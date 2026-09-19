Veja os lances da vitória do Brasil sobre a Venezuela no Sul-Americano
Seleção se mantém invicta no torneio continental após vitória por três sets a zero
A Seleção Brasileira venceu a Venezuela por 3 sets a 0 (25x19; 25x14; 25x19) neste sábado (19), pela quarta rodada do Sul-Americano de vôlei masculino. Com mais um vitória, o Brasil disputa a vaga olímpica para Los Angeles 2028 sem perder nenhum set na competição. A grande decisão da competição será neste domingo (20), contra a Argentina.
Confira os lances da partida:
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|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Brasil
3
25
25
25
Venezuela
0
19
14
19
Escalação do Brasil: Cachopa (levantador), Darlan (oposto), Flávio e Judson (centrais), Adriano e Lucarelli (ponteiros) e Maique (líbero). Técnico: Bernardinho.
FIM DO TERCEIRO SET: Brasil 25x19 Venezuela
3º set
- FIM DO JOGO: Ace do Judson
- MATCH POINT: Bryan ataca e marca para a Seleção
- Mais uma vez! Com grande defesa do Pureza, Lucas Bermann pontua na diagonal
- Lucas Bergmann pontua! Ataque do ponteiro cai na quadra adversária
- Pedido de tempo do Bernardinho: Venezuela diminui a vantagem brasileira para apenas dois pontos (20x18)
- Pureza entra em quadra no lugar do Maique
- Honorato fica no bloqueio
- ACE do Bryan!
- Saque para fora dos adversários (29x15)
- Ace da venezuela
- Lucas Bergmann ataca na pipe, mas fica na rede
- Lucas Bergmann saca para fora
- Bryan ataca e fura o bloqueio venezuelano
- Bernardinho pede tempo pela primeira vez na terceira parcial
- Bryan fica no bloqueio (10x13)
- Lucas Bergmann em quadra! O ponteiro brasileiro ainda está se recuperando de lesão
- Pedido de tempo venezuelano
- Brasília levanta e Pinta ataca: ponto brasileiro
- Adriano usa o bloqueio venezuelano e pontua para o Brasil (11x8)
- Mais um ataque do Bryan: 9 pontos e quase 70% de aproveitamento do oposto brasileiro
- Pingo do Judson cai na quadra adversária
- Bryan ataca e pontua para o Brasil (7x5)
- Adriano na pipe pontua em cima do bloqueio venezuelano
- ACE! Pinta faz o primeiro ponto de saque da parcial (5x3)
- Início de terceiro set com equipe do Brasil mesclada com os reservas: Honorato, Brasília, Pinta e Bryan são titulares para a terceira parcial
11:55- Jogadores têm último papo com Bernardinho antes do terceiro set
FIM DO SEGUNDO SET: Brasil 25x14 Venezuela
2º set
- Fim de segundo set! Bryan ataca na quadra adversária
- Brasília levanta e Adriano pontua
- Ponto do Honorato! (22x11)
- Honorato em quadra
- Bloqueio simples: Judson pontua e Brasil abre 10 pontos de vantagem
- Mais um ACE do Darlan!
- Após três aces seguidos, equipe venezuelana pede tempo
- HAT TRICK: Mais um ace do Darlan
- MAIS UM! Darlan faz mais um ace (11x3)
- ACE! Darlan saca e pontua para o Brasil
- Mais um erro de saque da Venezuela (9x3)
- Ataque venezuelano vai para fora
- Pedido de tempo do técnico venezuelano (6x1)
- Sexto ponto de bloqueio brasileiro! Flávio marca mais uma vez
- Bloqueio venezuelano vai para fora: Brasil abre 4 pontos de vantagem
- Flávio pontuando no meio (2x0)
- Início de segundo set: Brasil mantém a mesma escalação
Homenagem ao ouro na Rio 2016! Lucarelli, que saiu da quadra para receber a homenagem, se juntou a Bruninho, Lipe, Éder e Maurício. Além do técnico Bernardinho.
FIM DO PRIMEIRO SET: Brasil 25 x 19 Venezuela
1º set
- Fim do primeiro set! Pingo do Adriano não volta
- Bloqueio brasileiro: Darlan, Flavio e Adriano no triplo
- Ponto de ataque do Adriano! (22x19)
- Agora sim! Darlan ataca e pontua
- Darlan fica no bloqueio simples: Bernardinho pede tempo
- Ataque venezuelano empata o primeiro set (17x17)
- Pingo do Lucarelli não cai e Venezuela usa o bloqueio brasileiro para pontua r (17x15)
- Após 3 pontos seguidos do Brasil, técnico venezuelano pede tempo
- Bloqueio brasileiro: Flávio pontua pela primeira vez no fundamento
- Em 5 ataques, Darlan pontuou em todos! 100% de aproveitamento
- Ataque venzuelano vai para fora e p Brasil empata o placar
- Agora sim! Ponto de ataque do Adriano
- Adriano ataca para fora e Venezuela amplia vantagem (7x9)
- Saque do Darlan vai para fora
- Ataque venezuelano vai para fora (4x4)
- Mais uma dele: Darlan ataca com bloqueio simples e pontua para o Brasil
- DARLAN! Oposto brasileiro ataca na quadra adversária
- Flávio erra no bloqueio do pingo (1x3)
- Venezuela abre o placar!
PRÉ JOGO
- 10:50- A 10 minutos do início da partida, boa parte do Maracanãzinho está preenchida.
- Nesse momento, Brasil e Argentina estão empatados em primeiro lugar na tabela, lembrando que o campeão conquista uma vaga para as Olímpiadas de Los Angeles 2028.
- 10:48- Bandeirões homenageiam campeões olímpicos de Atenas 2004 e Rio 2016
- 10:43- Hino brasileiro ecoando no Maracanãzinho
- No intervalo do primeiro para o segundo set, terá uma homenagem para os campeões olímpicos da Rio 2016!
- 10:30h- Equipes aquecem com bola
- 10h- Rio 2016 presente! Os campeões olímpicos Bruninho, Lipe e Éder chegam ao Maracanãzinho para assistir a Brasil x Venezuela.
- 10h- Movimentação de torcedores em uma das entradas para a arquibancada do Maracanãzinho
Seleção volta à quadra invicta
Após um dia de folga, a Seleção Brasileira masculina de vôlei volta à ação no Campeonato Sul-Americano neste sábado (19). Às 11h (de Brasília), no Ginásio do Maracanãzinho, o Brasil mede forças com a Venezuela pela quarta rodada do torneio, que vale vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.
O time de Bernardinho chega ao confronto invicto na competição, com três vitórias em três jogos, sem nenhum set perdido. A Seleção passou por Chile, Bolívia e Colômbia. Até aqui, o maior pontuador do Brasil no Sul-Americano é o oposto Darlan, com 26 acertos.
Ao todo, seis equipes estão inscritas no torneio continental: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela. O Sul-Americano é disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.
Outros jogos do dia no torneio continental:
- Argentina x Bolívia - 14h
- Chile x Colômbia - 17h
*Horários de Brasília
Tabela de jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano:
- Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21)
- Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16)
- Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16)
- Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília)
- Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)
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