A Seleção Brasileira venceu a Venezuela por 3 sets a 0 (25x19; 25x14; 25x19) neste sábado (19), pela quarta rodada do Sul-Americano de vôlei masculino. Com mais um vitória, o Brasil disputa a vaga olímpica para Los Angeles 2028 sem perder nenhum set na competição. A grande decisão da competição será neste domingo (20), contra a Argentina.

Confira os lances da partida:

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Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil 3 25 25 25 Venezuela 0 19 14 19

Escalação do Brasil: Cachopa (levantador), Darlan (oposto), Flávio e Judson (centrais), Adriano e Lucarelli (ponteiros) e Maique (líbero). Técnico: Bernardinho.

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FIM DO TERCEIRO SET: Brasil 25x19 Venezuela

3º set

FIM DO JOGO: Ace do Judson

MATCH POINT: Bryan ataca e marca para a Seleção

Mais uma vez! Com grande defesa do Pureza, Lucas Bermann pontua na diagonal

Lucas Bergmann pontua! Ataque do ponteiro cai na quadra adversária

Pedido de tempo do Bernardinho: Venezuela diminui a vantagem brasileira para apenas dois pontos (20x18)

Pureza entra em quadra no lugar do Maique

Honorato fica no bloqueio

ACE do Bryan!

Saque para fora dos adversários (29x15)

Ace da venezuela

Lucas Bergmann ataca na pipe, mas fica na rede

Lucas Bergmann saca para fora

Bryan ataca e fura o bloqueio venezuelano

Bernardinho pede tempo pela primeira vez na terceira parcial

Bryan fica no bloqueio (10x13)

Lucas Bergmann em quadra! O ponteiro brasileiro ainda está se recuperando de lesão

Pedido de tempo venezuelano

Brasília levanta e Pinta ataca: ponto brasileiro

Adriano usa o bloqueio venezuelano e pontua para o Brasil (11x8)

Mais um ataque do Bryan: 9 pontos e quase 70% de aproveitamento do oposto brasileiro

Pingo do Judson cai na quadra adversária

Bryan ataca e pontua para o Brasil (7x5)

Adriano na pipe pontua em cima do bloqueio venezuelano

ACE! Pinta faz o primeiro ponto de saque da parcial (5x3)

Início de terceiro set com equipe do Brasil mesclada com os reservas: Honorato, Brasília, Pinta e Bryan são titulares para a terceira parcial

11:55- Jogadores têm último papo com Bernardinho antes do terceiro set

Jogadores têm último papo com Bernardinho antes do terceiro set (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)

FIM DO SEGUNDO SET: Brasil 25x14 Venezuela

2º set

Fim de segundo set! Bryan ataca na quadra adversária

Brasília levanta e Adriano pontua

Ponto do Honorato! (22x11)

Honorato em quadra

Bloqueio simples: Judson pontua e Brasil abre 10 pontos de vantagem

Mais um ACE do Darlan!

Após três aces seguidos, equipe venezuelana pede tempo

HAT TRICK: Mais um ace do Darlan

MAIS UM! Darlan faz mais um ace (11x3)

ACE! Darlan saca e pontua para o Brasil

Mais um erro de saque da Venezuela (9x3)

Ataque venezuelano vai para fora

Pedido de tempo do técnico venezuelano (6x1)

Sexto ponto de bloqueio brasileiro! Flávio marca mais uma vez

Bloqueio venezuelano vai para fora: Brasil abre 4 pontos de vantagem

Flávio pontuando no meio (2x0)

Início de segundo set: Brasil mantém a mesma escalação

Homenagem ao ouro na Rio 2016! Lucarelli, que saiu da quadra para receber a homenagem, se juntou a Bruninho, Lipe, Éder e Maurício. Além do técnico Bernardinho.

Maurício Souza, Bernardinho, Lucarelli, Éder, Lipe e Bruninho são homenageados pelos 10 anos do tricampeonato olímpico no Rio. (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)

FIM DO PRIMEIRO SET: Brasil 25 x 19 Venezuela

1º set

Fim do primeiro set! Pingo do Adriano não volta Bloqueio brasileiro: Darlan, Flavio e Adriano no triplo Ponto de ataque do Adriano! (22x19) Agora sim! Darlan ataca e pontua Darlan fica no bloqueio simples: Bernardinho pede tempo Ataque venezuelano empata o primeiro set (17x17) Pingo do Lucarelli não cai e Venezuela usa o bloqueio brasileiro para pontua r (17x15) Após 3 pontos seguidos do Brasil, técnico venezuelano pede tempo Bloqueio brasileiro: Flávio pontua pela primeira vez no fundamento Em 5 ataques, Darlan pontuou em todos! 100% de aproveitamento Ataque venzuelano vai para fora e p Brasil empata o placar Agora sim! Ponto de ataque do Adriano Adriano ataca para fora e Venezuela amplia vantagem (7x9) Saque do Darlan vai para fora Ataque venezuelano vai para fora (4x4) Mais uma dele: Darlan ataca com bloqueio simples e pontua para o Brasil DARLAN! Oposto brasileiro ataca na quadra adversária Flávio erra no bloqueio do pingo (1x3) Venezuela abre o placar!

PRÉ JOGO

10:50- A 10 minutos do início da partida, boa parte do Maracanãzinho está preenchida.

A 10 minutos do início da partida, boa parte do Maracanãzinho está preenchida. (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)

Nesse momento, Brasil e Argentina estão empatados em primeiro lugar na tabela, lembrando que o campeão conquista uma vaga para as Olímpiadas de Los Angeles 2028.

10:48- Bandeirões homenageiam campeões olímpicos de Atenas 2004 e Rio 2016

Bandeirões homenageiam campeões olímpicos de Atenas 2004 e Rio 2016 (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)

10:43- Hino brasileiro ecoando no Maracanãzinho

Hino brasileiro ecoando no Maracanãzinho (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)

No intervalo do primeiro para o segundo set, terá uma homenagem para os campeões olímpicos da Rio 2016!

10:30h- Equipes aquecem com bola

Equipes aquecem com bola (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)

10h- Rio 2016 presente! Os campeões olímpicos Bruninho, Lipe e Éder chegam ao Maracanãzinho para assistir a Brasil x Venezuela.

Rio 2016 presente! Os campeões olímpicos Bruninho, Lipe e Éder chegam ao Maracanãzinho para assistir a Brasil x Venezuela. (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)

10h- Movimentação de torcedores em uma das entradas para a arquibancada do Maracanãzinho

Movimentação de torcedores em uma das entradas para a arquibancada do Maracanãzinho

Seleção volta à quadra invicta

Após um dia de folga, a Seleção Brasileira masculina de vôlei volta à ação no Campeonato Sul-Americano neste sábado (19). Às 11h (de Brasília), no Ginásio do Maracanãzinho, o Brasil mede forças com a Venezuela pela quarta rodada do torneio, que vale vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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O time de Bernardinho chega ao confronto invicto na competição, com três vitórias em três jogos, sem nenhum set perdido. A Seleção passou por Chile, Bolívia e Colômbia. Até aqui, o maior pontuador do Brasil no Sul-Americano é o oposto Darlan, com 26 acertos.

Ao todo, seis equipes estão inscritas no torneio continental: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela. O Sul-Americano é disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

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Outros jogos do dia no torneio continental:

1 . Argentina x Bolívia - 14h 2 . Chile x Colômbia - 17h

*Horários de Brasília

Tabela de jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano:

1 . Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21) 2 . Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16) 3 . Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16) 4 . Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília) 5 . Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

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