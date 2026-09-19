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Bruninho celebra vitória do Brasil e mira vaga olímpica contra Argentina: 'Confio muito'

Ex-levantador da Seleção acompanhou o triunfo sobre a Venezuela no Maracanãzinho e projetou decisão contra a Argentina

PorJoanna ColaçoGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 13:44
Atualizado há 2 minutos
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Bruninho recebe homenagem n Sul-Americano pela Rio 2016
Bruninho recebe homenagem n Sul-Americano pela Rio 2016 (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

O Brasil venceu a Venezuela por 3 sets a 0 neste sábado (19), no Maracanãzinho, e chegou à decisão do Sul-Americano masculino de vôlei com 100% de aproveitamento e sem perder nenhum set. Após a partida, Bruninho, presente no ginásio para receber uma homenagem pelos 10 anos do ouro olímpico da Rio 2016, avaliou a campanha da Seleção e demonstrou confiança na classificação para os Jogos de Los Angeles 2028.

A vitória sobre a Venezuela teve parciais de 25/19, 25/14 e 25/19. Com o resultado, o Brasil chegou aos 12 pontos e manteve a liderança da competição antes do confronto contra a Argentina, que vale a vaga olímpica.

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➡️ Veja os lances de Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Bruninho destaca postura do Brasil

Bruninho avaliou que a Seleção apresentou a mentalidade necessária durante a campanha no Sul-Americano. Apesar da diferença técnica entre as equipes, o ex-levantador destacou a concentração brasileira durante os jogos.

— A equipe se comportou bem. A gente sabe que existe uma diferença de nível técnico entre as equipes perante o Brasil e Argentina, mas a equipe tem o espírito correto, lutou, focada em cada passo, em cada objetivo e isso era o mais importante.

O próximo desafio será justamente contra a Argentina, neste domingo (20), às 10h (de Brasília). O duelo definirá a vaga olímpica e também o campeão continental.

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— Amanhã a gente sabe da dificuldade, mas eu confio muito que a gente vá conquistar essa vaga.

Homenagem no Maracanãzinho

Antes de acompanhar a partida, Bruninho, Bernardinho, Lucarelli, Lipe, éder e Mauricio foram homenageados pelos 10 anos da conquista olímpica do Rio 2016. O Maracanãzinho foi o palco da final daquele torneio, quando o Brasil conquistou a medalha de ouro. De volta ao ginásio uma década depois, o ex-jogador destacou a emoção de reencontrar o local e antigos companheiros.

— Sempre especial, né? Voltar aqui onde a gente conquistou o momento mais marcante da nossa carreira. Muito bacana receber o carinho do público, relembrar esse momento, rever grandes amigos aí que a gente não tem a oportunidade de ver todo dia.

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Questionado sobre a possibilidade de voltar a vestir a camisa da Seleção, Bruninho afirmou que, neste momento, acompanha a equipe como torcedor.

— Hoje eu sou torcedor aqui e isso é o que vale, né? Dar força para a galera sempre e vou estar sempre junto com eles.

Homenagem ao ouro na Rio 2016 o Maracanazinho (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)
Homenagem ao ouro na Rio 2016 o Maracanazinho (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

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