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Após ouro, Julia Bergmann assiste a treino de Lukas na Seleção

Recuperado de lesão, ponteiro se prepara para o Sul-Americano, no Maracanãzinho

PorAndressa SimõesGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 19:24
Atualizado há 7 minutos
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Julia Bergmann acompanha treino de Lukas na Seleção
Julia Bergmann acompanha treino de Lukas na Seleção Brasileira (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Enquanto Julia Bergamnn vive a "ressaca" do título do Campeonato Sul-Americano, conquistado neste domingo (13), Lukas se prepara para a estreia no torneio continental. Nesta segunda-feira (14), a ponteira acompanhou o último treino do irmão, no Ginásio do Maracanãzinho, antes do jogo contra o Chile nesta terça (15).

➡️ 'Com tristeza', Julia Bergmann comemora ano da Seleção

Lukas Bergmann volta à ação após ficar fora da VNL por conta de um edema ósseo na lombar. O ponteiro de 22 anos busca, no Sul-Americano, garantir a vaga em Los Angeles 2028, que marcaria sua segunda participação em Olimpíadas na carreira. Pela primeira vez, a competição continental valerá classificação olímpica antecipada.

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No treinamento desta segunda (14), com 30 minutos abertos à imprensa, o técnico Bernardinho propôs trabalhos de volume de jogo, rodando bastante o time. Além dos 14 convocados, o central Barreto também participou da atividade.

Lukas Bergmann treina com a Seleção na véspera da estreia do Sul-Americano de vôlei
Lukas Bergmann treina com a Seleção na véspera da estreia do Sul-Americano de vôlei (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

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A Seleção brasileira masculina de vôlei estreia no Sul-Americano às 20h (de Brasília) desta terça-feira (16), contra o Chile. A equipe fecha a participação no domingo (20), contra a Argentina, e busca a volta por cima após resultados ruins no Mundial de 2025 e na VNL 2026.

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Agenda do Brasil no Sul-Americano masculino de vôlei:

Terça-feira (15/09)

  • Brasil x Chile - 20h
    1.

Quarta-feira (16/09)

  1. Brasil x Bolívia - 20h
    1.

Quinta-feira (17/09)

  1. Brasil x Colômbia - 20h
    1.

Sábado (19/09)

  • Brasil x Venezuela - 11h
    1.

Domingo (20/09)

  • Brasil x Argentina - 10h
    1.

*Horários de Brasília

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