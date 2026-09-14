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George Russell 'se retira' da briga pelo título da F1 2026

Piloto da Mercedes reconhece distância de 81 pontos para Kimi Antonelli

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 15:58
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George Russell após o segundo treino livre para o GP da Itália (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
George Russell após o segundo treino livre para o GP da Itália (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

George Russell praticamente deixou de lado a disputa pelo título da Fórmula 1 em 2026. No último domingo (13), o piloto da Mercedes terminou o Grande Prêmio da Espanha na quinta colocação e viu Kimi Antonelli conquistar mais uma vitória na temporada. Com o resultado, a diferença entre os companheiros de equipe chegou a 81 pontos, com nove etapas ainda pela frente.

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A situação fez Russell adotar um discurso mais realista sobre suas chances no campeonato. Depois de 14 corridas, o britânico reconheceu que não se considera mais um candidato à liderança e afirmou que a nova abordagem permite concentrar os esforços em cada etapa.

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— Sendo realista, não estou na disputa pelo campeonato de pilotos, e isso me permite focar corrida a corrida e tentar obter bons resultados.

Russell muda foco para o Mundial de Construtores

O cenário no campeonato também muda a prioridade do piloto para a segunda metade da temporada. Enquanto Antonelli segue ampliando sua vantagem na classificação, Russell prefere direcionar a atenção para o desempenho da Mercedes e para a disputa entre as equipes. O britânico acredita que o time tem condições de conquistar o Mundial de Construtores em 2026.

— Foram algumas corridas mais positivas, apesar de o resultado de hoje estar longe de ser ótimo. Mas essa é a história da temporada. Preciso me concentrar no desempenho e continuar tentando ajudar a equipe. Obviamente, estamos em uma ótima posição para vencer o campeonato de construtores.

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A quinta posição na Espanha não foi o resultado esperado por Russell, mas a Mercedes deixou o Madring em uma situação confortável na briga coletiva. Com Antonelli somando mais uma vitória e Russell contribuindo com pontos importantes, a equipe segue forte na disputa pelo campeonato de construtores.

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George Russell e Kimi Antonelli após sprint do GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Bryn Lennon/Getty Images/AFP)
George Russell e Kimi Antonelli após sprint do GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Bryn Lennon/Getty Images/AFP)
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