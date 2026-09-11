A corrida por título em um dos principais momentos do calendário nacional de Salto está a pleno vapor. Até o próximo domingo (13), a Casa CBH, em Indaiatuba, no interior de São Paulo, recebe o Campeonato Brasileiro de Jovens Cavaleiros. A competição reúne alguns dos principais nomes da nova geração do hipismo do país.

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Ao todo, serão cinco dias de evento e quatro troféus em jogo. Para esta sexta-feira (11), estão previstas as finais por equipes das categorias Jovem Cavaleiro B (1m, de 12 a 25 anos) e Jovem Cavaleiro Top (1,30m, de 15 a 25 anos), além da primeira rodada classificatória da série Jovem Cavaleiro A (1,10m, 13 a 25 anos). A quarta divisão em disputa é a Jovem Cavaleiro (1,20m, de 13 a 25 anos).

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O Brasileiro de Jovens Cavaleiros é voltado para atletas que, no momento, não participam de nenhuma série nas categorias de base de alto rendimento. A programação reúne qualificatórias individuais, disputas por equipes e finais individuais, com provas realizadas nas pistas de areia e grama da Casa CBH.

— O centro hípico aqui tem uma estrutura muito legal. Ele é composto por um galpão onde a gente consegue instalar uma quantidade bem grande de baias pré-montadas para conseguir alocar todos os cavalos lá. O funcionamento da coisa é muito bacana. Eles têm uma equipe muito legal, muito envolvida com o esporte, que tem bastante conhecimento — comentou a médica veterinária Rachel Worthington, sobre a logística de realização do evento.

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Campeonato Brasileiro de Jovens Cavaleiros acontece em Indaiatuba, São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram @cbhoficial)

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Programação do Brasileiro de Jovens Cavaleiros*

Sexta-feira (11/09)

Jovem Cavaleiro B - 8h30

Final por equipes

2ª qualificativa individual

Jovem Cavaleiro A - 14h30

Qualificativa por equipes

1ª qualificativa individual

Jovem Cavaleiro Top - 19h30

Final por equipes

2ª qualificativa individual

Sábado (12/09)

Jovem Cavaleiro - 8h

Final por equipes

2ª qualificativa individual

Jovem Cavaleiro A - 11h

Final por equipes

2ª qualificativa individual

Jovem Cavaleiro B - 16h

Final individual

Domingo (13/09)

Jovem Cavaleiro A - 8h30

Final individual

Jovem Cavaleiro Top - 11h30

Final individual

Jovem Cavaleiro - 14h

Final individual

*Horários de Brasília

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