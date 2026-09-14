Mesmo fora da lista de 14 relacionados para o Campeonato Sul-Americano masculino de vôlei, o central Barreto treina normalmente com a Seleção Brasileira. O maior bloqueador da última Superliga — 77 pontos no fundamento — participou das atividades desta segunda-feira (14), no Maracanãzinho, após perder vaga na equipe comandada por Bernardinho.

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Apesar do pouco tempo de quadra na temporada, o meio de rede se destacou pelo desempenho nos treinamentos e continuará integrado ao grupo até o fim da competição. O jogador teve a opção de retornar ao Sesi Bauru para iniciar sua temporada de clubes, mas escolheu ficar com a Seleção.

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Com isso, Bernardinho terá 15 atletas à disposição nos treinos até o próximo domingo (20), quando o Brasil encerra sua campanha diante da Argentina. Diferente de Barreto, o ponteiro Douglas Souza foi dispensado e já se juntou ao elenco do Campinas para a disputa do Campeonato Paulista.

Dos quatro centrais que participaram da preparação para o torneio, apenas Barreto acabou cortado. Flávio, Judson e Matheus Pinta foram os nomes da posição convocados para representar o Brasil.

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O Sul-Americano acontece entre os dias 15 e 20 de setembro e classifica o campeão para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A Seleção Brasileira estreia nesta terça-feira (15), contra o Chile, às 20h (de Brasília).

Barreto ataca bola de meio em treino da Seleção Brasileira (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

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Lista de convocados para o Sul-Americano

LEVANTADORES

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

OPOSTOS

Darlan

Bryan

PONTEIROS

Adriano

Lucarelli

Honorato

Lukas Bergmann

Arthur Bento

CENTRAIS

Flávio

Judson

Matheus Pinta

LÍBEROS

Maique

Douglas Pureza

Tabela de jogos da Seleção Brasileira

Brasil x Chile - terça-feira (15), às 20h (de Brasília) Brasil x Bolívia - quarta-feira (16), às 20h (de Brasília) Brasil x Colômbia - quinta-feira (17), às 20h (de Brasília) Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

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