Gabi Guimarães com troféu do Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Gabi Guimarães, capitã da Seleção Brasileira de vôlei, foi uma das protagonistas da conquista do Sul-Americano neste domingo (13), que também garantiu vaga olímpica para a equipe. Voltando de lesão, após ficar fora da VNL, a ponteira foi eleita a MVP do torneio continental e ouviu o Hino Nacional no topo do pódio em meio a lágrimas.

Ao final da partida, refletindo sobre a emoção, Gabi revelou que "um filme" se passou em sua cabeça naquele momento. A presença da jogadora no Sul-Americano foi tratada como incerta até às vésperas da competição. Ela passava por um processo de recuperação de uma lesão na região lombar e, antes do torneio continental, havia atuado pela última vez em 2 de maio, pelo Conegliano.

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— Veio tudo de uma vez. Primeiro, escutar o Hino Nacional representando seu país dentro de casa, não tem emoção maior. Depois, passa um filme pela cabeça: "Você precisa de 2/3 meses, não vai conseguir jogar o Sul-Americano, mas vamos tentar".

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Gabi relembrou também as ausências de Julia Kudiess e Rosamaria em quadra. A central rompeu o ligamento cruzamento anterior (LCA) do joelho esquerdo na semana 3 da VNL e está fora de ação desde então. Já a oposta saiu com dores também no joelho esquerdo da partida contra a Colômbia no Sul-Americano e teve constada uma lesão parcial do ligamento colateral medial, com prazo de recuperação entre três e seis semanas.

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— E me passou (à cabeça) também as meninas que tiveram lesões mais graves e não puderam estar junto com a gente. A gente sabe a dificuldade que é e do tanto que a gente abre mão para estar aqui. A gente tem um privilégio muito grande.

Gabi Guimarães em Brasil x Argentina no Sul-Americano de vôlei
Gabi Guimarães em Brasil x Argentina no Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

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Gabi Guimarães no Sul-Americano de vôlei

Eleita a melhor jogadora do Sul-Americano, disputado no Ginásio do Maracanãzinho, Gabi Guimarães marcou 50 pontos ao longo de cinco jogos. Foram 44 de ataque, 3 de bloqueio e 3 de saque. O melhor desempenho, em termos de números, foi justamente no jogo decisivo, com 13 acertos.

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A Seleção se consagrou campeã continental ao vencer a Argentina neste domingo (13) por 3 sets a 0 (26/24, 25/19 e 25/16). Encerrada a temporada de seleções e com a tranquilidade de já estar classificado para Los Angeles 2028, o Brasil terá a VNL e a Copa do Mundo como compromissos no ano que vem.

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