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Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após classificação na Libertadores

Arrascaeta começou no banco, entrou no segundo tempo e marcou o gol do empate que garantiu o Rubro-Negro nas semifinais

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 23:36
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Leonardo Jardim em Flamengo x Del Valle, pela Libertadores
Leonardo Jardim em Flamengo x Del Valle, pela Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Flamengo está nas semifinais da Libertadores, após vencer o Independiente del Valle por 2 a 0 no jogo de ida, em Quito. O Rubro-Negro empatou em 1 a 1 no Maracanã, nesta quinta-feira (17), e garantiu a classificação pelo placar agregado. Arrascaeta marcou o gol Rubro-Negro na partida e, após o apito final, a torcida aproveitou para mandar um recado ao técnico Leonardo Jardim.

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Titular em grande parte da temporada, Arrascaeta começou a decisão no banco de reservas. O meia entrou no segundo tempo e foi decisivo para o Flamengo, balançando as redes e deixando o placar agregado favorável ao time carioca.

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Nas redes sociais, torcedores rubro-negros questionaram a decisão de deixar o uruguaio entre os reservas justamente em uma partida decisiva. A atuação do camisa 10 após entrar em campo reforçou as cobranças para que ele seja titular nos jogos importantes da equipe.

Veja a repercussão:

Com a classificação, o Flamengo agora terá o Estudiantes como adversário nas semifinais da Libertadores. A equipe argentina eliminou o Corinthians nas quartas de final pelo placar agregado de 2 a 1, após empate em La Plata e vitória por 1 a 0 na Neo Química Arena.

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Como foi Flamengo x Del Valle?

Primeiro tempo: lambança em gol do Del Valle marca atuação do Flamengo

Atuação desastrosa do Flamengo no primeiro tempo contra o Independiente del Valle. O time de Jardim viu a equipe equatoriana, que estava em desvantagem no placar, dominar a posse de bola. O time mandante até chegou com perigo, mas Bruno Henrique, ainda aos 13 minutos, chutou em cima do goleiro.

Pressionando, o Del Valle abriu o placar aos 30 minutos, em jogada de contra-ataque que contou com uma lambança do sistema defensivo rubro-negro. Léo Pereira saiu errado no bote, e Ayrton Lucas perdeu a disputa com Peréllo. Rossi espalmou a bola para o meio da área, facilitando para Reasco, que apenas empurrou para o fundo da rede.

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Durante grande parte da etapa inicial, o que se viu foi um Flamengo desconcentrado, errando passes bobos e até mesmo o tempo da bola. Uma atuação ruim, coletiva e individualmente.

Arrascaeta marca o gol da classificação do Flamengo ás semifinais da Libertadores
Arrascaeta marca o gol da classificação do Flamengo ás semifinais da Libertadores (Foto Divulgação/Flamengo)

Segundo tempo: Arrascaeta salva Flamengo e classificação

O Flamengo voltou mais ligado para o segundo tempo, mas, mesmo assim, o técnico Leonardo Jardim identifica a necessidade de mexer na equipe e chama Arrascaeta e Plata para os lugares de Paquetá e Carrascal. Paquetá, inclusive, viveu a sua pior atuação desde o retorno ao clube. Muito abaixo do que vinha apresentando, o meia deixou o campo no início da etapa final. O cenário piorou, no entanto, quando Jorginho, aos 20 minutos, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

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O Del Valle chegou a balançar a rede aos 32', mas o bandeirinha indicou impedimento na jogada. Tudo mudou quando, aos 38 minutos, Arrascaeta marcou o gol de empate do Flamengo. O uruguaio, que saiu do banco, aproveitou ótimo lançamento do goleiro Rossi e também a lambança do goleiro adversário, que saiu muito mal do gol.

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