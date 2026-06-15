Quem eram as vítimas de acidente com time de basquete no Ceará Seis atletas, de 15 a 22 anos, e um membro da comissão técnica morreram

Seis atletas de basquete e um membro da comissão técnica morreram em um acidente de ônibus na CE-187, em Tauá, interior do Ceará, na madrugada desta segunda-feira (15). As vítimas tinham entre 15 e 22 e eram da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte, que disputava a Copa Sobral 2026.

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Os atletas Matheus Henrique Ferreira Martins e Jonatas Samuel do Santos Lopes, da equipe sub-15, Cauã Rodrigues Fratta, Luiz José de Morais Neto, João Paulo Sampaio de Alencar e Henrique Ferreira Bezerra, da equipe sub-19, e o integrante da comissão técnica Marcos Miguel da Silva, de 22 anos, foram as vítimas fatais do capotamento. Os jogadores eram alunos de escolas de Juazeiro do Norte e região.

Nas horas que antecederam o acidente, participou da Copa Sobral, em que o time sub-19 se sagrou campeão. Os times retornavam para Juazeiro do Norte quando o ônibus, com mais de 40 passageiros, capotou às margens da rodovia. Ao menos 30 pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico.

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Segundo os policiais que atenderam a ocorrência no local, os jovens que morreram não usavam cinto de segurança e foram arremessados para fora do ônibus no momento do acidente. Os demais feridos sofreram escoriações pelo corpo, sem gravidade. O motorista do veículo fugiu do hospital enquanto recebia atendimento, mas posteriormente se apresentou na delegacia de Tauá para prestar esclarecimentos. Uma perícia avaliará se o acidente foi causado por falha mecânica ou do condutor.

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Ônibus capotou no trajeto entre Sobral e Juazeiro do Norte (Foto: Reprodução)

CBB presta condolências

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB), por meio de nota oficial publicada nas redes sociais, lamentou o ocorrido e prestou condolências aos familiares das vítimas.

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— O basquete brasileiro está de luto. Perdemos vidas que tinham sonhos, planos e uma paixão em comum: o amor pelo nosso esporte. A CBB se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade do basquete cearense nesse momento de dor.

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