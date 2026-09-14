Look polêmico de Virginia na F1 divide opiniões; entenda
Influenciadora apostou em produção ousada no GP da Espanha, que repercutiu nas redes sociais e na imprensa local
O look escolhido por Virginia para acompanhar o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, em Madri, chamou atenção dentro e fora do paddock. A produção da influenciadora, que esteve no circuito ao lado de Vini Jr., repercutiu nas redes sociais e também foi comentada pela imprensa espanhola.
Virginia apostou em um visual com top preto, abdômen à mostra e calça de cintura baixa da grife alemã Namilia. A peça, modelo NFS Moto X, tem recortes nas laterais, painéis de lycra e detalhes nas cores laranja e amarelo.
A escolha também gerou comentários por causa das cores da calça. Virginia e Vini Jr. passaram pelo box da Ferrari, enquanto o laranja é uma das cores associadas à McLaren, uma das principais equipes rivais da escuderia italiana na Fórmula 1.
Jornal espanhol comenta escolha de Virginia
A repercussão ultrapassou as redes sociais brasileiras e chegou à imprensa espanhola. O jornal El Mundo classificou a produção como chamativa e afirmou que o visual poderia ter sido escolhido com a intenção de se destacar diante das companheiras dos pilotos.
A publicação comparou a influenciadora às mulheres que costumam acompanhar os competidores da Fórmula 1 e afirmou que elas adotam, em geral, produções mais discretas. A repercussão, porém, não ficou restrita à avaliação estética do visual. Em suas redes sociais, Andressa Pacheco, designer de moda, também comentou sobre a roupa usada por Virgínia.
Designer aponta estratégia por trás dos looks
Para a designer de moda, as produções mais ousadas de Virginia fazem parte de uma estratégia de branding pessoal. Segundo ela, a influenciadora utiliza a própria imagem para gerar conversa e ampliar sua exposição.
— A estratégia de imagem dela é: 'falem bem ou falem mal, mas falem de mim'. É uma estratégia extremamente arriscada, mas é uma escolha dela, e, de fato, ninguém tem nada com isso — afirmou Andressa em vídeo publicado no Instagram.
Na avaliação da profissional, os looks que provocam reações não seriam escolhas feitas ao acaso. A designer entende que Virginia conhece o impacto que suas produções podem causar e utiliza momentos de grande visibilidade para reforçar sua presença.
— Ela sabe exatamente o que está fazendo — declarou.
Andressa também destacou que a estratégia de Virginia não estaria necessariamente ligada à construção de uma imagem clássica ou discreta. A proposta seria justamente apostar em elementos capazes de chamar atenção e provocar comentários.
— Ela busca ser notada de todas as formas, se recusando a perder a oportunidade de entrar e sair de um local sem gerar burburinho — analisou.
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