Caio Bonfim quebra novo recorde sul-americano no Troféu Brasil
A manhã do último dia de provas do Troféu Brasil também ficou marcada pela medalha de Darlan Romani
Neste domingo (26), Caio Bonfim voltou a fazer história no atletismo nacional. Após estabelecer o novo recorde sul-americano da meia maratona de marcha atlética (21,097m) na abertura do Troféu Brasil de Atletismo, o atleta volta a bater uma nova melhor marca da América do Sul, agora na prova dos 35km.
Caio finalizou a corrida em 2h31m09s7, suficiente para bater a marca de César Herrera, com 2h31m17s7. Com o resultado, o corredor encerra sua participação na competição com dois recordes sul-americanos em duas provas disputadas.
Em resposta ao Lance! na coletiva de imprensa, Caio Bonfim comentou sobre o sentimento de abrir e fechar o Troféu Brasil com ouro e recorde: "Fico feliz. Eu até parabenizei quem montou o programa-horário, porque nós temos a oportunidade de prestigiar o evento. Poder fazer as duas provas é muito legal."
O atleta ainda complementou que, no meio da prova de quinta-feira (23), percebeu que, se ganhasse, se tornaria o primeiro vencedor na pista do Ibirapuera após a reabertura do estádio reformado. Caio Bonfim também destacou a grandeza do Troféu Brasil ao presenciar, no mesmo estádio, disputas de altíssimo nível e nomes como Darlan Romani e Alison dos Santos (o Piu), além da nova geração. Para ele, é motivo de orgulho alcançar esse resultado e fazer parte de um momento histórico do atletismo nacional.
A antiga marca nacional dos 35km pertencia a Max Batista, atleta que também estava no circuito. Bonfim conta que, faltando cerca de 12 voltas para o fim, percebeu que estava um pouco atrás do tempo necessário para o recorde. Foi quando o próprio Max o alertou de que, se ele acelerasse quase dez segundos por quilômetro, o recorde seria dele. Ao refazer as contas mentalmente, viu que o tempo estava no limite e precisou apertar o passo: "Tive que dar uma forçadinha, então tem essa parte mental, de resiliência."
Darlan Romani volta a vencer medalha de nível nacional
Sem competir desde 2024 por lesões, Darlan Romani voltou recentemente à ativa no Campeonato Paulista Adulto de Atletismo, em junho deste ano. A competição regional marcou o retorno do atleta às competições oficiais após se recuperar de uma cirurgia na coluna.
Logo após a vitória de Caio Bonfim, foi a vez de Darlan chamar as atenções e conquistar a medalha de prata do Troféu Brasil. A prova do arremesso de peso foi marcada pela disputa acirrada do atleta com Welington Silva, vencedor da medalha de ouro. Com um arremesso de 20.44m, o campeão da prova ultrapassou os 20.35m de Darlan na última tentativa. Mesmo com o vice, a medalha de prata representa a volta oficial do atleta em nível nacional e competitivo.
Confira a programação das finais do Troféu Brasil:
26 de julho (quinta-feira)
- 7h: meia maratona de marcha atlética feminina
- 7h10: meia maratona de marcha atlética masculina
- 9h55: 100m rasos - Decatlo (1)
- 10h: Salto com vara feminino
- 10h35: Salto em distância - Decatlo (2)
- 11h55: Arremesso de peso - Decatlo (3)
- 14h: Cerimônia de Abertura
- 15h35: Salto em altura - Decatlo (4)
- 16h25: 100m rasos feminino
- 16h40: 100m rasos masculino
- 17h20: 400m rasos - Decatlo (5)
- 17h30: 10.000m rasos feminino - final por tempo
- 18h20: 10.000m rasos masculino - final por tempo
24 de julho (sexta-feira)
- 9h40: 110m com barreira - Decatlo (6)
- 10h20: Salto em altura - feminino
- 10h25: Lançamento de disco - Decatlo (7)
- 10h35: Salto em distância - feminino
- 11h05: 4x100m rasos misto - final por tempo
- 11h40: Lançamento do martelo - feminino
- 12h: Salto com vara - Decatlo (8)
- 13h30: Lançamento do martelo - masculino
- 14h30: 400m rasos - feminino
- 14h45: 400m rasos - masculino
- 14h50: Salto em distância - masculino
- 14h55: Arremesso de peso - feminino
- 15h10: 100m com barreira - feminino
- 15h15: Lançamento de disco - masculino
- 15h25: 110m com barreira - masculino
- 15h40: 800m rasos - feminino
- 15h55: 800m rasos - masculino
- 16h20: 3.000m com obstáculos feminino - final por tempo
- 16h40: Lançamento do dardo - Decatlo (9)
- 16h45: 3.000m com obstáculos masculino - final por tempo
- 17h10: 4x100m feminino - final por tempo
- 17h45: 4x100m masculino - final por tempo
- 18h: 1.500m rasos - Decatlo (10)
25 de julho (sábado)
- 10h: Salto com vara - masculino
- 10h35: 100m com barreira - Heptatlo (1)
- 11h20: Salto em altura - Heptatlo (2)
- 15h30: Arremesso de peso - Heptatlo (3)
- 16h: 4x400m misto - final por tempo
- 16h45: 200m rasos - Heptatlo (4)
- 17h10: 5.000m rasos feminino - final por tempo
- 17h35: 5.000m rasos masculino - final por tempo
26 de julho (domingo)
- 7h30: 35.000m marcha atlética - feminino
- 8h: 35.000m marcha atlética - masculino
- 10h: Salto em altura - masculino
- 10h30: Arremesso de peso - masculino
- 11h: Lançamento de disco - feminino
- 11h05: Salto triplo - feminino
- 12h: 400m com barreira - feminino
- 12h20: 400m com barreira - masculino
- 13h30: Salto em distância - Heptatlo (5)
- 13h35: Lançamento do dardo - masculino
- 15h: 200m rasos feminino
- 15h05: Lançamento do dardo - feminino
- 15h15: 200m rasos - masculino
- 15h20: Salto triplo - masculino
- 15h35: 1.500m rasos feminino - final por tempo
- 15h35: 1.500m rasos masculino - final por tempo
- 16h30: 800m rasos - Heptatlo (7)
- 16h35: Lançamento de dardo - masculino
- 16h50: 4x400m feminino - final por tempo
- 17h15: 4x400m masculino - final por tempo
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