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Fora do Sul-Americano de vôlei, Barreto treina com a Seleção no Maracanãzinho

Central do Sesi Bauru foi cortado da lista final do técnico Bernardinho, mas seguirá treinando com o grupo

PorGuilherme VeigaAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 19:47
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Barreto caminha pela quadra em treino da Seleção Brasileira masculina de vôlei na véspera do Sul-Americano
Barreto treina com a Seleção Brasileira antes do Sul-Americano (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

Mesmo fora da lista de 14 relacionados para o Campeonato Sul-Americano masculino de vôlei, o central Barreto treina normalmente com a Seleção Brasileira. O maior bloqueador da última Superliga — 77 pontos no fundamento — participou das atividades desta segunda-feira (14), no Maracanãzinho, após perder vaga na equipe comandada por Bernardinho.

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Apesar do pouco tempo de quadra na temporada, o meio de rede se destacou pelo desempenho nos treinamentos e continuará integrado ao grupo até o fim da competição. O jogador teve a opção de retornar ao Sesi Bauru para iniciar sua temporada de clubes, mas escolheu ficar com a Seleção.

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Com isso, Bernardinho terá 15 atletas à disposição nos treinos até o próximo domingo (20), quando o Brasil encerra sua campanha diante da Argentina. Diferente de Barreto, o ponteiro Douglas Souza foi dispensado e já se juntou ao elenco do Campinas para a disputa do Campeonato Paulista.

Dos quatro centrais que participaram da preparação para o torneio, apenas Barreto acabou cortado. Flávio, Judson e Matheus Pinta foram os nomes da posição convocados para representar o Brasil.

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O Sul-Americano acontece entre os dias 15 e 20 de setembro e classifica o campeão para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A Seleção Brasileira estreia nesta terça-feira (15), contra o Chile, às 20h (de Brasília).

Barreto ataca bola de meio em treino da Seleção Brasileira masculina de vôlei na véspera do Sul-Americano
Barreto ataca bola de meio em treino da Seleção Brasileira (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

➡️ Sem Douglas Souza, Brasil define convocados para o Sul-Americano de vôlei

➡️ Após ouro, Julia Bergmann assiste a treino de Lukas na Seleção

Lista de convocados para o Sul-Americano

LEVANTADORES

  • Fernando Cachopa
  • Matheus Brasília

OPOSTOS

  • Darlan
  • Bryan

PONTEIROS

  • Adriano
  • Lucarelli
  • Honorato
  • Lukas Bergmann
  • Arthur Bento

CENTRAIS

  • Flávio
  • Judson
  • Matheus Pinta

LÍBEROS

  • Maique
  • Douglas Pureza

Tabela de jogos da Seleção Brasileira

  1. Brasil x Chile - terça-feira (15), às 20h (de Brasília)
  2. Brasil x Bolívia - quarta-feira (16), às 20h (de Brasília)
  3. Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília)
  4. Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília)
  5. Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

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