Piu vence ouro no Troféu Brasil e faz melhor marca do ano Alison dos Santos fechou a sua participação no Troféu Brasil com dois ouros

Após ficar apenas com o segundo melhor tempo da semifinal dos 400m com barreiras, Alison dos Santos melhorou mais de dois segundos do seu ritmo de sábado (25) e venceu o ouro do Troféu Brasil de Atletismo neste domingo (26). Com o tempo de 46.48 segundos, Piu ainda bateu o recorde da competição e anotou a melhor marca da temporada.

Na semifinal, o atleta correu na primeira bateria e realizou o melhor resultado da série, com um tempo de 48.78 segundos. Contudo, Matheus Lima, também do Pinheiros, roubou as atenções voltadas ao campeão mundial e medalhista olímpico, vencendo a segunda bateria com um tempo inferior ao de Piu

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A marca de Matheus foi tão boa que igualou o recorde da competição, com um tempo de 48.60 segundos até então. Na final, o velocista ainda registrou um tempo melhor, com 47.97 segundos, mas o resultado de Alison superou o recorde do seu colega de clube e está vigente como nova marca do Troféu Brasil.

Além do ouro e recorde na prova, o resultado é o melhor tempo mundial da temporada. Até então, a marca pertencia ao seu principal rival, o norueguês Karsten Warholm, com 46.61 segundos. Contudo, Piu não conseguiu bater o recorde brasileiro e sul-americano, marca que é justamente dele, com o tempo de 46.29 segundos.

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Matheus Lima superou o tempo de Piu na semifinal dos 400m com barreiras (Foto: Divulgação / CBAt)

Piu quebrou recorde do Troféu Brasil em outra prova

Na última sexta-feira (24), Alison dos Santos venceu os 400m rasos e conquistou o seu primeiro ouro individual da carreira no Troféu Brasil de Atletismo. O atleta já havia batido o recorde da competição na semifinal, na quinta-feira (23), mas bateu a própria marca na final da prova, com um tempo de 44.60 segundos.

Contudo, não conseguiu superar o seu melhor resultado pessoal. Em abril deste ano, o atleta fez um tempo de 44.38 segundos e anotou a segunda melhor marca da história do Brasil. Em coletiva, Piu lamentou não ter batido o recorde brasileiro (44.29) estabelecido por Sanderlei Parrela em 1999, mas comemorou a marca e o ouro.

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Caio Bonfim e Darlan Romani também venceram medalhas

No último dia de competições do Troféu Brasil, outros nomes conhecidos que se destacaram foram Caio Bonfim e Darlan Romani. O atleta da marcha atlética venceu o ouro na prova de 35km e estabeleceu o novo recorde sul-americano da prova. No primeiro dia de provas, Caio já havia quebrado outro recorde da América do Sul, na meia maratona.

Em resposta ao Lance! na coletiva de imprensa, Caio Bonfim comentou sobre o sentimento de abrir e fechar o Troféu Brasil com ouro e recorde: "Fico feliz. Eu até parabenizei quem montou o programa-horário, porque nós temos a oportunidade de prestigiar o evento. Poder fazer as duas provas é muito legal."

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Já Darlan Romani, que voltou recentemente à ativa no Campeonato Paulista Adulto de Atletismo, ficou com a prata no Troféu Brasil. Mesmo com o vice, a medalha representa a volta oficial do atleta em nível nacional e competitivo, que se recuperou de uma cirurgia na coluna.

Confira a programação das finais do Troféu Brasil:

26 de julho (quinta-feira)

7h: meia maratona de marcha atlética feminina

7h10: meia maratona de marcha atlética masculina

9h55: 100m rasos - Decatlo (1)

10h: Salto com vara feminino

10h35: Salto em distância - Decatlo (2)

11h55: Arremesso de peso - Decatlo (3)

14h: Cerimônia de Abertura

15h35: Salto em altura - Decatlo (4)

16h25: 100m rasos feminino

16h40: 100m rasos masculino

17h20: 400m rasos - Decatlo (5)

17h30: 10.000m rasos feminino - final por tempo

18h20: 10.000m rasos masculino - final por tempo

24 de julho (sexta-feira)

9h40: 110m com barreira - Decatlo (6)

10h20: Salto em altura - feminino

10h25: Lançamento de disco - Decatlo (7)

10h35: Salto em distância - feminino

11h05: 4x100m rasos misto - final por tempo

11h40: Lançamento do martelo - feminino

12h: Salto com vara - Decatlo (8)

13h30: Lançamento do martelo - masculino

14h30: 400m rasos - feminino

14h45: 400m rasos - masculino

14h50: Salto em distância - masculino

14h55: Arremesso de peso - feminino

15h10: 100m com barreira - feminino

15h15: Lançamento de disco - masculino

15h25: 110m com barreira - masculino

15h40: 800m rasos - feminino

15h55: 800m rasos - masculino

16h20: 3.000m com obstáculos feminino - final por tempo

16h40: Lançamento do dardo - Decatlo (9)

16h45: 3.000m com obstáculos masculino - final por tempo

17h10: 4x100m feminino - final por tempo

17h45: 4x100m masculino - final por tempo

18h: 1.500m rasos - Decatlo (10)

25 de julho (sábado)

10h: Salto com vara - masculino

10h35: 100m com barreira - Heptatlo (1)

11h20: Salto em altura - Heptatlo (2)

15h30: Arremesso de peso - Heptatlo (3)

16h: 4x400m misto - final por tempo

16h45: 200m rasos - Heptatlo (4)

17h10: 5.000m rasos feminino - final por tempo

17h35: 5.000m rasos masculino - final por tempo

26 de julho (domingo)

7h30: 35.000m marcha atlética - feminino

8h: 35.000m marcha atlética - masculino

10h: Salto em altura - masculino

10h30: Arremesso de peso - masculino

11h: Lançamento de disco - feminino

11h05: Salto triplo - feminino

12h: 400m com barreira - feminino

12h20: 400m com barreira - masculino

13h30: Salto em distância - Heptatlo (5)

13h35: Lançamento do dardo - masculino

15h: 200m rasos feminino

15h05: Lançamento do dardo - feminino

15h15: 200m rasos - masculino

15h20: Salto triplo - masculino

15h35: 1.500m rasos feminino - final por tempo

15h35: 1.500m rasos masculino - final por tempo

16h30: 800m rasos - Heptatlo (7)

16h35: Lançamento de dardo - masculino

16h50: 4x400m feminino - final por tempo

17h15: 4x400m masculino - final por tempo

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