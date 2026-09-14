Sem Douglas Souza, Brasil define convocados para o Sul-Americano de vôlei
Seleção de Bernardinho estreia no classificatório olímpico nesta terça-feira (15), no Maracanãzinho
A Seleção Brasileira masculina de vôlei está convocada para o Campeonato Sul-Americano. A lista de 14 jogadores que vão brigar pelo título continental e a vaga para Los Angeles 2028 foi divulgada nesta segunda-feira (14), véspera da estreia contra o Chile.
➡️ Vôlei: Brasil vence Argentina e se classifica para as Olimpíadas de Los Angeles
Foram feitos dois cortes em relação ao grupo que participou da preparação para o torneio. O técnico Bernardinho optou por não levar o ponteiro Douglas Souza, que ficou fora da recente excursão de amistosos internacionais, e o central Barreto.
A base da equipe que disputou a Liga das Nações (VNL) foi mantida, com a adição de Lukas Bergmann. Recuperado de lesão, o jovem ponteiro esteve à disposição nos amistosos contra Japão, Alemanha, Cuba, Itália e França.
O Sul-Americano acontece entre os dias 15 e 20 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O campeão se classifica antecipadamente para os Jogos Olímpicos, enquanto as três equipes do pódio garantem vaga no Campeonato Mundial de 2027.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Veja a lista de convocados
Levantadores: Fernando Cachopa e Matheus Brasília
Opostos: Darlan e Bryan
Ponteiros: Adriano, Lucarelli, Honorato, Lukas Bergmann e Arthur Bento
Centrais: Judson, Flávio e Matheus Pinta
Líberos: Maique e Douglas Pureza
Tabela completa do Sul-Americano de vôlei masculino
Terça-feira (15/09)
- Argentina x Venezuela - 14h
- Colômbia x Bolívia - 17h
- Brasil x Chile - 20h
Quarta-feira (16/09)
- Argentina x Colômbia - 14h
- Venezuela x Chile - 17h
- Brasil x Bolívia - 20h
Quinta-feira (17/09)
- Argentina x Chile - 14h
- Bolívia x Venezuela - 17h
- Brasil x Colômbia - 20h
Sábado (19/09)
- Brasil x Venezuela - 11h
- Argentina x Bolívia - 14h
- Chile x Colômbia - 17h
Domingo (20/09)
- Brasil x Argentina - 10h
- Chile x Bolívia - 13h
- Venezuela x Colômbia - 16h
*Horários de Brasília
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Vôlei
Conegliano parabeniza Gabi Guimarães após título com o BrasilHá 1 hora
Vôlei
'Com tristeza', Julia Bergmann comemora ano da SeleçãoHá 1 hora
Vôlei
Maracanãzinho será palco do Sul-Americano Feminino de Clubes em 2027Há 2 horas
Vôlei
Após conquista do Sul-Americano, Roberta mira ouros inéditosHá 3 horas
Vôlei
'Um filme na cabeça': Gabi Guimarães explica emoção no pódioHá 5 horas
Vôlei
VNL será plano B para a Seleção em 2027, diz Zé RobertoHá 20 horas
Mais LANCE!