Fora do Sul-Americano de vôlei, Barreto treina com a Seleção no Maracanãzinho
Central do Sesi Bauru foi cortado da lista final do técnico Bernardinho, mas seguirá treinando com o grupo
Mesmo fora da lista de 14 relacionados para o Campeonato Sul-Americano masculino de vôlei, o central Barreto treina normalmente com a Seleção Brasileira. O maior bloqueador da última Superliga — 77 pontos no fundamento — participou das atividades desta segunda-feira (14), no Maracanãzinho, após perder vaga na equipe comandada por Bernardinho.
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Apesar do pouco tempo de quadra na temporada, o meio de rede se destacou pelo desempenho nos treinamentos e continuará integrado ao grupo até o fim da competição. O jogador teve a opção de retornar ao Sesi Bauru para iniciar sua temporada de clubes, mas escolheu ficar com a Seleção.
Com isso, Bernardinho terá 15 atletas à disposição nos treinos até o próximo domingo (20), quando o Brasil encerra sua campanha diante da Argentina. Diferente de Barreto, o ponteiro Douglas Souza foi dispensado e já se juntou ao elenco do Campinas para a disputa do Campeonato Paulista.
Dos quatro centrais que participaram da preparação para o torneio, apenas Barreto acabou cortado. Flávio, Judson e Matheus Pinta foram os nomes da posição convocados para representar o Brasil.
O Sul-Americano acontece entre os dias 15 e 20 de setembro e classifica o campeão para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A Seleção Brasileira estreia nesta terça-feira (15), contra o Chile, às 20h (de Brasília).
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Lista de convocados para o Sul-Americano
LEVANTADORES
- Fernando Cachopa
- Matheus Brasília
OPOSTOS
- Darlan
- Bryan
PONTEIROS
- Adriano
- Lucarelli
- Honorato
- Lukas Bergmann
- Arthur Bento
CENTRAIS
- Flávio
- Judson
- Matheus Pinta
LÍBEROS
- Maique
- Douglas Pureza
Tabela de jogos da Seleção Brasileira
- Brasil x Chile - terça-feira (15), às 20h (de Brasília)
- Brasil x Bolívia - quarta-feira (16), às 20h (de Brasília)
- Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília)
- Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília)
- Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)
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