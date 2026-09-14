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Após conquista do Sul-Americano, Roberta mira ouros inéditos

Brasil não tem títulos de VNL e Mundial

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 10:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Roberta levanta em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano de vôlei
Roberta levanta em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Roberta está no terceiro ciclo olímpico de sua carreira. Durante este tempo, acumulou medalhas em Jogos Olímpicos, Mundiais e Ligas das Nações, mas nenhuma de ouro. Neste domingo (13), a levantadora chegou à sexta conquista de Campeonato Sul-Americano e, aos 36 anos de idade, refletiu sobre a obssessão por subir ao pódio em torneios de maior expressão.

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Titular do time de José Roberto Guimarães, Roberta foi eleita a melhor levantadora do torneio continental. Após o título verde-amarelo, a jogadora enalteceu a quantidade de vezes que a Seleção subiu ao pódio em torneios internacionais no retrospecto recente.

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— Ganhar uma prata ou bronze não anula a vontade de querer um ouro, nós (jogadoras) não estamos acomodadas. Eu tenho muita certeza que ele vai vir logo. Somos um time que trabalha bastante e merece. Ficamos muito felizes com a importância de manter o Brasil no pódio, o que não é fácil no nível que estamos hoje. Chegamos ao ouro no Sul-Americano e não podemos desmerecer esse campeonato.

No ano que vem, a Seleção terá mais uma oportunidade para conquistar ouros inéditos tanto na VNL quanto na Copa do Mundo. E, segundo Roberta, com "bem mais tranquilidade", já que o título do Sul-Americano garantiu a equipe nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Brasil comemora ponto contra Argentina (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)
Brasil comemora ponto contra Argentina no Sul-Americano feminino de vôlei (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)

➡️ VNL será plano B para a Seleção em 2027, diz Zé Roberto

Últimos resultados do Brasil em VNL, Mundiais e Olimpíadas

VNL

  • 2026: prata
  • 2025: prata
  • 2024: bronze
  • 2023: 5º lugar

Mundial

  • 2025: bronze
  • 2022: prata

Olimpíadas

  • Tóquio 2020: prata
  • Paris 2024: bronze

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