Piu vence ouro no Troféu Brasil e faz melhor marca do ano
Alison dos Santos fechou a sua participação no Troféu Brasil com dois ouros
Após ficar apenas com o segundo melhor tempo da semifinal dos 400m com barreiras, Alison dos Santos melhorou mais de dois segundos do seu ritmo de sábado (25) e venceu o ouro do Troféu Brasil de Atletismo neste domingo (26). Com o tempo de 46.48 segundos, Piu ainda bateu o recorde da competição e anotou a melhor marca da temporada.
Na semifinal, o atleta correu na primeira bateria e realizou o melhor resultado da série, com um tempo de 48.78 segundos. Contudo, Matheus Lima, também do Pinheiros, roubou as atenções voltadas ao campeão mundial e medalhista olímpico, vencendo a segunda bateria com um tempo inferior ao de Piu
A marca de Matheus foi tão boa que igualou o recorde da competição, com um tempo de 48.60 segundos até então. Na final, o velocista ainda registrou um tempo melhor, com 47.97 segundos, mas o resultado de Alison superou o recorde do seu colega de clube e está vigente como nova marca do Troféu Brasil.
Além do ouro e recorde na prova, o resultado é o melhor tempo mundial da temporada. Até então, a marca pertencia ao seu principal rival, o norueguês Karsten Warholm, com 46.61 segundos. Contudo, Piu não conseguiu bater o recorde brasileiro e sul-americano, marca que é justamente dele, com o tempo de 46.29 segundos.
Piu quebrou recorde do Troféu Brasil em outra prova
Na última sexta-feira (24), Alison dos Santos venceu os 400m rasos e conquistou o seu primeiro ouro individual da carreira no Troféu Brasil de Atletismo. O atleta já havia batido o recorde da competição na semifinal, na quinta-feira (23), mas bateu a própria marca na final da prova, com um tempo de 44.60 segundos.
Contudo, não conseguiu superar o seu melhor resultado pessoal. Em abril deste ano, o atleta fez um tempo de 44.38 segundos e anotou a segunda melhor marca da história do Brasil. Em coletiva, Piu lamentou não ter batido o recorde brasileiro (44.29) estabelecido por Sanderlei Parrela em 1999, mas comemorou a marca e o ouro.
Caio Bonfim e Darlan Romani também venceram medalhas
No último dia de competições do Troféu Brasil, outros nomes conhecidos que se destacaram foram Caio Bonfim e Darlan Romani. O atleta da marcha atlética venceu o ouro na prova de 35km e estabeleceu o novo recorde sul-americano da prova. No primeiro dia de provas, Caio já havia quebrado outro recorde da América do Sul, na meia maratona.
Em resposta ao Lance! na coletiva de imprensa, Caio Bonfim comentou sobre o sentimento de abrir e fechar o Troféu Brasil com ouro e recorde: "Fico feliz. Eu até parabenizei quem montou o programa-horário, porque nós temos a oportunidade de prestigiar o evento. Poder fazer as duas provas é muito legal."
Já Darlan Romani, que voltou recentemente à ativa no Campeonato Paulista Adulto de Atletismo, ficou com a prata no Troféu Brasil. Mesmo com o vice, a medalha representa a volta oficial do atleta em nível nacional e competitivo, que se recuperou de uma cirurgia na coluna.
Confira a programação das finais do Troféu Brasil:
26 de julho (quinta-feira)
- 7h: meia maratona de marcha atlética feminina
- 7h10: meia maratona de marcha atlética masculina
- 9h55: 100m rasos - Decatlo (1)
- 10h: Salto com vara feminino
- 10h35: Salto em distância - Decatlo (2)
- 11h55: Arremesso de peso - Decatlo (3)
- 14h: Cerimônia de Abertura
- 15h35: Salto em altura - Decatlo (4)
- 16h25: 100m rasos feminino
- 16h40: 100m rasos masculino
- 17h20: 400m rasos - Decatlo (5)
- 17h30: 10.000m rasos feminino - final por tempo
- 18h20: 10.000m rasos masculino - final por tempo
24 de julho (sexta-feira)
- 9h40: 110m com barreira - Decatlo (6)
- 10h20: Salto em altura - feminino
- 10h25: Lançamento de disco - Decatlo (7)
- 10h35: Salto em distância - feminino
- 11h05: 4x100m rasos misto - final por tempo
- 11h40: Lançamento do martelo - feminino
- 12h: Salto com vara - Decatlo (8)
- 13h30: Lançamento do martelo - masculino
- 14h30: 400m rasos - feminino
- 14h45: 400m rasos - masculino
- 14h50: Salto em distância - masculino
- 14h55: Arremesso de peso - feminino
- 15h10: 100m com barreira - feminino
- 15h15: Lançamento de disco - masculino
- 15h25: 110m com barreira - masculino
- 15h40: 800m rasos - feminino
- 15h55: 800m rasos - masculino
- 16h20: 3.000m com obstáculos feminino - final por tempo
- 16h40: Lançamento do dardo - Decatlo (9)
- 16h45: 3.000m com obstáculos masculino - final por tempo
- 17h10: 4x100m feminino - final por tempo
- 17h45: 4x100m masculino - final por tempo
- 18h: 1.500m rasos - Decatlo (10)
25 de julho (sábado)
- 10h: Salto com vara - masculino
- 10h35: 100m com barreira - Heptatlo (1)
- 11h20: Salto em altura - Heptatlo (2)
- 15h30: Arremesso de peso - Heptatlo (3)
- 16h: 4x400m misto - final por tempo
- 16h45: 200m rasos - Heptatlo (4)
- 17h10: 5.000m rasos feminino - final por tempo
- 17h35: 5.000m rasos masculino - final por tempo
26 de julho (domingo)
- 7h30: 35.000m marcha atlética - feminino
- 8h: 35.000m marcha atlética - masculino
- 10h: Salto em altura - masculino
- 10h30: Arremesso de peso - masculino
- 11h: Lançamento de disco - feminino
- 11h05: Salto triplo - feminino
- 12h: 400m com barreira - feminino
- 12h20: 400m com barreira - masculino
- 13h30: Salto em distância - Heptatlo (5)
- 13h35: Lançamento do dardo - masculino
- 15h: 200m rasos feminino
- 15h05: Lançamento do dardo - feminino
- 15h15: 200m rasos - masculino
- 15h20: Salto triplo - masculino
- 15h35: 1.500m rasos feminino - final por tempo
- 15h35: 1.500m rasos masculino - final por tempo
- 16h30: 800m rasos - Heptatlo (7)
- 16h35: Lançamento de dardo - masculino
- 16h50: 4x400m feminino - final por tempo
- 17h15: 4x400m masculino - final por tempo
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