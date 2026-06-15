logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quem eram as vítimas de acidente com time de basquete no Ceará

Seis atletas, de 15 a 22 anos, e um membro da comissão técnica morreram

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
15/06/2026 14:03
Favorite o Lance! no Google
Time do Juazeiro Basquete havia sido campeão sub-19 antes antes do acidente
Equipe de basquete do Juazeiro do Norte havia sido campeã sub-19 antes do acidente (Foto: Reprodução/victorfarias.clicks)

Seis atletas de basquete e um membro da comissão técnica morreram em um acidente de ônibus na CE-187, em Tauá, interior do Ceará, na madrugada desta segunda-feira (15). As vítimas tinham entre 15 e 22 e eram da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte, que disputava a Copa Sobral 2026.

continua após a publicidade
  • Tiago Splitter observa durante o jogo 2 entre Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs pelos playoffs da NBA. (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)

    Tiago Splitter acerta com gigante da NBA para ser técnico principal

    NBA
    Há 50 minutos
  • Antes do México, José Neto teve passagem por dois times da Mongólia (Foto: Reprodução / SG Apes)

    José Neto, ex-Flamengo e Seleção Brasileira de basquete, acerta com time mexicano

    NBB
    Há 1 semana

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Os atletas Matheus Henrique Ferreira Martins e Jonatas Samuel do Santos Lopes, da equipe sub-15, Cauã Rodrigues Fratta, Luiz José de Morais Neto, João Paulo Sampaio de Alencar e Henrique Ferreira Bezerra, da equipe sub-19, e o integrante da comissão técnica Marcos Miguel da Silva, de 22 anos, foram as vítimas fatais do capotamento. Os jogadores eram alunos de escolas de Juazeiro do Norte e região.

    Nas horas que antecederam o acidente, participou da Copa Sobral, em que o time sub-19 se sagrou campeão. Os times retornavam para Juazeiro do Norte quando o ônibus, com mais de 40 passageiros, capotou às margens da rodovia. Ao menos 30 pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico.

    continua após a publicidade

    Segundo os policiais que atenderam a ocorrência no local, os jovens que morreram não usavam cinto de segurança e foram arremessados para fora do ônibus no momento do acidente. Os demais feridos sofreram escoriações pelo corpo, sem gravidade. O motorista do veículo fugiu do hospital enquanto recebia atendimento, mas posteriormente se apresentou na delegacia de Tauá para prestar esclarecimentos. Uma perícia avaliará se o acidente foi causado por falha mecânica ou do condutor.

    ➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

    Ônibus capotou no trajeto entre Sobral e Juazeiro do Norte
    Ônibus capotou no trajeto entre Sobral e Juazeiro do Norte (Foto: Reprodução)

    CBB presta condolências

    A Confederação Brasileira de Basquete (CBB), por meio de nota oficial publicada nas redes sociais, lamentou o ocorrido e prestou condolências aos familiares das vítimas.

    continua após a publicidade

    — O basquete brasileiro está de luto. Perdemos vidas que tinham sonhos, planos e uma paixão em comum: o amor pelo nosso esporte. A CBB se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade do basquete cearense nesse momento de dor.

    ➡️De virada, Knicks batem Spurs e conquistam NBA após 53 anos

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Tiago Splitter observa durante o jogo 2 entre Portland Trail Blazers e San Antonio Spurs pelos playoffs da NBA. (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP)
    NBATiago Splitter acerta com gigante da NBA para ser técnico principalHá 53 minutos
    Sean Strickland é escoltado pela polícia após invadir fan fest do UFC Casa Branca
    LutasCampeão do UFC invade festa de card na Casa Branca e é retirado pela políciaHá 1 hora
    João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    TênisJoão Fonseca tem horário definido para estreia no ATP de HalleHá 2 horas
    Diego Lopes comemora vitória no UFC Casa Branca (Foto: Divulgação)
    LutasUFC Casa Branca bate recorde histórico com sete nocautesHá 5 horas
    Jon Jones x Cyril Gane - UFC
    LutasJon Jones debocha de Poatan após derrota no UFC Casa BrancaHá 6 horas
    O técnico Bernardinho orienta o time durante o jogo contra a Argentina, pela VNL
    VôleiBernardinho se preocupa com jovens da seleção: 'Precisam ser protagonistas'Há 9 horas

    Mais LANCE!

    Justin Gaethje vence Ilia Topuria no UFC Casa Branca (Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP)
    Topuria perde invencibilidade, e Gaethje se torna campeão no UFC Casa Branca
    Poatan é um dos grandes astros do UFC mundo afora (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)
    Derrota de Alex Poatan para Gane no UFC Casa Branca repercute: 'Nem competiu'
    Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)
    Alex Poatan é nocauteado por Ciryl Gane e 'perde' cinturão no UFC Casa Branca
    Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic na estreia dos EUA na Copa do Mundo (Reprodução)
    Ibrahimovic troca estreia da Suécia na Copa pelo UFC Casa Branca
    Casa Branca UFC (Foto: Reprodução / Instagram)
    Brasileiro nocauteia no UFC Casa Branca e viraliza: 'Passou por cima'
    Poatan é um dos grandes astros do UFC mundo afora (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)
    Entenda a origem do bordão 'Chama' de Alex Poatan, astro do UFC Casa Branca
    Brasil venceu a Argentina de virada no encerramento da primeira semana da VNL
    VNL: Brasil busca reação e vence Argentina no tie-break
    Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)
    Alex Poatan e Topuria perdem cinturão no UFC Casa Branca; veja resultados
    Card oficial do UFC Casa Branca (Foto: Divulgação)
    UFC Casa Branca: saiba card completo, horário e onde assistir
    Brasil encerra a primeira semana da VNL masculina em Brasília
    Veja os lances da virada do Brasil sobre a Argentina na VNL masculina
    Brasil lidera a classificação da VNL com 100% de aproveitamento
    Em clima de Copa, Brasil e Argentina fazem clássico de opostos na VNL
    Brasil encerra a primeira semana da VNL em clássico com a Argentina
    Brasil x Argentina pela VNL masculina: veja horário e onde assistir
    Jogadores do New York Knicks levantam o Troféu Larry O'Brien
    Bom presságio? Título do Knicks reacende esperança do hexa para o Brasil