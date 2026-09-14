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Maracanãzinho será palco do Sul-Americano Feminino de Clubes em 2027

Sesc-Flamengo será o anfitrião da competição continental, que terá Osasco e Praia Clube como outros representantes brasileiros

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 11:31
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Sesc RJ Flamengo x Praia Clube pela semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/CRF)
Sesc RJ Flamengo x Praia Clube pela semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/CRF)

O Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, será palco de mais uma competição internacional de vôlei. O ginásio receberá o Sul-Americano Feminino de Clubes de 2027, previsto para fevereiro do próximo ano. O acordo para a realização do torneio foi alinhado entre a Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV) e o Sesc-Flamengo, que será o anfitrião da competição.

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O presidente da CSV, Marco Túlio Teixeira, se reuniu com representantes do clube carioca para tratar da realização do evento. Segundo o ge, o acordo está encaminhado e aguarda apenas a assinatura do contrato para ser oficializado.

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A escolha do Maracanãzinho mantém o tradicional ginásio carioca no calendário de grandes eventos do vôlei. O local foi sede dos torneios masculino e feminino do Pré-Olímpico e voltará a receber uma competição continental de clubes.

Sesc-Flamengo volta ao Sul-Americano

Além de sediar o torneio, o Sesc-Flamengo será um dos três representantes brasileiros na competição. O clube carioca terá a companhia de Osasco e Praia Clube na disputa pelo título continental. A participação marcará o retorno do Sesc-Flamengo ao Sul-Americano Feminino de Clubes. A equipe conquistou sua última taça na competição em 2017 e voltará ao torneio uma década depois. Comandado por Bernardinho, o Sesc-Flamengo conta atualmente com nomes ligados à Seleção Brasileira, como a central Lorena, a levantadora Vivian e a oposta Tainara.

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O Sul-Americano Feminino de Clubes também terá uma recompensa importante para os dois melhores colocados. O Campeão e vice-campeão garantirão vaga no Mundial de Clubes de 2027.

Sesc/Flamengo x Praia Clube pela Superliga Femina
Sesc/FlamengoXPraiaClube_SuperligaFem_Maracanãzinho_24-04-2026_ (Foto:PaulaReis/Flamengo)

Brasil conquista vaga em LA 2028 no Maracanãzinho

Neste domingo (13), a Seleção venceu o clássico contra Argentina por 3 sets a 0, conquistou o Sul-Americano e, com isso, garantiu vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. A partida disputada em um lotado Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, terminou nas parciais 26/24, 25/19 e 25/16.

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A Seleção Brasileira feminina de vôlei irá disputar a 13ª Olimpíada de sua história em busca do terceiro ouro - Pequim 2008 e Londres 2012. Será a 7ª de José Roberto Guimarães como técnico à frente da equipe. O time terminou o torneio continental invicto - cinco vitórias em cinco jogos - e sem perder sets. A Colômbia, com sete pontos, ficou com o terceiro lugar.

Classificado para a Copa do Mundo, que acontece apenas em setembro de 2027, o Brasil terá um ano sabático pela frente. Além da Seleção, Estados Unidos, Canadá, Tailândia, Egito e Turquia já estão classificados para os Jogos Olímpicos no vôlei feminino.

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