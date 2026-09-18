Lewis Hamilton nega suposto pedido para substituições na Ferrari

A Ferrari virou alvo de especulações nos últimos dias após uma sequência de resultados abaixo das expectativas na Fórmula 1. No centro das notícias apareceu Lewis Hamilton, que teria defendido mudanças dentro da estrutura da equipe italiana. O britânico, porém, decidiu se manifestar e negou que tenha pedido a substituição de qualquer profissional.

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A resposta veio pelas redes sociais, onde o heptacampeão procurou colocar fim às informações que circulavam na imprensa italiana. Em vez de apontar responsáveis pelo momento vivido pela Ferrari, o piloto ressaltou o empenho dos profissionais com quem trabalha e afirmou que todos seguem unidos.

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— Nunca pedi a substituição de ninguém da minha equipe. Todos com quem trabalho se dedicam muito diariamente, e é essa dedicação que nos faz avançar — escreveu Hamilton.

A mensagem publicada pelo piloto também serviu para explicar como ele enxerga seu papel dentro da escuderia. Hamilton afirmou que procura incentivar as pessoas ao seu redor e ajudá-las a encontrar o melhor desempenho possível, deixando claro que a intenção é manter o trabalho coletivo.

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— Procuro sempre empoderar as pessoas e incentivá-las a serem a melhor versão de si mesmas — ou, pelo menos, a enxergarem o que há de melhor em si. Posso nem sempre conseguir, mas essa é a minha intenção e o meu propósito aqui. Trabalhamos todos juntos, e assim continuará sendo — completou.

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Ferrari vive sequência de resultados ruins

As especulações surgiram justamente em um momento de cobrança sobre o desempenho da Ferrari. Nas quatro corridas mais recentes, a equipe somou 73 pontos, número inferior aos 88 conquistados por Kimi Antonelli e aos 83 de Lando Norris no mesmo período.

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Foi nesse cenário que o "Corriere della Sera" publicou a informação de que Hamilton teria pedido alterações em nomes importantes das operações de pista. O jornal italiano também apontou um suposto desgaste na relação entre o britânico e Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari.

Outro episódio ajudou a alimentar o debate sobre as dificuldades da equipe. Após a classificação do GP da Espanha, Hamilton atribuiu a diferença para os rivais à falta de potência da Ferrari, enquanto Vasseur apresentou uma explicação diferente e apontou um erro cometido pelo piloto na primeira curva durante o Q3.

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Apesar das versões divulgadas na Itália, Hamilton afirma que não pediu mudanças na estrutura da equipe. A declaração também reforça a intenção do britânico de manter o trabalho conjunto em Maranello enquanto a Ferrari tenta reagir aos resultados recentes.

Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

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