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Brasil x Venezuela: horário e onde assistir ao Sul-Americano de vôlei

Invicta, Seleção volta à quadra neste sábado (19)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 08:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Adriano ataca em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei
Adriano ataca em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

Após um dia de folga, a Seleção Brasileira masculina de vôlei volta à ação no Campeonato Sul-Americano neste sábado (19). Às 11h (de Brasília), no Ginásio do Maracanãzinho, o Brasil mede forças com a Venezuela pela quarta rodada do torneio, que vale vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. O duelo tem transmissão do Sportv 2 (TV por assinatura). O Lance! acompanha em tempo real.

➡️ Brasil sofre, mas bate a Colômbia e segue invicto no Sul-Americano de vôlei

O time de Bernardinho chega ao confronto invicto na competição, com três vitórias em três jogos, sem nenhum set perdido. A Seleção passou por Chile, Bolívia e Colômbia. Até aqui, o maior pontuador do Brasil no Sul-Americano é o oposto Darlan, com 26 acertos.

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Ao todo, seis equipes estão inscritas no torneio continental: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela. O Sul-Americano é disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

Brasil comemora ponto contra Colômbia no Sul-Americano masculino de vôlei
Brasil comemora ponto contra Colômbia no Sul-Americano masculino de vôlei (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

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Outros jogos do dia no torneio continental:

  1. Argentina x Bolívia - 14h
  2. Chile x Colômbia - 17h

*Horários de Brasília

➡️ Veja os lances de Brasil x Colômbia no Sul-Americano de vôlei

Tabela de jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano:

  1. Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21)
  2. Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16)
  3. Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16)
  4. Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília)
  5. Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

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