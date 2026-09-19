Em uma manhã de sábado (19) festiva no Maracanãzinho, a Seleção Brasileira pegou o embalo da torcida e venceu seu quarto jogo no Campeonato Sul-Americano masculino de vôlei. Diante da Venezuela, a equipe verde-amarela aplicou um novo 3 a 0, dessa vez nas parciais de 25/19, 25/14 e 25/19. Com o resultado, o Brasil mantém os 100% de aproveitamento rumo ao clássico deste domingo (20), contra a Argentina, pelo título continental e pela vaga em Los Angeles 2028.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Veja os lances de Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Destaques do jogo

Darlan entrou como titular e dominou a saída de rede, com 7 pontos, e uma passagem arrasadora pelo saque, que resultou em quatro aces no primeiro set. Seu reserva, Bryan, correspondeu à altura quando acionado e foi o maior pontuador do confronto, com 12 acertos.

continua após a publicidade

Na tabela

O Brasil permanece em primeiro lugar, tendo somado 12 pontos com as quatro vitórias conquistadas. Já a Venezuela cai para a penúltima colocação, com um triunfo em quatro jogos e três pontos.

Próximos compromissos

A Seleção Brasileira volta à quadra neste domingo (20), às 10h (de Brasília), para o confronto decisivo do Sul-Americano contra a Argentina. Às 16h (de Brasília) do mesmo dia, a bola sobre para o duelo de encerramento da competição, entre Venezuela e Colômbia.

continua após a publicidade

Como foi a partida

Brasil x Venezuela no Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

1º set

Encontrando brechas no bloqueio brasileiro, a Venezuela abriu uma vantagem inicial de dois pontos. Apesar da imprecisão do saque, o Brasil se recuperou pelas extremidades, com Darlan sendo o principal ativo do ataque: 11 a 9.

Após a Venezuela empatar com um ace, Flávio devolveu a liderança ao Brasil com um ponto de ataque e outro de bloqueio. Duas bolas exploradas por Luis e Gomez deixaram os venezuelanos mais próximos da igualdade, confirmada na cravada de Yoisbel. A virada veio no 18 a 17, com direito a bloqueio para cima de Darlan.

continua após a publicidade

Como resposta, o oposto virou três bolas seguidas e deu ao Brasil o set point justamente em um bloqueio bem-sucedido. A vitória foi confirmada após um toque na rede da Venezuela: 25 a 19.

2º set

Apesar de a bola ter custado para cair do lado venezuelano, o Brasil virou bolas importantes para largar à frente na segunda parcial. Um bloqueio de Flávio e um erro de ataque adversário se somaram à margem de 7 a 1 criada pela Seleção.

continua após a publicidade

Sem conseguir uma sequência no saque, a Venezuela deu sopa para o azar, e Darlan agarrou a oportunidade em uma passagem de quatro aces consecutivos. Em seguida, os reservas entraram em ação e ampliaram a vantagem para o Brasil. Bryan anotou dois side-outs, enquanto Pinta apareceu bem no bloqueio, na bola de meio e, com um ace, marcou 20 a 8.

Com um ritmo mais agressivo no saque, a Venezuela trouxe complicações para o passe brasileiro na reta final. O time não se abalou e fechou o set, com Bryan surgindo no ataque para marcar os dois últimos pontos: 25 a 14.

continua após a publicidade

3º set

Em um início de terceiro set apertado, o Brasil teve Bryan em alta pela saída de rede para virar as bolas. O oposto foi responsável por cinco dos primeiros dez pontos brasileiros na parcial: 10 a 6.

Em seguida, o oposto passou a encontrar forte resistência do bloqueio venezuelano e caiu de produção. Por outro lado, Pinta contribuiu com dois aces e outros saques que ajudaram o sistema de bloqueio: 18 a 13. Depois de uma sequência de vacilos, o Brasil sacramentou a vitória no 25 a 19, com um ace de Judson.

continua após a publicidade

Agenda do dia no Sul-Americano de vôlei

Argentina x Bolívia - 14h Chile x Colômbia - 17h

*Horários de Brasília

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.