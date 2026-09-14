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Azerbaijão recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários

Pilotos voltam à ação no último fim de semana de setembro, no Circuito de Baku

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
14/09/2026 11:37
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Lando Norris em último treino livre do GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)
Lando Norris em último treino livre do GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

Após uma sequência de duas corridas consecutivas, a Fórmula 1 faz nova pausa neste fim de semana e volta a dominar as pistas no fim de setembro. O Grande Prêmio do Azerbaijão é a próxima parada programada na agenda dos pilotos, a décima quinta etapa de 2026.

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A etapa será disputada nas ruas de Baku, em um circuito que mistura características completamente diferentes ao longo da volta. De um lado, os pilotos encontram uma das maiores retas do calendário, onde os carros conseguem atingir velocidades muito altas. Do outro, aparece um dos trechos mais estreitos da F1, cercado pelo cenário histórico da cidade e que exige precisão máxima nas curvas.

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O Grande Prêmio do Azerbaijão terá uma programação diferente da habitual na Fórmula 1. A principal novidade será a realização da corrida no sábado (26), enquanto as atividades de pista começarão na quinta-feira (24). A mudança acontece por causa do Dia da Memória, feriado nacional do país celebrado em 27 de setembro.

O último a subir ao topo do pódio em Baku foi Max Verstappen, da Red Bull, na temporada do ano passado. O Mundial de Pilotos, porém, é liderado por Kimi Antonelli, da Mercedes, com larga vantagem – primeiro italiano a vencer uma prova da categoria desde 2006.

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Max Verstappen durante a classificação do GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)
Max Verstappen durante a classificação do GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Alexander Nemenov / AFP)

Datas e horários do GP do Azerbaijão

QUINTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília)

SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO
🏎️ Treino livre 3 - 5h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 9h (de Brasília)

SÁBADO, 26 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 8h (de Brasília)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1 2026
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