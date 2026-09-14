Como torcedor do Boca Juniors, Franco Colapinto não está de acordo com o nome dado a uma das curvas do novo Circuito de Madring. Enquanto os outros pilotos analisam apenas a diferente forma física da "La Monumental", o argentino aproveitou para opinar sobre a nomenclatura escolhida. O piloto garante que o ideal deveria ser "La Bombonera".

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A brincadeira se dá pela grande rivalidade entre o Boca e o River Plate, times de futebol de Buenos Aires, na Argentina. O nome "Monumental" é visto, então, como referência ao estádio do maior rival do clube do coração de Colapinto. "Bombonera", por sua vez, é exatamente o nome da casa do Xeneize.

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O momento de descontração aconteceu antes mesmo do início das atividades do Grande Prêmio da Espanha, que terminou no último domingo (13), com a oitava vitória de Kimi Antonelli. Em um jogo feito pela Alpine, o argentino e seu companheiro Pierre Gasly precisavam escolher três palavras para descrever o novo circuito. Quando o francês sugeriu "Monumental", Franco rapidamente negou.

— Monumental não, Bombonera — brincou Franco Colapinto.

Pierre Gasly (FRA) e Franco Colapinto (ARG) na F1 (Foto: Reprodução/Alpine)

A opinião, porém, não ficou restrita à dinâmica da Alpine. Em entrevista à "ESPN", Colapinto voltou a defender a ideia de trocar o nome da curva e ainda fez uma análise sobre o novo circuito, que estreou na F1 em 2026. Para ele, assim como para o restante do grid, a expectativa era alta para o desafio.

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— Poderia ser chamada de La Bombonera, ou El Bombonero. É picante, é uma pista difícil. É um circuito muito difícil, sem dúvida um dos mais difíceis da temporada. No simulador, fazer uma volta boa e perfeita era quase impossível, eu diria. Com a quantidade de curvas, é difícil, pois algumas curvas são bastante traiçoeiras... São cegas, com entradas em declive, frenagem em alta velocidade com muitas combinações — destacou.

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Não é a primeira vez que Colapinto fala sobre seu amor pelo Boca Juniors na Fórmula 1. No início da temporada, no GP da China, o piloto argentino chegou a prometer que, quando subisse ao pódio pela primeira vez, gritaria "Boca, Boca" em homenagem ao seu time do coração. Um amor que veio de família e que é cultivado há muitos anos.