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João Fonseca celebra vitória após nova lesão: 'Muito especial'

Número 1 do Brasil não jogava há pouco mais de um mês

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 22:31
Atualizado há 1 minutos
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João Fonseca se emociona com a primeira vitória em casa na Davis
João Fonseca comemora ponto na vitória na estreia na Copa Davis (Foto: Luiz Candido/CBT)

Com duas vitórias de virada, nesta sexta-feira, na Barra da Tijuca, o Brasil está a apenas um passo de voltar ao qualificatório do Grupo Mundial da Copa Davis. E João Fonseca, que abriu o confronto derrotando Dominic Stricker de virada, celebrou sua estreia vitoriosa no torneio em casa. E se emocionou. Como se sabe, o número 1 do Brasil e 29 do mundo não jogava há pouco mais de um mês, devido a uma lesão no abdômen.

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- Foi um momento de muitos pensamentos, vindo de uma lesão que me tirou de um torneio importante (US Open). Falei que não estaria 100%, mas iria me esforçar o máximo dentro de quadra. Realmente foi uma vitória importante para o time, ainda mais para mim. Primeira vez jogando em casa. Foi um momento muito especial.

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira também agradeceu o incentivo do público, que por vezes entoou o famoso grito 'João Fonseca'. O número 1 do Brasil também reconheceu que demorou um pouco a se acostumar com a quadra coberta e rápida da Farmasi Arena:

- Fui identificando o jogo. A quadra estava muito lenta e jogar contra um canhoto nessas condições torna difícil comandar o ponto. Tive algumas oportunidades no primeiro set, fui tentando me auto-perdoar o máximo possível e jogar cada vez melhor o ponto seguinte. Mantive a cabeça positiva para ficar no jogo, fazendo ponto a ponto e sem pensar no final.

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Na segunda partida do dia, foi a vez de Gustavo Heide, 123º do mundo, repetir o roteiro, vencendo de virada. O brasileiro superou o ex-número 3 do mundo e tricampeão de Grand Slam Stan Wawrinka por 4/6 7/6 6/4.

- Com certeza foi a melhor vitória da minha carreira. É sempre muito especial jogar no Brasil, com essa arena lotada. Não tem sensação melhor - celebrou o tenista paulista.

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