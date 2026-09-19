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Veja os lances da vitória do Brasil sobre a Venezuela no Sul-Americano

Seleção se mantém invicta no torneio continental após vitória por três sets a zero

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 10:35
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Cachopa faz levantamento em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei
Cachopa faz levantamento em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

A Seleção Brasileira venceu a Venezuela por 3 sets a 0 (25x19; 25x14; 25x19) neste sábado (19), pela quarta rodada do Sul-Americano de vôlei masculino. Com mais um vitória, o Brasil disputa a vaga olímpica para Los Angeles 2028 sem perder nenhum set na competição. A grande decisão da competição será neste domingo (20), contra a Argentina.

Confira os lances da partida:

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TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Brasil

3

25

25

25

Venezuela

0

19

14

19

Escalação do Brasil: Cachopa (levantador), Darlan (oposto), Flávio e Judson (centrais), Adriano e Lucarelli (ponteiros) e Maique (líbero). Técnico: Bernardinho.

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FIM DO TERCEIRO SET: Brasil 25x19 Venezuela

3º set

  • FIM DO JOGO: Ace do Judson
  • MATCH POINT: Bryan ataca e marca para a Seleção
  • Mais uma vez! Com grande defesa do Pureza, Lucas Bermann pontua na diagonal
  • Lucas Bergmann pontua! Ataque do ponteiro cai na quadra adversária
  • Pedido de tempo do Bernardinho: Venezuela diminui a vantagem brasileira para apenas dois pontos (20x18)
  • Pureza entra em quadra no lugar do Maique
  • Honorato fica no bloqueio
  • ACE do Bryan!
  • Saque para fora dos adversários (29x15)
  • Ace da venezuela
  • Lucas Bergmann ataca na pipe, mas fica na rede
  • Lucas Bergmann saca para fora
  • Bryan ataca e fura o bloqueio venezuelano
  • Bernardinho pede tempo pela primeira vez na terceira parcial
  • Bryan fica no bloqueio (10x13)
  • Lucas Bergmann em quadra! O ponteiro brasileiro ainda está se recuperando de lesão
  • Pedido de tempo venezuelano
  • Brasília levanta e Pinta ataca: ponto brasileiro
  • Adriano usa o bloqueio venezuelano e pontua para o Brasil (11x8)
  • Mais um ataque do Bryan: 9 pontos e quase 70% de aproveitamento do oposto brasileiro
  • Pingo do Judson cai na quadra adversária
  • Bryan ataca e pontua para o Brasil (7x5)
  • Adriano na pipe pontua em cima do bloqueio venezuelano
  • ACE! Pinta faz o primeiro ponto de saque da parcial (5x3)
  • Início de terceiro set com equipe do Brasil mesclada com os reservas: Honorato, Brasília, Pinta e Bryan são titulares para a terceira parcial

11:55- Jogadores têm último papo com Bernardinho antes do terceiro set

Jogadores têm último papo com Bernardinho antes do terceiro set
Jogadores têm último papo com Bernardinho antes do terceiro set (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)

FIM DO SEGUNDO SET: Brasil 25x14 Venezuela

2º set

  • Fim de segundo set! Bryan ataca na quadra adversária
  • Brasília levanta e Adriano pontua
  • Ponto do Honorato! (22x11)
  • Honorato em quadra
  • Bloqueio simples: Judson pontua e Brasil abre 10 pontos de vantagem
  • Mais um ACE do Darlan!
  • Após três aces seguidos, equipe venezuelana pede tempo
  • HAT TRICK: Mais um ace do Darlan
  • MAIS UM! Darlan faz mais um ace (11x3)
  • ACE! Darlan saca e pontua para o Brasil
  • Mais um erro de saque da Venezuela (9x3)
  • Ataque venezuelano vai para fora
  • Pedido de tempo do técnico venezuelano (6x1)
  • Sexto ponto de bloqueio brasileiro! Flávio marca mais uma vez
  • Bloqueio venezuelano vai para fora: Brasil abre 4 pontos de vantagem
  • Flávio pontuando no meio (2x0)
  • Início de segundo set: Brasil mantém a mesma escalação

Homenagem ao ouro na Rio 2016! Lucarelli, que saiu da quadra para receber a homenagem, se juntou a Bruninho, Lipe, Éder e Maurício. Além do técnico Bernardinho.

