Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Brasileiro de Jovens Cavaleiros reúne promessas do hipismo em Indaiatuba

Competição de Salto com quatro categorias acontece na Casa CBH até o próximo domingo (13)

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 17:56
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Campeonato Brasileiro de Jovens Cavaleiros acontece em Indaiatuba, São Paulo
Campeonato Brasileiro de Jovens Cavaleiros acontece em Indaiatuba, São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram @cbhoficial)

A corrida por título em um dos principais momentos do calendário nacional de Salto está a pleno vapor. Até o próximo domingo (13), a Casa CBH, em Indaiatuba, no interior de São Paulo, recebe o Campeonato Brasileiro de Jovens Cavaleiros. A competição reúne alguns dos principais nomes da nova geração do hipismo do país.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ao todo, serão cinco dias de evento e quatro troféus em jogo. Para esta sexta-feira (11), estão previstas as finais por equipes das categorias Jovem Cavaleiro B (1m, de 12 a 25 anos) e Jovem Cavaleiro Top (1,30m, de 15 a 25 anos), além da primeira rodada classificatória da série Jovem Cavaleiro A (1,10m, 13 a 25 anos). A quarta divisão em disputa é a Jovem Cavaleiro (1,20m, de 13 a 25 anos).

continua após a publicidade

O Brasileiro de Jovens Cavaleiros é voltado para atletas que, no momento, não participam de nenhuma série nas categorias de base de alto rendimento. A programação reúne qualificatórias individuais, disputas por equipes e finais individuais, com provas realizadas nas pistas de areia e grama da Casa CBH.

— O centro hípico aqui tem uma estrutura muito legal. Ele é composto por um galpão onde a gente consegue instalar uma quantidade bem grande de baias pré-montadas para conseguir alocar todos os cavalos lá. O funcionamento da coisa é muito bacana. Eles têm uma equipe muito legal, muito envolvida com o esporte, que tem bastante conhecimento — comentou a médica veterinária Rachel Worthington, sobre a logística de realização do evento.

continua após a publicidade
Campeonato Brasileiro de Jovens Cavaleiros acontece em Indaiatuba, São Paulo
Campeonato Brasileiro de Jovens Cavaleiros acontece em Indaiatuba, São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram @cbhoficial)

➡️ Stephan Barcha conquista primeira vitória em seletiva para os Jogos Sul-Americanos

➡️ Atleta olímpico busca bicampeonato em copa de hipismo no Rio

Programação do Brasileiro de Jovens Cavaleiros*

Sexta-feira (11/09)

Jovem Cavaleiro B - 8h30

  • Final por equipes
  • 2ª qualificativa individual

Jovem Cavaleiro A - 14h30

  • Qualificativa por equipes
  • 1ª qualificativa individual

Jovem Cavaleiro Top - 19h30

  • Final por equipes
  • 2ª qualificativa individual

Sábado (12/09)

Jovem Cavaleiro - 8h

  • Final por equipes
  • 2ª qualificativa individual

Jovem Cavaleiro A - 11h

  • Final por equipes
  • 2ª qualificativa individual

Jovem Cavaleiro B - 16h

  • Final individual

Domingo (13/09)

Jovem Cavaleiro A - 8h30

  • Final individual

Jovem Cavaleiro Top - 11h30

  • Final individual

Jovem Cavaleiro - 14h

  • Final individual

*Horários de Brasília

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Rafael Câmara ergue o troféu de segundo colocado no GP da Itália pela Fórmula 2

Fórmula 1

Próximo da F1, Rafael Câmara será avaliado pela Ferrari em Ímola

Há 1 hora
Helio Castroneves em Madri, no GP de F1

Mais Esportes

Papo com Helio Castroneves: depois de Curvelo, um giro rápido pela Europa

Há 1 hora
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

GP da Espanha: conheça o novo circuito que estreia na F1

Há 2 horas
Rosamaria ergue o punho direito em comemoração de ponto da Seleção Brasileira durante jogo contra a Colômbia pelo Sul-Americano

Vôlei

Rosamaria tem lesão confirmada e desfalca o Brasil no Sul-Americano de vôlei

Há 3 horas
Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Inglaterra na F1 2026

Fórmula 1

Bortoleto manda recado para pilotos da F1: 'Se tiver medo, está na profissão errada'

Há 4 horas
Jean Silva está de olho em redenção no UFC 324 (Foto: Reprodução UFC)

Lutas

Jean Silva coloca Brasil no topo do Noche UFC

Há 5 horas
Mais LANCE!
Guto Miguel mexe no cabelo com a mão direita em jogo do UTS Rio

Tenista brasileiro busca final inédita do US Open nesta sexta

Lorena ataca em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei feminino

Lorena exalta conexão com Roberta no Sul-Americano: 'O máximo possível'

Kimi Antonelli em ação no GP da Itália pela F1 2026

Antonelli volta a liderar F1 em treino livre 2 no GP da Espanha

Nagasaki Velca, equipe japonesa em que Lee Hyun-Jung jogava, despediu-se do atleta sul-coreano (Foto: Reprodução/X/Nagasaki Velca)

Time da NBA assina com astro da Coreia do Sul e MVP no Japão

Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Com Poatan, UFC divulga lista de todos os brasileiros sob contrato

Ana Cristina ataca em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei

Ana Cristina brilha em vitória do Brasil e revela pedido: 'Passem aí'

O barreirista Matheus Lima durante o Mundial de Atletismo de Tóquio 2025

Além de Piu: os brasileiros no Mundial de Atletismo Ultimate

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026

Russell supera Ferrari e lidera o treino livre 1 no GP da Espanha na F1

Sabrina vibra em Brasil x Colômbia no Sul-Americano feminino de vôlei

Surpresa de Zé Roberto entra e garante vitória do Brasil: 'Pronta'

Com Alison dos Santos, os campeões da Diamond League recebem seus troféus em Bruxelas, na Bélgica

Em formato inédito, Mundial de Atletismo Ultimate reúne elite

O Circuito de Madrid, o Madring, receberá o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 em 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Espanha nesta sexta-feira (11)

Gabi Guimarães comemora ponto em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei

'Inspirada' em Thiago Silva, Gabi salva bolas com pé no Sul-Americano

Ajoelhada, Luzia faz passe em Brasil x China pela semana 2 da VNL 2026

Luzia critica banimento de Tifanny pela CBV: 'Desumano'