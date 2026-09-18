João Fonseca celebra vitória após nova lesão: 'Muito especial'

Com duas vitórias de virada, nesta sexta-feira, na Barra da Tijuca, o Brasil está a apenas um passo de voltar ao qualificatório do Grupo Mundial da Copa Davis. E João Fonseca, que abriu o confronto derrotando Dominic Stricker de virada, celebrou sua estreia vitoriosa no torneio em casa. E se emocionou. Como se sabe, o número 1 do Brasil e 29 do mundo não jogava há pouco mais de um mês, devido a uma lesão no abdômen.

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- Foi um momento de muitos pensamentos, vindo de uma lesão que me tirou de um torneio importante (US Open). Falei que não estaria 100%, mas iria me esforçar o máximo dentro de quadra. Realmente foi uma vitória importante para o time, ainda mais para mim. Primeira vez jogando em casa. Foi um momento muito especial.

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira também agradeceu o incentivo do público, que por vezes entoou o famoso grito 'João Fonseca'. O número 1 do Brasil também reconheceu que demorou um pouco a se acostumar com a quadra coberta e rápida da Farmasi Arena:



- Fui identificando o jogo. A quadra estava muito lenta e jogar contra um canhoto nessas condições torna difícil comandar o ponto. Tive algumas oportunidades no primeiro set, fui tentando me auto-perdoar o máximo possível e jogar cada vez melhor o ponto seguinte. Mantive a cabeça positiva para ficar no jogo, fazendo ponto a ponto e sem pensar no final.

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João Fonseca chorando muito.



Como nunca vi na vida dele, nem ganhando US Open juvenil, nem no nextgen, ou atp500, ou davis cup juvenil, nem em seu 1º título ATP em Buenos Aires enfileirando os melhores argentinos



É a pressão de um público ressentido...pic.twitter.com/oivh68314I https://t.co/3n0M11CI0j — Fonsecaism (Guto) (@fonsequism) September 18, 2026

Na segunda partida do dia, foi a vez de Gustavo Heide, 123º do mundo, repetir o roteiro, vencendo de virada. O brasileiro superou o ex-número 3 do mundo e tricampeão de Grand Slam Stan Wawrinka por 4/6 7/6 6/4.

- Com certeza foi a melhor vitória da minha carreira. É sempre muito especial jogar no Brasil, com essa arena lotada. Não tem sensação melhor - celebrou o tenista paulista.