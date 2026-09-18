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Estêvão vira assunto em derrota do Chelsea na Premier League: 'Piada'

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 18:23
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O Chelsea perdeu para o Brentford por 3 a 0 nesta sexta-feira (18), fora de casa, e, após a derrota, Estêvão virou assunto nas redes sociais. O atacante vem recebendo poucas oportunidades sob o comando de Xabi Alonso e soma apenas 46 minutos em campo após cinco rodadas do Campeonato Inglês.

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Os gols da partida foram marcados por Jaidon Anthony, Igor Thiago e Fábio Carvalho. Com o resultado, os Blues caíram para a sétima colocação, com sete pontos disputados de 15 possíveis.

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Veja alguns comentários:

Xabi Alonso, treinador do Chelsea, gritando
Xabi Alonso assumiu o Chelsea após trabalho no Real Madrid (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Maresca exalta estreia de Allan, ex-Palmeiras, pelo City

O brasileiro Allan, ex-Palmeiras, teve uma estreia de destaque pelo Manchester City. Na quinta-feira (17), o jogador de 22 anos foi titular na vitória por 5 a 0 sobre o Norwich, no Etihad Stadium, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa, e participou diretamente de dois gols.

O atacante brasileiro deu a assistência para Floyd Samba abrir o placar e marcou o terceiro gol dos Citizens, aos três minutos do segundo tempo. A vitória garantiu a classificação do Manchester City para as oitavas de final da competição.

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Maresca pede pés no chão para ex-Palmeiras

Após a partida, o técnico Enzo Maresca elogiou a atuação do brasileiro, mas destacou que é preciso ter calma durante o processo de adaptação ao futebol inglês:

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- Acho que foi uma boa atuação. Não foi fácil. Os primeiros minutos aqui em casa são sempre complicados — afirmou o comandante dos Citizens.

Maresca também ressaltou a importância de Allan ter tido contato com uma competição inglesa logo na sua primeira partida pelo clube. Para o técnico, o brasileiro pôde perceber algumas diferenças em relação ao futebol praticado na América do Sul:

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- Acho importante que ele tenha jogado para sentir um pouco o futebol inglês, que é diferente do sul-americano. No geral, foi bom. Ele marcou um gol e deu uma assistência... imagino que esteja feliz! — acrescentou o professor.

Allan permaneceu em campo por 71 minutos antes de ser substituído por Kaden Braithwaite. Além dele, Floyd Samba foi outro estreante de destaque: o jogador de 17 anos marcou duas vezes, enquanto Rayan Cherki e Ryan McAidoo completaram o placar.

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