A Seleção Brasileira precisou lidar com um movimento intenso de críticas durante a preparação para o Sul-Americano masculino de vôlei. A equipe vem de uma eliminação recente e inédita na primeira fase da Liga das Nações (VNL), que rendeu impressões negativas quanto às atuações e à postura dos jogadores em quadra.

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Para focar os esforços no torneio continental, cujo campeão se classifica para as Olimpíadas, o grupo escolheu se fechar diante dos comentários feitos nas redes sociais. O ponteiro Lucarelli assimilou a medida com facilidade e procurou ajudar os colegas de time a ignorarem o que os outros pensam, sendo a opinião boa ou ruim.

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— Esse artifício de não usar rede social eu já uso há muito tempo (risos). Eu já tô vacinado, mas isso eu acabo falando um pouco pra galera. Muitas vezes quando o time joga bem, todo mundo quer olhar (as redes sociais), né? Porque faz bem ver comentários positivos. Mas é complicado quando não joga bem, porque vão vir comentários negativos, e é normal. Rede social hoje, infelizmente, todas as pessoas têm acesso e podem dizer o que quiser. Então, acho que tem que ter muito cuidado com isso — pregou o campeão olímpico.

Lucarelli considera justas as críticas ao desempenho técnico da Seleção dentro de quadra, mas que haveria um 'desperdício de espaço' se o time faltasse com disposição, como chegou a apontar parte dos torcedores.

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— Acho que todo mundo que representa o Brasil, é impossível a pessoa não estar com a maior vontade do mundo. É um sonho pra tanta gente estar aqui. Então, acho que seria um desperdício de espaço quem tá aqui não dar o seu melhor. Pode às vezes ter faltado competência, qualidade, isso pode com certeza acontecer. Mas, acho que determinação e vontade, com nenhum jogador. Nem antes, nem agora e nem no futuro — afirmou.

Acompanhando a tese do capitão, Fernando Cachopa disse que os atletas se blindaram das interações nas redes sociais por conta do mau momento do Brasil no vôlei masculino. O levantador também reforçou que o problema não está relacionado à suposta falta de empenho da equipe.

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— Comentamos justamente de não ficar olhando o que os torcedores falam, o que vaza em rede social, o que as pessoas acabam falando, principalmente em momentos que não são tão legais. Enfim, a vontade de vencer a gente tem. Acho que não é falta de garra, de espírito, não é isso. Acho que tem outros fatores que influenciaram os resultados que tivemos esse ano — declarou.

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Seleção volta à quadra pelo Sul-Americano neste sábado (19)

Lucarelli e Darlan comemoram ponto em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

Invicta no Campeonato Sul-Americano e sem perder sets após três jogos, a Seleção Brasileira volta à quadra do Maracanãzinho neste sábado (19). Às 11h (de Brasília), o líder da competição encara a Venezuela pela quarta rodada da competição.

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Tabela de jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano

Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21) Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16) Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16) Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília) Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

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