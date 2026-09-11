Rosamaria será desfalque para a Seleção feminina de vôlei na reta final do Campeonato Sul-Americano. Após sair de quadra com dores no joelho esquerdo na vitória sobre a Colômbia, a oposta passou por uma ressonância magnética na manhã desta sexta-feira (11), onde foi constatada uma lesão parcial do ligamento colateral medial. Com prazo de recuperação estimado entre três e seis semanas, a jogadora está fora dos dois últimos compromissos do Brasil, contra Chile e Argentina.

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O incidente que causou a contusão aconteceu ainda no início do segundo set da partida desta quinta-feira (10). Rosamaria se chocou com Nyeme quando ambas foram na mesma direção para tentar defender uma bola largada atrás do bloqueio. A atacante sentiu um desconforto logo de cara e não teve condições de retornar ao jogo, sendo substituída por Sabrina.

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Rosamaria deixa a disputa do Sul-Americano com 20 pontos marcados, sendo a quinta maior pontuadora do Brasil no torneio. Contra a Colômbia, a camisa 7 havia feito quatro acertos antes de sair do confronto lesionada.

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Rosamaria ataca em Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)

Veja o comunicado da CBV na íntegra

A oposta Rosamaria fez, na manhã desta sexta-feira, uma ressonância no joelho esquerdo. O exame confirmou uma lesão parcial do ligamento colateral medial.

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A jogadora já iniciou o tratamento fisioterapêutico e não vai participar do restante do Sul-Americano, no Rio de Janeiro.

O prazo de recuperação da jogadora é de três a seis semanas.

Invicta, Seleção tem mais dois desafios para confirmar vaga olímpica

Após três vitórias seguidas por 3 sets a 0, a Seleção Brasileira lidera o Sul-Americano com nove pontos. A equipe comandada por José Roberto Guimarães volta à quadra do Maracanãzinho neste fim de semana com o objetivo de confirmar o título continental e a vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Próximos compromissos da Seleção Brasileira no Sul-Americano

Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília)

Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

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