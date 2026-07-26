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Veja os lances do vice de Hugo Calderano e Bruna Takahashi na final do WTT Star Contender

Brasileiros buscam título nas duplas mistas em São José dos Campos

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 14:03
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Hugo Calderano e Buna Takahashi na disputa do US Smash de tênis de mesa
Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistam o bronze no US Smash (Foto: WTT)

Hugo Calderano e Bruna Takahashi entram em ação neste domingo (26) em busca de mais um título internacional nas duplas mistas do tênis de mesa. A parceria brasileira enfrenta os japoneses Shunsuke Togami e Satsuki Odo na decisão do WTT Star Contender de São José dos Campos, a partir das 13h40 (horário de Brasília). Acompanhe em tempo real com o Lance!

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FIM 4º SET- HUGO E BRUNA 10 x 12 TOGAMI e ODO

  1. Fim de jogo com erro de devolução da Bruna
  2. Match point da dupla japonesa
  3. Set point! Brasil tem o saque do set com Bruna Takahashi
  4. Mais uma devolução da Bruna fica na rede
  5. Bruna devolve na rede
  6. Devolução do Togami para fora!
  7. Erro de saque do Togami
  8. Ataque na paralela do Hugo! tudo igual
  9. Hugo erra na recepção
  10. Ponto brasileiro! ataque japonês bate na rede
  11. Odo ataca com potência, tudo igual no set
  12. Ataque da Bruna vai para fora: pausa
  13. Hugo Calderano na paralela!
  14. Odo devolve na rede, ponto brasileiro
  15. Togami para fora: set começa empatado
  16. Início do terceiro set

FIM 3º SET- HUGO E BRUNA 1 x 11 TOGAMI e ODO

  1. Ataque do Hugo para fora: vitória japonesa
  2. Primeiro ponto brasileiro do set com ataque do Hugo
  3. Set point japonês
  4. Contra golpe do Togami
  5. Passeio japonês: Rally coloca dupla adversária com 6 pontos de vantagem
  6. Bruna devolve na rede, japoneses abrem o set com dois pontos de vantagem

FIM DO 2º SET- HUGO E BRUNA 11 x 8 TOGAMI e ODO

  1. Bruna saca e japonesa devolve para fora! Set brasileiro
  2. Devolução da Bruna fica na rede
  3. SET POINT BRASILEIRO!
  4. Mais um erro: Hugo calderano devolve na rede mas Brasil mantém vantagem
  5. Hugo ataca para fora
  6. Bruna Takahashi ataca!
  7. Na frente! devolução japonesa fica na rede e brasileiros passam o placar pela primeira vez na partida
  8. Devolução japonesa para fora, Brasil empata parcial
  9. Ataque da Bruna agressivo! Ponto brasileiro
  10. Hugo Calderano fica na rede! 4 pontos para a dupla japonesa
  11. Bruna ataca para fora
  12. Início do segundo set com saque japonês

FIM DO 1º SET- HUGO E BRUNA 7 x 11 TOGAMI e ODO

  1. Bruna devolve na rede
  2. Hugo no saque! (5x8 para os japoneses)
  3. Bruna devolve para a fora e a dupla japonesa abre 2 pontos de vantagem (3x5)
  4. Tudo igual no primeiro set (3x3)
  5. Começou a partida com ponto brasileiro!

PRÉ-JOGO

  • Casal 'Caldarashi' chegou para a final!
Casal Caldarashi chegou para o jogo
Casal Caldarashi chegou para o jogo (Foto: Beatriz Pinheiro, Lance!)
  • 14:30- Arquibancadas cheias antes do jogo
Arquibancada cheia antes do jogo de Hugo Calderano e Bruna
Arquibancada cheia antes do jogo de Hugo Calderano e Bruna (Foto: Beatriz Pinheiro, Lance!)
  • 14:20- Fim do jogo que define o adversário do Calderano na final
Rolando o jogo que define o adversário do Calderano na final (Foto: Beatriz Pinheiro, Lance!)
Rolando o jogo que define o adversário do Calderano na final (Foto: Beatriz Pinheiro, Lance!)
  • Finalistas já estão aquecendo, enquanto acontece a outra partida.
  • A última semifinal da chave individual masculina está em andamento. O jogo de Hugo Calderano e Bruna inicia na sequência.
  • Mais cedo, neste domingo, Hugo venceu o japonês Uda Yukiya por 3 sets a 2 (11/5, 15/17, 12/14, 21/19 e 11/8) e se classificou para a final do campeonato.

Hugo Calderano e Bruna buscam mais um título

Vice-líderes do ranking mundial de duplas mistas, Hugo Calderano e Bruna Takahashi, conhecidos como "Calderashi", disputam a quarta final juntos no circuito internacional desde que passaram a atuar regularmente como parceria, em 2024.

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O casal já conquistou os títulos do WTT Contender de Buenos Aires e do Pan-Americano de Tênis de Mesa, ambos em 2025, além do Singapura Smash, em 2026. Agora, tenta levantar mais um troféu diante da torcida brasileira.

➡️Hugo Calderano compete sem pressão e recarrega as energias no Brasil

Campanha até a final

Os brasileiros estrearam com vitória por 3 sets a 0 sobre os porto-riquenhos Eusebio Vos e Valentina Rios. Nas quartas de final, superaram os compatriotas Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi por 3 a 2, em um duelo equilibrado.

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Na semifinal, disputada no sábado (25), Hugo e Bruna venceram os hong-kongueses Yiu Kwan To e Ng Wing Lam por 3 sets a 1 e garantiram presença na decisão.

Bruna Takahashi e Hugo Calderano durante partida pelo WTT Star Contender, em São José dos Campos
Bruna Takahashi e Hugo Calderano durante partida pelo WTT Star Contender, em São José dos Campos (Foto: Ricardo Valarini/ CBTM)

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