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'Com tristeza', Julia Bergmann comemora ano da Seleção

Jogadora atuará no voleibol italiano nesta temporada

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 12:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Julia Bergmann em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano de vôlei
Julia Bergmann em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Mesmo sem ter atuado como titular em nenhum dos cinco jogos do Sul-Americano de vôlei, Julia Bergmann, saindo do banco, foi peça chave do título da Seleção Brasileira. Na 'final' deste domingo (13), contra a Argentina, a ponteira entrou no segundo set e virou bolas importante até o fim do jogo, encerrado em 3 a 0 (26/24, 25/19 e 25/16).

Ao comemorar a conquista do torneio continental, Bergmann também se disse triste por conta do fim da temporada de seleções, pensando nas amizades. A ponteira mantém uma relação próxima com Ana Cristina, principalmente, e, nos dois últimos anos, atuou no mesmo time de Roberta. Para 2026/27, Julia foi contratada pelo Scandicci, da Itália.

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— Muito feliz de fazer parte dessa equipe, muito feliz de ter ajudado o time a conquistar esse título. Mas, também, um pouquinho de tristeza por ter terminado essa temporada de seleções. Mas eu sei que são dois anos agora para as Olimpíadas e todo mundo vai fazer o melhor para chegar bem lá. Então, ter essa mudança de liga, ir para a Itália agora e não ter mais elas do meu lado também me pesa um pouco. Mas estou muito feliz por começar esse novo capítulo. Agora vou estar perto da Gabi, vou estar perto do meu irmão (Lukas Bergmann).

Mesmo começando as partidas no banco, Julia Bergmann foi uma das jogadoras mais ovacionadas pelo público quando anunciada pelo locutor do Ginásio do Maracanãzinho. Para ela, o carinho do público é muito reconfortante e dá gás nas partidas.

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— Não dá nem para explicar esse sentimento. Eu acho que é um carinho muito grande. Dá uma força enorme quando a gente entra dentro de quadra e está essa barulheira, esse calor da torcida. Então, só tenho que agradecer todo o apoio que a gente vem tendo, que eu venho tendo. É inexplicável. Só gratidão mesmo.

Julia Bergmann bate palma em Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL 2026
Julia Bergmann em Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL (Foto: Volleyball World)

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Julia Bergmann na temporada de seleções 2026

Dividindo com Ana Cristina a missão de substituir Gabi Guimarães na VNL 2026, Julia Bergmann terminou a competição como a 7ª maior pontuadora, com 235 pontos. Já no Sul-Americano, ela teve entradas importantes ao longo dos cinco duelos e terminou com 35 acertos. Com o título, em cima da Argentina neste domingo (13), a Seleção Brasileira garante vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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