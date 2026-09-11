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Próximo da F1, Rafael Câmara será avaliado pela Ferrari em Ímola

Vice-líder da Fórmula 2 dirigirá o carro de 2025 no quarto teste pela escuderia italiana

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 16:28
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Rafael Câmara ergue o troféu de segundo colocado no GP da Itália pela Fórmula 2
Rafael Câmara ergue o troféu do segundo lugar no GP da Itália pela F2 (Foto: Reprodução/F2)

Rafael Câmara terá mais um chance de se provar na disputa por vaga no grid da Fórmula 1 em 2027. Após superar o titular Oliver Bearman em um teste organizado pela Haas, o brasileiro de 21 anos terá seu potencial experimentado pela Ferrari, fabricante na qual integra a academia de jovens talentos. A avaliação está marcada para a próxima semana, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália.

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De acordo com informações obtidas pelo portal GE, Câmara dirigirá o SF-25, carro que foi utilizado pela equipe em 2025. A programação da escuderia italiana prevê ainda testes de pneus da Pirelli nos dias 15 e 16 de setembro, quando Lewis Hamilton e Charles Leclerc vão pilotar o modelo projetado para a temporada atual. O sueco Dino Beganovic, adversário do brasileiro na Fórmula 2, também deve andar com o veículo do ano passado.

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Atual vice-líder da F2, Rafa Câmara passa por um processo de lapidação para se juntar a Gabriel Bortoleto como representante do Brasil na elite do automobilismo. Só este ano, o piloto da Invicta Racing, que está em busca sua terceira vitória na temporada na Espanha, já participou de testes com a Ferrari nos circuitos de Hungaroing, na Hungria; Barcelona, na Espanha; e Mugello, na Itália.

Rafael Câmara de capacete, dentro do carro da Invicta Racing, durante o GP da Itália pela Fórmula 2
Rafael Câmara no GP da Itália pela F2 2026 (Foto: Reprodução/Instagram @rafaccamara88)

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Rafa Câmara desbancou titular da F1 em teste

Na mais recente das avaliações, no final de agosto, Câmara impressionou a Haas ao correr no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal. Testado pela cliente de motores da Ferrari, o brasileiro não só teve performance superior aos concorrentes Leonardo Fonaroli e Ryo Hirakawa como também bateu o tempo de referência estabelecido por Oliver Bearman, 13º colocado no mundial de pilotos da F1.

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🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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