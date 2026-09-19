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Flávia Saraiva conquista ouro na Copa do Mundo de ginástica

Brasileira somou 13,366 pontos e ficou com o ouro em Szombathely; Lorrane Oliveira terminou na quarta colocação

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 14:11
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Brasileira Flávia Saraiva vibra com conquista de medalha na ginástica — Foto: Alexandre Loureiro/COB
Brasileira Flávia Saraiva vibra com conquista de medalha na ginástica — Foto: Alexandre Loureiro/COB

Flávia Saraiva colocou o Brasil no topo do pódio na etapa de Szombathely, na Hungria, da Copa do Mundo de ginástica artística. Neste sábado (19), a brasileira conquistou a medalha de ouro nas barras assimétricas ao alcançar 13,366 pontos na decisão. A medalha foi a primeira do Brasil na etapa húngara. Lorrane Oliveira também participou da final do aparelho e terminou na quarta posição, com uma diferença de apenas 0,067 ponto para a atleta que ficou com o bronze.

Flávia entrou por último na decisão e conseguiu assumir a liderança na reta final. A brasileira havia terminado a fase classificatória na terceira colocação e, mesmo registrando uma pontuação inferior à obtida anteriormente, garantiu o título da prova. A norte-americana Tatum Drusch ficou com a prata, enquanto a eslovaca Barbora Kundraft completou o pódio com a medalha de bronze.

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Brasil ainda disputa outras seis finais

O Brasil terá novas oportunidades de medalha neste domingo (20). Flávia Saraiva volta à competição para disputar a final da trave ao lado de Rebeca Andrade. Ela também estará na decisão do solo, que contará ainda com Lorrane Oliveira.

Entre os homens, Lucas Bitencourt compete na final das barras paralelas, enquanto Arthur Nory disputa a decisão da barra fixa. Neste sábado, Caio Souza era o único representante brasileiro no masculino. O ginasta chegou a iniciar sua apresentação nas argolas, mas sentiu uma lesão no bíceps e não conseguiu concluir a série. Ele ainda está inscrito nas finais das barras paralelas e da barra fixa.

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Flávia Saraiva garante top-4 na final da trave no Mundial de Ginâtica. (Foto: Melogym/ CBG)
Flávia Saraiva garante top-4 na final da trave no Mundial de Ginâtica. (Foto: Melogym/ CBG)

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