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Look polêmico de Virginia na F1 divide opiniões; entenda

Influenciadora apostou em produção ousada no GP da Espanha, que repercutiu nas redes sociais e na imprensa local

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 11:08
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Virginia e Vini Jr com Lewis Hamilton na etapa da F1 em Madrid (Foto: Reprodução)
Virginia e Vini Jr com Lewis Hamilton na etapa da F1 (Foto: Reprodução)

O look escolhido por Virginia para acompanhar o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, em Madri, chamou atenção dentro e fora do paddock. A produção da influenciadora, que esteve no circuito ao lado de Vini Jr., repercutiu nas redes sociais e também foi comentada pela imprensa espanhola.

Virginia apostou em um visual com top preto, abdômen à mostra e calça de cintura baixa da grife alemã Namilia. A peça, modelo NFS Moto X, tem recortes nas laterais, painéis de lycra e detalhes nas cores laranja e amarelo.

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A escolha também gerou comentários por causa das cores da calça. Virginia e Vini Jr. passaram pelo box da Ferrari, enquanto o laranja é uma das cores associadas à McLaren, uma das principais equipes rivais da escuderia italiana na Fórmula 1.

Virginia acompanhando a Fórmula 1 em Madrid (Foto: Reprodução)
Virginia acompanhando a Fórmula 1 na Espanha (Foto: Reprodução)

Jornal espanhol comenta escolha de Virginia

A repercussão ultrapassou as redes sociais brasileiras e chegou à imprensa espanhola. O jornal El Mundo classificou a produção como chamativa e afirmou que o visual poderia ter sido escolhido com a intenção de se destacar diante das companheiras dos pilotos.

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A publicação comparou a influenciadora às mulheres que costumam acompanhar os competidores da Fórmula 1 e afirmou que elas adotam, em geral, produções mais discretas. A repercussão, porém, não ficou restrita à avaliação estética do visual. Em suas redes sociais, Andressa Pacheco, designer de moda, também comentou sobre a roupa usada por Virgínia.

Designer aponta estratégia por trás dos looks

Para a designer de moda, as produções mais ousadas de Virginia fazem parte de uma estratégia de branding pessoal. Segundo ela, a influenciadora utiliza a própria imagem para gerar conversa e ampliar sua exposição.

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— A estratégia de imagem dela é: 'falem bem ou falem mal, mas falem de mim'. É uma estratégia extremamente arriscada, mas é uma escolha dela, e, de fato, ninguém tem nada com isso — afirmou Andressa em vídeo publicado no Instagram.

Na avaliação da profissional, os looks que provocam reações não seriam escolhas feitas ao acaso. A designer entende que Virginia conhece o impacto que suas produções podem causar e utiliza momentos de grande visibilidade para reforçar sua presença.

— Ela sabe exatamente o que está fazendo — declarou.

Andressa também destacou que a estratégia de Virginia não estaria necessariamente ligada à construção de uma imagem clássica ou discreta. A proposta seria justamente apostar em elementos capazes de chamar atenção e provocar comentários.

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— Ela busca ser notada de todas as formas, se recusando a perder a oportunidade de entrar e sair de um local sem gerar burburinho — analisou.

Virginia, Vini Jr e Bortoleto no GP de Madrid (Foto: Reprodução)
Virginia, Vini Jr e Bortoleto no GP da Espanha (Foto: Reprodução)

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