João Fonseca se recupera e vence na abertura da Copa Davis

Não faltou emoção na aguardada estreia de João Fonseca, na Copa Davis, em casa. Nesta sexta-feira, o número 1 do Brasil e 29 do mundo, aos 20 anos, teve trabalho para derrotar, de virada, o suíço Dominic Stricker (262º), por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, que recebeu público razoável. Foi a quinta vitória em sete jogos do carioca no torneio, que ele não jogava desde setembro do ano passado. Em seguida, Gustavo Heide (123º) enfrenta Stan Wawrinka, ex-número 3 do mundo e atual 134º, em mais um confronto inédito no Rio de Janeiro.

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Maior nome da história do tênis masculino brasileiro, Guga Kuerten, que completou 50 anos no último dia 10, foi ovacionado ao entrar na arena, quando a estreia de João Fonseca estava no primeiro set. O ídolo do tênis nacional, tricampeão de Roland Garros e ex-número 1 do mundo, chegou acompanhado da esposa, Mariana Soncini. Outra presença ilustre na arena foi a do zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo.

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Como foi a estreia de João Fonseca

Sem jogar uma partida há pouco mais de um mês, quando desistiu da segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati e do US Open por conta de uma lesão no abdômen, o carioca, de 20 anos, começou até bem. Tanto que conquistou a quebra logo no segundo game do jogo. Mas o rival deu o troco logo em seguida, quando o anfitrião sacou em 2/0. O visitante seguiu firme e, no nono game, aproveitou novo break. João ainda salvou dois set points quando o oponente sacou em 5/4, mas não evitou a derrota na parcial.



Aos poucos, o anfitrião foi entrando em quadra e a segunda parcial era tudo ou nada. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira diminuiu os erros e teve paciência para esperar seu único break. Ele veio no oitavo game, quando o adversário sacou em 3/4. Com a quebra, o número 1 do Brasil sacou em seguida para levar a partida para o terceiro e decisivo set. Para delírio da torcida que entoava o famoso grito 'João Fonseca'.





Uma quebra na terceira parcial era a senha para o público e o anfitrião, enfim, respirarem aliviados. E ela veio no quinto game, quando o visitante sacou em 2/2. Não satisfeito, o número 1 do Brasil repetiu a dose dois games depois, para delírio da torcida. Na sequência, o carioca, aos 20 anos, fechou a partida.





A princípio, João Fonseca volta à quadra na sexta-feira, após a partida de duplas, para enfrentar Wawrinka. Mas, caso o Brasil vença com Heide e nas duplas, na abertura do segundo dia, fechando o confronto em 3 a 0, pode ser que o capitão Jaime Oncins escale outro atleta.

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Equipe da Suíça na estreia de João Fonseca na Copa Davis em casa (Foto: CBT/Divulgação)



