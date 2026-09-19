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Com ou sem João Fonseca, Gustavo Heide se consolida na Davis

Sexta, o paulistano, número 2 do país, conquistou a maior vitória da carreira

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 11:19
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Gustavo Heide celebra a vitória sobre o suíço Stan Wawrinka na Davis
Gustavo Heide celebra a vitória sobre o suíço Stan Wawrinka na Davis (Foto: Luiz

A torcida brasileira soltou muitos gritos de 'Gustavo, Gustavo' na segunda partida do duelo contra a Suíça, pela Copa Davis, na sexta-feira. E o alvo não era o ídolo Guga Kuerten, presença ilustre na Farmasi Arena. Mas um paulistano, de estilo ofensivo em quadra, radicado no Rio de Janeiro, que vem se consolidando no torneio. Seu sobrenome: Heide, algoz do veterano Stan Wawrinka, de 41 anos, de virada.

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- Com certeza foi a melhor vitória da minha carreira. É sempre muito especial jogar no Brasil, com essa arena lotada. Não tem sensação melhor - festejou o anfitrião.

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Aos 24 anos, o número 2 do país tinha apenas uma vitória em três partidas de nível ATP na temporada até entrar em quadra na Barra da Tijuca. Isso porque o atual 123º do mundo tem se dedicado aos torneios Challengers, que estão logo abaixo dos ATP's.

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E o primeiro triunfo de Heide em competições desse patamar, em 2026, havia sido na Copa Davis. Foi em fevereiro, em uma quadra rápida e coberta, como a do Rio de Janeiro. E a vítima da vez foi o gigante canadense Gabriel Diallo, 39º, de 2,03m, fora de casa. Naquela semana, o paulistano foi o principal nome do país nas simples, uma vez que João Fonseca ficou de fora do confronto para se preparar para a defesa do título no ATP 250 de Buenos Aires, no saibro.

No confronto em Vancouver, o número 2 do Brasil e então 253º só não se tornou herói da classificação porque, no quinto e decisivo jogo, perdeu para um inspirado Liam Draxl (146º). O anfitrião venceu o embate por 6/3 e 6/4.

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O duelo contra a Suíça é o quarto para o qual o paulistano foi convocado pelo capitão Jaime Oncins. A estreia foi em 2023, contra a China, em Florianópolis, com triunfo sobre Rigele Te por 3 a 0 e desistência na parcial inicial. Heide voltou a defender as cores do país em 2024, diante da Suécia, fora de casa, mas acabou superado por Elias Ymer, por 2 sets a 1, de virada. E o retorno do atleta da Tennis Route, no Recreio dos Bandeirantes, ao torneio foi contra os canadenses.

Gustavo Heide vai alcançar o melhor ranking

Embora a principal competição entre países do circuito mundial não conte pontos para o ranking, o paulistano vai alcançar, na segunda-feira, sua melhor posição: 120º. Um merecido prêmio para um tenista cada vez mais à vontade e confiante em quadra, principalmente na Davis.

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Resultados e programação da Davis Brasil x Suíça

Sexta-feira

João Fonseca (BRA) d. Dominic Stricker (SUI) – 4/6 6/3 6/2

Gustavo Heide (BRA) d. Stan Wawrinka (SUI) – 4/6 7/6 6/4


Sábado
14h: Orlando Luz (BRA)/Rafael Matos (BRA) vs. Jakub Paul (SUI)/Dominic Stricker (SUI)

A seguir

João Fonseca (BRA) vs. Stan Wawrinka (SUI)*

Gustavo Heide (BRA) vs. Dominic Stricker (SUI)*

(*caso seja necessário)

Gustavo Heide em vitória na Davis contra a Suíça
Gustavo Heide comemora ponto na vitória sobre Stan Wawrinka (Foto: Luiz CândidoCBT)


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