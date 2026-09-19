João Fonseca vai voltar a subir no ranking após a Copa Davis

Embora a Copa Davis não conte pontos para a ATP, João Fonseca (29° do mundo) voltará a subir no ranking após o torneio no Rio de Janeiro. No caso, uma posição. Isso porque o brasileiro será beneficiado pela queda de quatro posições de Alejandro Tabilo, atual 28°. Até hoje, a melhor posição do carioca na carreira foi a 24ª, alcançada em novembro do ano passado.



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O melhor tenista do Chile, que enfrenta o espanhol Daniel Merida na Copa Davis, neste sábado, terá descartados 213 pontos na segunda-feira (21). O número 1 do Brasil, por sua vez, não sofrerá descarte na pontuação após o torneio no Rio de Janeiro. Além do brasileiro, o espanhol Alejandro Fokina, o argentino Tomas Etcheverry e o francês Arthur Rinderknech também passarão o chileno na próxima atualização do ranking.

João Fonseca ganhou e perdeu do rival

Curiosamente, o experiente chileno, de 29 anos, é um dos que mais enfrentaram o jovem carioca, de 20 na temporada. Em fevereiro, Tabilo frustrou, logo na estreia, o sonho de João Fonseca tentar defender o título do ATP de Buenos Aires, o primeiro da carreira. O brasileiro, no entanto, deu o troco em abril, na primeira rodada do ATP 500 de Munique, na Alemanha, em mais um torneio no saibro, como o da capital argentina.

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No final de agosto, enquanto o número 1 do Brasil desistiu do US Open por conta de uma lesão no abdômen, Tabilo chegou à terceira rodada. Na ocasião, o chileno foi derrotado pelo campeão, o alemão Alexander Zverev.

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