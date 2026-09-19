Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Multicampeão, Wawrinka elogia brasileiros na Copa Davis

Experiente suíço, de 41 anos, venceu Australian Open, Roland Garros e US Open

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 07:00
Favorite o Lance! no Google
O suíço Stan Wawrinka na derrota para Gustavo Heide na Copa Davis
O suíço Stan Wawrinka na derrota para Gustavo Heide na Copa Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

Invicto nas três finais de Grand Slams que disputou, em pisos diferentes, Stan Wawrinka está entre os maiores nomes do tênis mundial nos últimos anos. O veterano suíço, de 41 anos, que se despede em 2026 da modalidade, não poupou elogios à geração brasileira. Nesta sexta-feira, o tenista europeu (134º do mundo e ex-top 3) - que buscava a 590ª vitória na carreira - foi derrotado por Gustavo Heide (123º), de virada, por 4/6 7/6 6/4.

➡️João Fonseca se recupera e vence na abertura da Copa Davis
➡️João Fonseca exalta Brasil antes da Copa Davis no Rio
➡️Duas décadas depois, Guga e Meligeni voltam juntos à Copa Davis no Rio

- O país de vocês terá um grande futuro no tênis. Vocês têm jogadores que podem estar no topo do jogo - previu o campeão do US Open de 2016, de Roland Garros de 2015 e do Australian Open de 2014, todos Slams, além de outros 13 títulos de ATP. Dois dos três troféus do suíço em Majors foram diante do sérvio Novak Djokovic, o maior recordista (24) de conquistas desse nível: em Paris e em Nova York. Já a façanha em Melbourne foi diante do espanhol Rafael Nadal, vencedor de 22 eventos desse patamar.

Sobre a partida contra Heide, o número 1 da Suíça no confronto destacou o equilíbrio e reconheceu que o rival foi mais agressivo na parcial decisiva e mereceu a vitória. Neste sábado, Wawrinka deverá fazer o segundo jogo do dia, contra João Fonseca, número 1 do país. Isso se os favoritos gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos não derrotarem Dominic Stricker e Jakub Paul, o que seria suficiente para os anfitriões fecharem o confronto em 3 a 0.

Wawrinka venceu a Davis em 2014

No currículo, além dos três títulos de Slams, o veterano suíço tem uma conquista na Davis. Foi em 2014, quando, ao lado de Roger Federer, levou o país a um feito inédito.

O feito foi alcançado em Lille, fora de casa. Federer derrotou Jo-Wilfried Tsonga na abertura do confronto, por 3 sets a 1 (naquela época, todos os jogos do torneio eram em melhor de cinco parciais). Depois, Wawrinka acabou superado por Gael Monfils, em sets diretos. O segundo ponto suíço naquela decisão veio nas duplas, com triunfo de Roger e Stan sobre Richard Gasquet e Julien Benneteau, por 3 a 0. O título veio no quarto jogo, com o ex-número 1 do mundo superando Richard Gasquet, também em sets diretos.

continua após a publicidade
Gustavo Heide devolve a bola na virada sobre Stan Wawrinka na Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)
Gustavo Heide devolve a bola na virada sobre Stan Wawrinka na Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)
Tudo sobre
Sugerida para você!
João Fonseca se emociona com a primeira vitória em casa na Davis

Tênis

João Fonseca celebra vitória após nova lesão: 'Muito especial'

Há 8 horas
Guga Kuerten é cumprimentado pelo duplista Rafael Matos ao chegar à Copa Davis no Rio de Janeiro

Tênis

Exclusivo: Guga Kuerten e Meligeni recordam momentos especiais na Davis

Há 10 horas
João Fonseca comemora ponto na vitória na estreia contra a Suíça

Tênis

João Fonseca se recupera e vence na abertura da Copa Davis

Há 13 horas
João Fonseca bate de direita em um dos treinos da Copa Davis na Barra da Tijuca

Tênis

João Fonseca estreia na Copa Davis; horário e onde assistir

Há 19 horas
Fisioterapeuta de João Fonseca, Egídio Magalhães se emociona com homenagem no Rio Open

Tênis

Fisioterapeuta relembra homenagem de João Fonseca: 'Minha mãe mereceu'

Há 1 dia
Elenco do Corinthians campeão do mundo

Corinthians

Campeão mundial pelo Corinthians disputa torneio de tênis

Há 1 dia
Mais LANCE!
João Fonseca em treino do Brasil na Copa Davis

Brasil explica escolha do piso para confronto da Copa Davis contra a Suíça

João Fonseca no Masters 1000 de Montreal

João Fonseca admite antes da Copa Davis: 'Gostaria de estar melhor fisicamente e mentalmente'

João Fonseca em treino do Brasil na Copa Davis

Copa Davis: João Fonseca abre o confronto diante da Suíça nesta sexta

A histórica classificação de João Fonseca às quartas de final (Roland Garros, 2026)

João Fonseca exalta Brasil antes da Copa Davis no Rio

Alexander Zverev comemora a conquista do US Open

Zverev perde quase metade da premiação milionária do US Open; entenda

Aryna Sabalenka na final do US Open 2026

Sabalenka recebe multa após derrota na final do US Open

Fernando Meligeni e Guga em ação da Stella Artois antes da Copa Davis

Duas décadas depois, Guga e Meligeni voltam juntos à Copa Davis no Rio

Com uma faixa branca na cabeça, Alexander Zverev segura a raquete com as duas mãos e acerta a bola

Zverev supera Sinner e Alcaraz em ranking de premiações

João Fonseca em treino da seleção na Barra da Tijuca

Copa Davis: com João Fonseca, Brasil inicia treinos para duelo diante da Suíça

João Fonseca reage após ponto na derrota para Shelton em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Brasileiros ganham posições no ranking da ATP após US Open

João Fonseca exibe três bolas em partida em Montreal

João Fonseca cai além do esperado no ranking mundial da ATP

Alexander Zverev comemora a conquista do US Open

Alexander Zverev conquista o US Open pela 1ª vez

Guto Miguel durante o US Open Juvenil

Guto Miguel leva virada e fica com o vice do US Open Juvenil