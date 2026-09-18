Quando Lucarelli se dirige ao fundo de quadra e recebe a bola para colocá-la em jogo, boas memórias vem à tona e outras novas são criadas. Afinal, três anos depois de anotar o ace que classificou o Brasil para as Olimpíadas de Paris, no mesmo Maracanãzinho onde foi campeão olímpico em 2016, o ponteiro continua sendo um pilar do saque verde-amarelo em busca do título do Sul-Americano e de mais uma vaga olímpica.

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Somados os três aces marcados até aqui, Lucarelli contribuiu com um total de 16 pontos em passagens pelo saque. A mais duradoura delas aconteceu no segundo set da estreia contra o Chile, na última terça-feira (15), e fez o camisa 18 voltar automaticamente para 2023, quando levou a torcida brasileira abaixo ao sacramentar a vitória sobre a Itália pelo Pré-Olímpico do Rio de Janeiro.

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— Eu comecei a escutar a torcida gritando e lembrei de 2023, que é um momento que eu tenho guardado e é muito especial. Eu tive essa sensação boa. Não uma nostalgia, mas eu tive tipo um déjà vu. E eu fiquei realmente muito feliz de relembrar daquele momento — descreveu Lucarelli, que começou sacando no 6 a 5 e deixou o serviço no 13 a 6, ajudando a Seleção a deslanchar de vez no confronto.

Poupado diante da Bolívia, o veterano de 34 anos retornou à quadra nesta quinta (17), contra a Colômbia, e deixou sua marca no saque novamente. Destaque para as passagens na reta final do primeiro set, quando fechou a parcial em um ace, e na metade do segundo, quando o Brasil fez quatro pontos em sequência a partir do seu serviço.

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Na lista de maiores pontuadores do Brasil no fundamento, Lucarelli aparece empatado com Judson, em terceiro, e atrás de Darlan, com cinco aces, e Adriano, com quatro. O ponteiro possui 28 tentativas de saque em duas partidas e apenas um erro.

Seleção Brasileira está invicta no Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

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Memórias de um ace olímpico: 'Nunca vou esquecer'

De volta ao Maracanãzinho, Lucarelli quer repetir a dose e levar o Brasil a mais uma Olimpíada em casa. A lembrança do ponto final do triunfo no tie-break sobre a Itália, em 2023, segue viva enquanto o jogador cria novas recordações na caminhada rumo a Los Angeles 2028.

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— O último ace, não tem como. É um momento que eu nunca vou esquecer. Acho que todo jogador sempre sonha em fazer o último ponto. Então, ser agraciado naquele momento, de fazer o último ponto, foi muito especial — relembrou.

Com a participação de Lucarelli no saque, a Seleção Brasileira segue invicta no Campeonato Sul-Americano. São três vitórias em três jogos para a equipe de Bernardinho, que volta à quadra neste sábado (19), contra a Venezuela.

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Tabela de jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano

Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21) Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16) Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16) Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

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