Multicampeão, Wawrinka elogia brasileiros na Copa Davis

Invicto nas três finais de Grand Slams que disputou, em pisos diferentes, Stan Wawrinka está entre os maiores nomes do tênis mundial nos últimos anos. O veterano suíço, de 41 anos, que se despede em 2026 da modalidade, não poupou elogios à geração brasileira. Nesta sexta-feira, o tenista europeu (134º do mundo e ex-top 3) - que buscava a 590ª vitória na carreira - foi derrotado por Gustavo Heide (123º), de virada, por 4/6 7/6 6/4.



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- O país de vocês terá um grande futuro no tênis. Vocês têm jogadores que podem estar no topo do jogo - previu o campeão do US Open de 2016, de Roland Garros de 2015 e do Australian Open de 2014, todos Slams, além de outros 13 títulos de ATP. Dois dos três troféus do suíço em Majors foram diante do sérvio Novak Djokovic, o maior recordista (24) de conquistas desse nível: em Paris e em Nova York. Já a façanha em Melbourne foi diante do espanhol Rafael Nadal, vencedor de 22 eventos desse patamar.



Sobre a partida contra Heide, o número 1 da Suíça no confronto destacou o equilíbrio e reconheceu que o rival foi mais agressivo na parcial decisiva e mereceu a vitória. Neste sábado, Wawrinka deverá fazer o segundo jogo do dia, contra João Fonseca, número 1 do país. Isso se os favoritos gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos não derrotarem Dominic Stricker e Jakub Paul, o que seria suficiente para os anfitriões fecharem o confronto em 3 a 0.



Wawrinka venceu a Davis em 2014

No currículo, além dos três títulos de Slams, o veterano suíço tem uma conquista na Davis. Foi em 2014, quando, ao lado de Roger Federer, levou o país a um feito inédito.



O feito foi alcançado em Lille, fora de casa. Federer derrotou Jo-Wilfried Tsonga na abertura do confronto, por 3 sets a 1 (naquela época, todos os jogos do torneio eram em melhor de cinco parciais). Depois, Wawrinka acabou superado por Gael Monfils, em sets diretos. O segundo ponto suíço naquela decisão veio nas duplas, com triunfo de Roger e Stan sobre Richard Gasquet e Julien Benneteau, por 3 a 0. O título veio no quarto jogo, com o ex-número 1 do mundo superando Richard Gasquet, também em sets diretos.





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