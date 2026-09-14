Após conquista do Sul-Americano, Roberta mira ouros inéditos
Brasil não tem títulos de VNL e Mundial
Roberta está no terceiro ciclo olímpico de sua carreira. Durante este tempo, acumulou medalhas em Jogos Olímpicos, Mundiais e Ligas das Nações, mas nenhuma de ouro. Neste domingo (13), a levantadora chegou à sexta conquista de Campeonato Sul-Americano e, aos 36 anos de idade, refletiu sobre a obssessão por subir ao pódio em torneios de maior expressão.
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Titular do time de José Roberto Guimarães, Roberta foi eleita a melhor levantadora do torneio continental. Após o título verde-amarelo, a jogadora enalteceu a quantidade de vezes que a Seleção subiu ao pódio em torneios internacionais no retrospecto recente.
— Ganhar uma prata ou bronze não anula a vontade de querer um ouro, nós (jogadoras) não estamos acomodadas. Eu tenho muita certeza que ele vai vir logo. Somos um time que trabalha bastante e merece. Ficamos muito felizes com a importância de manter o Brasil no pódio, o que não é fácil no nível que estamos hoje. Chegamos ao ouro no Sul-Americano e não podemos desmerecer esse campeonato.
No ano que vem, a Seleção terá mais uma oportunidade para conquistar ouros inéditos tanto na VNL quanto na Copa do Mundo. E, segundo Roberta, com "bem mais tranquilidade", já que o título do Sul-Americano garantiu a equipe nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.
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Últimos resultados do Brasil em VNL, Mundiais e Olimpíadas
VNL
- 2026: prata
- 2025: prata
- 2024: bronze
- 2023: 5º lugar
Mundial
- 2025: bronze
- 2022: prata
Olimpíadas
- Tóquio 2020: prata
- Paris 2024: bronze
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