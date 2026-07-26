Veja os lances do vice de Hugo Calderano e Bruna Takahashi na final do WTT Star Contender
Brasileiros buscam título nas duplas mistas em São José dos Campos
Hugo Calderano e Bruna Takahashi entram em ação neste domingo (26) em busca de mais um título internacional nas duplas mistas do tênis de mesa. A parceria brasileira enfrenta os japoneses Shunsuke Togami e Satsuki Odo na decisão do WTT Star Contender de São José dos Campos, a partir das 13h40 (horário de Brasília). Acompanhe em tempo real com o Lance!
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FIM 4º SET- HUGO E BRUNA 10 x 12 TOGAMI e ODO
- Fim de jogo com erro de devolução da Bruna
- Match point da dupla japonesa
- Set point! Brasil tem o saque do set com Bruna Takahashi
- Mais uma devolução da Bruna fica na rede
- Bruna devolve na rede
- Devolução do Togami para fora!
- Erro de saque do Togami
- Ataque na paralela do Hugo! tudo igual
- Hugo erra na recepção
- Ponto brasileiro! ataque japonês bate na rede
- Odo ataca com potência, tudo igual no set
- Ataque da Bruna vai para fora: pausa
- Hugo Calderano na paralela!
- Odo devolve na rede, ponto brasileiro
- Togami para fora: set começa empatado
- Início do terceiro set
FIM 3º SET- HUGO E BRUNA 1 x 11 TOGAMI e ODO
- Ataque do Hugo para fora: vitória japonesa
- Primeiro ponto brasileiro do set com ataque do Hugo
- Set point japonês
- Contra golpe do Togami
- Passeio japonês: Rally coloca dupla adversária com 6 pontos de vantagem
- Bruna devolve na rede, japoneses abrem o set com dois pontos de vantagem
FIM DO 2º SET- HUGO E BRUNA 11 x 8 TOGAMI e ODO
- Bruna saca e japonesa devolve para fora! Set brasileiro
- Devolução da Bruna fica na rede
- SET POINT BRASILEIRO!
- Mais um erro: Hugo calderano devolve na rede mas Brasil mantém vantagem
- Hugo ataca para fora
- Bruna Takahashi ataca!
- Na frente! devolução japonesa fica na rede e brasileiros passam o placar pela primeira vez na partida
- Devolução japonesa para fora, Brasil empata parcial
- Ataque da Bruna agressivo! Ponto brasileiro
- Hugo Calderano fica na rede! 4 pontos para a dupla japonesa
- Bruna ataca para fora
- Início do segundo set com saque japonês
FIM DO 1º SET- HUGO E BRUNA 7 x 11 TOGAMI e ODO
- Bruna devolve na rede
- Hugo no saque! (5x8 para os japoneses)
- Bruna devolve para a fora e a dupla japonesa abre 2 pontos de vantagem (3x5)
- Tudo igual no primeiro set (3x3)
- Começou a partida com ponto brasileiro!
PRÉ-JOGO
- Casal 'Caldarashi' chegou para a final!
- 14:30- Arquibancadas cheias antes do jogo
- 14:20- Fim do jogo que define o adversário do Calderano na final
- Finalistas já estão aquecendo, enquanto acontece a outra partida.
- A última semifinal da chave individual masculina está em andamento. O jogo de Hugo Calderano e Bruna inicia na sequência.
- Mais cedo, neste domingo, Hugo venceu o japonês Uda Yukiya por 3 sets a 2 (11/5, 15/17, 12/14, 21/19 e 11/8) e se classificou para a final do campeonato.
Hugo Calderano e Bruna buscam mais um título
Vice-líderes do ranking mundial de duplas mistas, Hugo Calderano e Bruna Takahashi, conhecidos como "Calderashi", disputam a quarta final juntos no circuito internacional desde que passaram a atuar regularmente como parceria, em 2024.
O casal já conquistou os títulos do WTT Contender de Buenos Aires e do Pan-Americano de Tênis de Mesa, ambos em 2025, além do Singapura Smash, em 2026. Agora, tenta levantar mais um troféu diante da torcida brasileira.
➡️Hugo Calderano compete sem pressão e recarrega as energias no Brasil
Campanha até a final
Os brasileiros estrearam com vitória por 3 sets a 0 sobre os porto-riquenhos Eusebio Vos e Valentina Rios. Nas quartas de final, superaram os compatriotas Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi por 3 a 2, em um duelo equilibrado.
Na semifinal, disputada no sábado (25), Hugo e Bruna venceram os hong-kongueses Yiu Kwan To e Ng Wing Lam por 3 sets a 1 e garantiram presença na decisão.
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