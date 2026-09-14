Gabi Guimarães encerrou a participação no Sul-Americano Feminino de Vôlei com motivos de sobra para comemorar. Além de conquistar o título com a Seleção Brasileira, a ponteira foi escolhida como a melhor jogadora da competição e contribuiu diretamente para a classificação do país aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O desempenho da camisa 10 também repercutiu na Itália. O Conegliano, clube que Gabi defende no vôlei europeu, utilizou as redes sociais para parabenizar a atleta pelas conquistas com o Brasil.

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Em uma publicação, a equipe italiana destacou a atuação da brasileira na campanha pelo título continental e celebrou a classificação antecipada para a próxima Olimpíada.

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— Uma MVP Pantera! Nossa Gabi liderou o Brasil rumo à vitória no Pré-Olímpico Sul-Americano e garantiu a vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028! — escreveu o Conegliano.

O clube também ressaltou os números da ponteira no torneio. Gabi terminou a competição com 50 pontos e marcou 13 na decisão diante da Argentina. A Seleção teve aproveitamento perfeito: cinco vitórias em cinco partidas, sempre por 3 sets a 0.

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Gabi terá poucos dias de descanso

Depois de cumprir a missão com a Seleção, Gabi terá um curto período de férias antes de retornar à rotina de clubes. A ponteira deve voltar à Itália na próxima semana e tem reapresentação marcada no Conegliano para o dia 22 de setembro. A temporada europeia se aproxima, e o intervalo entre o fim dos compromissos internacionais e o início das atividades pelos clubes costuma ser reduzido para as principais jogadoras.

Gabi Guimarães com troféu do Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

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