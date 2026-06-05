O cavaleiro olímpico Stephan Barcha começou a Copa VillageMall de Hipismo com vantagem. Montando Chevaux Castilio C JMen, ele venceu nesta quinta-feira (04) a prova de 1,50m da categoria Sênior Top, disputada na Sociedade Hípica Brasileira, no Rio de Janeiro.

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Stephan Barcha garantiu o primeiro lugar ao completar o desempate sem faltas e com o tempo de 35s40. A disputa foi acirrada, com Felipe Juares de Lima e Schweinsteiger terminando logo atrás, em 35s50, também sem penalizações. José Luiz Guimarães de Carvalho, com Onix, completou o pódio após registrar 35s12, mas com uma falta no percurso.

A competição é válida como a quarta etapa do Circuito Sênior Top e também serve como quarta seletiva para a formação do Time Brasil que disputará o Odesur 2026, na Argentina.

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— Estou muito feliz de estar competindo no Rio de Janeiro e na Copa VillageMall novamente. Feliz pela prova e pela vitória, foi um dia praticamente perfeito. Vamos seguir com o objetivo de conquistar o carro e vencer o Grande Prêmio. A expectativa é alta e a alegria é enorme — afirmou Stephan Barcha, quinto colocado nos Jogos Olímpicos de Paris e campeão da edição de 2024.

Percurso exigente seleciona poucos conjuntos

A pista apresentou alto grau de dificuldade. Dos 28 conjuntos que entraram em ação, apenas cinco completaram o percurso inicial sem faltas.

Os competidores tiveram 78 segundos para superar os 13 obstáculos da prova e garantir vaga no desempate. No entanto, apenas três conjuntos participaram da decisão, já que dois classificados optaram pelo forfait.

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— A pista estava com um nível de exigência perfeito para o primeiro dia. Teve emoção até o final, e esse era o objetivo da prova. Também serviu para preparar os conjuntos para o Grande Prêmio de sábado — avaliou Stephan Barcha.

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Stephan Barcha diaputando prova nesta quita-feira (04)/ Foto: Divulgação

Programação da competição

A Copa VillageMall de Hipismo prossegue nesta sexta-feira com a definição da Copa Ouro e da qualificatória para o Clássico Indoor, que distribuirá R$ 140 mil em premiação.

O ponto alto do evento será no sábado, quando os cavaleiros da categoria Sênior Top, incluindo Stephan Barcha, disputarão o GP VillageMall, com obstáculos a 1,55m e premiação de R$ 230 mil ao vencedor.

No domingo, a programação será encerrada com as disputas do Clássico Multiplan, às 14h.

Ao todo, a competição distribuirá mais de R$ 900 mil em premiações e tem entrada gratuita para o público.

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