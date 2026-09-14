A Seleção Brasileira masculina de vôlei está convocada para o Campeonato Sul-Americano. A lista de 14 jogadores que vão brigar pelo título continental e a vaga para Los Angeles 2028 foi divulgada nesta segunda-feira (14), véspera da estreia contra o Chile.

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Foram feitos dois cortes em relação ao grupo que participou da preparação para o torneio. O técnico Bernardinho optou por não levar o ponteiro Douglas Souza, que ficou fora da recente excursão de amistosos internacionais, e o central Barreto.

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A base da equipe que disputou a Liga das Nações (VNL) foi mantida, com a adição de Lukas Bergmann. Recuperado de lesão, o jovem ponteiro esteve à disposição nos amistosos contra Japão, Alemanha, Cuba, Itália e França.

O Sul-Americano acontece entre os dias 15 e 20 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O campeão se classifica antecipadamente para os Jogos Olímpicos, enquanto as três equipes do pódio garantem vaga no Campeonato Mundial de 2027.

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Veja a lista de convocados

Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília

Opostos: Darlan e Bryan

Ponteiros: Adriano, Lucarelli, Honorato, Lukas Bergmann e Arthur Bento

Centrais: Judson, Flávio e Matheus Pinta

Líberos: Maique e Douglas Pureza

Seleção Brasileira masculina de vôlei comemora ponto em Brasil x França na semana 3 da VNL (Foto: Volleyball World)

Tabela completa do Sul-Americano de vôlei masculino

Terça-feira (15/09)

Argentina x Venezuela - 14h Colômbia x Bolívia - 17h Brasil x Chile - 20h

Quarta-feira (16/09)

Argentina x Colômbia - 14h Venezuela x Chile - 17h Brasil x Bolívia - 20h

Quinta-feira (17/09)

Argentina x Chile - 14h Bolívia x Venezuela - 17h Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (19/09)

Brasil x Venezuela - 11h Argentina x Bolívia - 14h Chile x Colômbia - 17h

Domingo (20/09)

Brasil x Argentina - 10h Chile x Bolívia - 13h Venezuela x Colômbia - 16h

*Horários de Brasília

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