Lukas Bergmann foi desfalque da Seleção Brasileira na VNL por conta de um problema físico na lombar. Recuperado, o ponteiro de 22 anos se prepara para a disputa do Campeonato Sul-Americano, que acontece no Maracanãzinho entre esta terça-feira (15) e domingo (20). Na véspera do torneio, Lukas participou normalmente do treinamento no ginásio.

➡️ Após ouro, Julia Bergmann assiste a treino de Lukas na Seleção

Na última temporada, o jogador atuou pelo Piacenza, da Itália, e já se apresentou à Amarelinha, em maio, com dores na coluna. Com isso, Bergmann foi ausência nas primeiras atividades do time de Bernardinho. À princípio, como contou o ponteiro ao Lance!, a lesão foi tratada como leve, mas, com a realização de mais exames, foi constatado pela equipe médica que não haveria recuperação imediata para o edema ósseo na lombar. Assim, Lukas voltou aos treinos com bola apenas em agosto.

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— Parar foi o único meio para curar a lesão. Mas não era algo tão grave, felizmente. Por isso, apenas parar e não fazer o que eu gosto (jogar vôlei) foi o meio (...). Agora, estou 100% recuperado.

Sem condições de entrar em quadra, Lukas assistiu de longe a pior campanha da Seleção na história da VNL, com a eliminação ainda na primeira fase. O ponteiro conta que se sentiu "agoniado" por não poder ajudar a equipe, mas, na volta aos treinamentos, enxerga a melhora do time de Bernardinho.

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— Eu ficava um pouco agoniado, né? Eu queria estar ali em quadra jogando, mas eu tenho certeza que o time fez muito bem. Eu vendo de fora e nos treinamentos agora quando eu voltei, a gente vê que a entrega é máxima. Não tem um dia gasto. Então, essa energia é muito importante.

Lukas Bergmann ataca em treino do Brasil na véspera do Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Com a energia no alto, Lukas Bergmann busca, junto à Seleção Brasileira, deixar os resultados ruins para trás e garantir a vaga olímpica em Los Angeles 2028 com o título do Sul-Americano. Às 20h (de Brasília) desta terça-feira (15), o Brasil faz a estreia contra o Chile.

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Tabela de jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano de vôlei:

Brasil x Chile - terça-feira (15), às 20h (de Brasília) Brasil x Bolívia - quarta-feira (16), às 20h (de Brasília) Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília) Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

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