Aposentadoria e Kings League: a vida de Piqué após o término com Shakira

Quase quatro anos após o término de um dos relacionamentos mais midiáticos do esporte e do entretenimento, Gerard Piqué vive uma fase marcada por reinvenção dentro e fora dos holofotes. Desde a separação com Shakira, oficializada em junho de 2022 após 11 anos e dois filhos, o ex-zagueiro espanhol acumulou mudanças significativas na vida profissional e pessoal.

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De ídolo do futebol europeu a empresário e figura constante em projetos digitais, Piqué reconfigurou sua trajetória — ao mesmo tempo em que seguiu no centro de atenções por conta da vida amorosa e dos desdobramentos públicos com a cantora colombiana.

Aposentadoria precoce e fim de um ciclo no futebol

Poucos meses após a separação, em novembro de 2022, Piqué anunciou sua aposentadoria dos gramados aos 35 anos. A decisão surpreendeu, já que o jogador ainda atuava pelo Barcelona e tinha espaço no futebol europeu.

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Formado no clube catalão, ele construiu uma carreira vitoriosa e se tornou um dos grandes nomes da chamada "geração de ouro" ao lado de atletas como Lionel Messi. Pelo Barcelona, conquistou títulos nacionais e internacionais, consolidando-se como ídolo da torcida.

Com a seleção espanhola, fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2010, principal conquista da história da equipe.

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Novo relacionamento e repercussão pública

Após o fim do relacionamento com Shakira, Piqué assumiu publicamente o namoro com Clara Chía Martí. A jovem foi apontada por veículos internacionais como o possível pivô da separação, o que intensificou a repercussão do caso.

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Embora rumores sobre o relacionamento tenham surgido ainda em 2022, a oficialização veio apenas em janeiro de 2023, quando o ex-jogador publicou uma foto ao lado da namorada nas redes sociais.

Desde então, o casal mantém uma postura discreta, com poucas aparições públicas e publicações esporádicas — o que não impede que cada movimentação gere forte reação nas redes, muitas vezes com demonstrações de apoio à cantora colombiana.

Em 2024, chegaram a circular boatos de um possível término, posteriormente desmentidos por fontes próximas.

Piqué e Clara Martí durante jogo de futebol em novembro de 2025 (Foto: Getty Images/Reprodução)

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Empreendedorismo e sucesso com a Kings League

Longe dos gramados, Piqué passou a investir em novos negócios. Um dos principais projetos é a Kings League, liga de futebol de sete criada por ele e que rapidamente ganhou popularidade internacional.

Com regras inovadoras e forte influência do universo digital — incluindo participação de streamers e interação direta com o público — a competição viralizou nas redes sociais e se expandiu para outros países, incluindo o Brasil.

O sucesso da Kings League consolidou Piqué como um nome relevante também no meio empresarial e no entretenimento esportivo.

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Relação com Shakira e foco nos filhos

Mesmo após o término conturbado, Piqué e Shakira mantêm um vínculo por conta dos filhos, Milan e Sasha. Ao longo dos últimos anos, ambos fizeram declarações públicas que indicam uma tentativa de preservar a convivência familiar.

No fim de 2024, o ex-jogador falou sobre a separação em entrevista à CNN, afirmando que a história não foi retratada com precisão pela imprensa.

— A verdade sobre o que aconteceu não foi bem contada. Não tenho controle sobre isso — disse.

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Meses depois, Shakira também mencionou o ex-companheiro de forma positiva ao comentar a criação dos filhos. Em entrevista à TV argentina, a cantora destacou a disciplina de Piqué como pai e reforçou que ambos compartilham a mesma prioridade: o bem-estar das crianças.

— Milan e Sasha estão sempre em primeiro lugar. O Gerard e eu coincidimos nisso — afirmou

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