Maurício Souza, Lucarelli, Éder, Lipe e Bruninho são homenageados pelos 10 anos do tricampeonato olímpico no Rio.
Maurício Souza, Bernardinho, Lucarelli, Éder, Lipe e Bruninho são homenageados pelos 10 anos do tricampeonato olímpico no Rio. (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)

FIM DO PRIMEIRO SET: Brasil 25 x 19 Venezuela

1º set

  1. Fim do primeiro set! Pingo do Adriano não volta
  2. Bloqueio brasileiro: Darlan, Flavio e Adriano no triplo
  3. Ponto de ataque do Adriano! (22x19)
  4. Agora sim! Darlan ataca e pontua
  5. Darlan fica no bloqueio simples: Bernardinho pede tempo
  6. Ataque venezuelano empata o primeiro set (17x17)
  7. Pingo do Lucarelli não cai e Venezuela usa o bloqueio brasileiro para pontua r (17x15)
  8. Após 3 pontos seguidos do Brasil, técnico venezuelano pede tempo
  9. Bloqueio brasileiro: Flávio pontua pela primeira vez no fundamento
  10. Em 5 ataques, Darlan pontuou em todos! 100% de aproveitamento
  11. Ataque venzuelano vai para fora e p Brasil empata o placar
  12. Agora sim! Ponto de ataque do Adriano
  13. Adriano ataca para fora e Venezuela amplia vantagem (7x9)
  14. Saque do Darlan vai para fora
  15. Ataque venezuelano vai para fora (4x4)
  16. Mais uma dele: Darlan ataca com bloqueio simples e pontua para o Brasil
  17. DARLAN! Oposto brasileiro ataca na quadra adversária
  18. Flávio erra no bloqueio do pingo (1x3)
  19. Venezuela abre o placar!

PRÉ JOGO

  • 10:50- A 10 minutos do início da partida, boa parte do Maracanãzinho está preenchida.
A 10 minutos do início da partida, boa parte do Maracanãzinho está preenchida.
A 10 minutos do início da partida, boa parte do Maracanãzinho está preenchida. (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)
  • Nesse momento, Brasil e Argentina estão empatados em primeiro lugar na tabela, lembrando que o campeão conquista uma vaga para as Olímpiadas de Los Angeles 2028.
  1. 10:48- Bandeirões homenageiam campeões olímpicos de Atenas 2004 e Rio 2016
Bandeirões homenageiam campeões olímpicos de Atenas 2004 e Rio 2016 (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)
Bandeirões homenageiam campeões olímpicos de Atenas 2004 e Rio 2016 (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)
  • 10:43- Hino brasileiro ecoando no Maracanãzinho
Hino brasileiro ecoando no Maracanãzinho (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)
Hino brasileiro ecoando no Maracanãzinho (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)
  1. No intervalo do primeiro para o segundo set, terá uma homenagem para os campeões olímpicos da Rio 2016!
  1. 10:30h- Equipes aquecem com bola
Equipes aquecem com bola (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)
Equipes aquecem com bola (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)
  1. 10h- Rio 2016 presente! Os campeões olímpicos Bruninho, Lipe e Éder chegam ao Maracanãzinho para assistir a Brasil x Venezuela.
Rio 2016 presente! Os campeões olímpicos Bruninho, Lipe e Éder chegam ao Maracanãzinho para assistir a Brasil x Venezuela.
Rio 2016 presente! Os campeões olímpicos Bruninho, Lipe e Éder chegam ao Maracanãzinho para assistir a Brasil x Venezuela. (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)
  • 10h- Movimentação de torcedores em uma das entradas para a arquibancada do Maracanãzinho
Movimentação de torcedores em uma das entradas para a arquibancada do Maracanãzinho (Foto: Gulherme Veiga/ Lance!)
Movimentação de torcedores em uma das entradas para a arquibancada do Maracanãzinho

Seleção volta à quadra invicta

Após um dia de folga, a Seleção Brasileira masculina de vôlei volta à ação no Campeonato Sul-Americano neste sábado (19). Às 11h (de Brasília), no Ginásio do Maracanãzinho, o Brasil mede forças com a Venezuela pela quarta rodada do torneio, que vale vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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O time de Bernardinho chega ao confronto invicto na competição, com três vitórias em três jogos, sem nenhum set perdido. A Seleção passou por Chile, Bolívia e Colômbia. Até aqui, o maior pontuador do Brasil no Sul-Americano é o oposto Darlan, com 26 acertos.

Ao todo, seis equipes estão inscritas no torneio continental: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela. O Sul-Americano é disputado em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

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Outros jogos do dia no torneio continental:

    1.
  1. Argentina x Bolívia - 14h
    2. 2.
  2. Chile x Colômbia - 17h

*Horários de Brasília

Tabela de jogos da Seleção Brasileira no Sul-Americano:

    1.
  1. Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21)
    2. 2.
  2. Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16)
    3. 3.
  3. Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16)
    4. 4.
  4. Brasil x Venezuela - sábado (19), às 11h (de Brasília)
    5. 5.
  5. Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)

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