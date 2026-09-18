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Osasco x Fluminense: onde assistir e horário pela Brasil Cup

PorRio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 15:31
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Osasco e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 21h, pela semifinal da Brasil Cup de Vôlei. O duelo será disputado na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém. A partida terá transmissão da XSports, na TV aberta e pelo YouTube do canal. Quem avançar encara na final o vencedor de Minas e Alianza Lima, que jogam às 18h30, também nesta sexta.

A competição reúne três equipes brasileiras e o clube peruano em uma disputa preparatória para a temporada 2026/27. As semifinais acontecem nesta sexta, enquanto as partidas que definem o campeão e o terceiro colocado estão marcadas para sábado (19).

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Onde assistir aos confrontos?

Todos os confrontos terão transmissão da XSports, na televisão aberta e no YouTube.

Sexta-feira (18/9)

18h30- Minas x Alianza Lima
21h- Osasco x Fluminense

Sábado (19/9)

15h30- Disputa do terceiro lugar
17h45- Final

➡️ Minas, Osasco e Fluminense disputarão torneio internacional em Belém

Minas terá Luzia no elenco

O Minas chega a Belém com parte do grupo que disputará a temporada nacional. A central Luzia, campeã do Sul-Americano com a Seleção Brasileira no último domingo (13), viajou com a equipe.

A líbero Nyeme, também campeã continental, não participa do torneio. Pelo Osasco, a ausência fica por conta da líbero Marcelle, que esteve com o Brasil na conquista do Sul-Americano.

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O Minas encerrou a temporada com o vice-campeonato da Superliga Feminina de Vôlei
O Minas encerrou a temporada com o vice-campeonato da Superliga Feminina de Vôlei (Foto: Divulgação/ CBV)

Formato da competição

Os quatro participantes foram divididos em duas semifinais. Os vencedores avançam para a decisão, enquanto os perdedores disputam o terceiro lugar. O campeão será conhecido no sábado, após a partida marcada para as 17h45.

Elencos na Brasil Cup

Fluminense

Centrais: Camila Paracatu, Gabi Martins, Valquíria e Ana Alice
Opostas: Ariane e Ana Medina
Ponteiras: Aline Segato, Bianca Bertolino, Julia de Paula e Natália Danielski
Levantadoras: Amanda e Pri Heldes
Líberos: Gabi Santin e Kika
Técnico: Facundo Morando

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Minas

Centrais: Thaisa, Giovana, Júlia Koehler e Luzia
Ponteiras: Maiara Basso, Ana Rudiger e Hilary Johnson
Opostas: Amanda, Valentina (não viajou) e Jheovana
Levantadoras: Fran Tomazoni e Julia Nowicka
Líberos: Nyeme (não viajou) e Larissa
Técnico: Leandro Vissotto

Osasco

Centrais: Larissa, Mayhara e Lays
Ponteiras: Mari Brambila, Amanda, Rebeca e Anastasia Guerra
Opostas: Tifanny e Magdalena Stysiak
Levantadoras: Marta Bechis, Ana Luiza Berto e Marina Sioto
Líberos: Key Alves e Marcelle (não viajou)
Técnico: Luizomar de Moura

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