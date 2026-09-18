Osasco x Fluminense: onde assistir e horário pela Brasil Cup
Osasco e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 21h, pela semifinal da Brasil Cup de Vôlei. O duelo será disputado na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém. A partida terá transmissão da XSports, na TV aberta e pelo YouTube do canal. Quem avançar encara na final o vencedor de Minas e Alianza Lima, que jogam às 18h30, também nesta sexta.
A competição reúne três equipes brasileiras e o clube peruano em uma disputa preparatória para a temporada 2026/27. As semifinais acontecem nesta sexta, enquanto as partidas que definem o campeão e o terceiro colocado estão marcadas para sábado (19).
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Onde assistir aos confrontos?
Todos os confrontos terão transmissão da XSports, na televisão aberta e no YouTube.
Sexta-feira (18/9)
18h30- Minas x Alianza Lima
21h- Osasco x Fluminense
Sábado (19/9)
15h30- Disputa do terceiro lugar
17h45- Final
➡️ Minas, Osasco e Fluminense disputarão torneio internacional em Belém
Minas terá Luzia no elenco
O Minas chega a Belém com parte do grupo que disputará a temporada nacional. A central Luzia, campeã do Sul-Americano com a Seleção Brasileira no último domingo (13), viajou com a equipe.
A líbero Nyeme, também campeã continental, não participa do torneio. Pelo Osasco, a ausência fica por conta da líbero Marcelle, que esteve com o Brasil na conquista do Sul-Americano.
Formato da competição
Os quatro participantes foram divididos em duas semifinais. Os vencedores avançam para a decisão, enquanto os perdedores disputam o terceiro lugar. O campeão será conhecido no sábado, após a partida marcada para as 17h45.
Elencos na Brasil Cup
Fluminense
Centrais: Camila Paracatu, Gabi Martins, Valquíria e Ana Alice
Opostas: Ariane e Ana Medina
Ponteiras: Aline Segato, Bianca Bertolino, Julia de Paula e Natália Danielski
Levantadoras: Amanda e Pri Heldes
Líberos: Gabi Santin e Kika
Técnico: Facundo Morando
Minas
Centrais: Thaisa, Giovana, Júlia Koehler e Luzia
Ponteiras: Maiara Basso, Ana Rudiger e Hilary Johnson
Opostas: Amanda, Valentina (não viajou) e Jheovana
Levantadoras: Fran Tomazoni e Julia Nowicka
Líberos: Nyeme (não viajou) e Larissa
Técnico: Leandro Vissotto
Osasco
Centrais: Larissa, Mayhara e Lays
Ponteiras: Mari Brambila, Amanda, Rebeca e Anastasia Guerra
Opostas: Tifanny e Magdalena Stysiak
Levantadoras: Marta Bechis, Ana Luiza Berto e Marina Sioto
Líberos: Key Alves e Marcelle (não viajou)
Técnico: Luizomar de Moura
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Vôlei
Evandro é vítima de racismo na Argentina durante Sul-AmericanoHá 2 horas
Vôlei
Venezuela joga de luto e homenageia ex-capitão no Sul-AmericanoHá 3 horas
Vôlei
'Pane do primeiro set' cria alerta para a Seleção no Sul-AmericanoHá 9 horas
Vôlei
Cachopa cobra 'garra' da Seleção em busca do título do Sul-Americano de vôleiHá 16 horas
Vôlei
Brasil se recupera, bate a Colômbia e segue invicto no Sul-Americano de vôleiHá 18 horas
Vôlei
Vôlei de praia: Brasil é ouro nos Jogos Sul-Americanos de Santa FéHá 19 horas
Mais LANCE!