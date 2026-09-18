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Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui em Goodwood, na Inglaterra, participando do Goodwood Revival e estou impressionado, isso aqui é simplesmente inacreditável. Estou muito feliz por fazer parte disso, é uma honra estar ao lado de pilotos tão incríveis. Parece que viajei no tempo, é difícil explicar para as pessoas que lugar é esse. Já estive em Goodwood antes, mas isso é completamente diferente.

São três dias de corridas de verdade. Não é só exibição, não, é corrida no pé no fundo. Mesmo sendo carros valiosos, que escreveram – e escrevem – a história do automobilismo, os caras jogam duro, batem, rodam, vão para o acostamento. Até dói no coração ver algumas relíquias tão preciosas sofrendo as agruras de uma corrida. Então, já que era para acelerar, acelerei também.

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De minha parte, vou participar de duas competições. A primeira é o St. Mary's Trophy com o Alfa Romeo Giulia Sprint GTA #72. A outra é o TT Celebration Trophy, considerada a prova mais importante do Revival e meu carro é um AC Cobra 1963. Nesta sexta-feira (18), já teve classificação e a primeira corrida. É por causa dela que estou escrevendo mais tarde, pois queria contar para vocês como foi.

Na quinta-feira (17), tive a chance de andar um pouco nos dois carros, além de conhecer a pista, afinal, nem sabia para que lado virava. Foi legal, sem dúvida, mas nos treinos desta sexta pela manhã, os dois carros deram problema. Com o Alfinha, até consegui dar algumas voltas, mas sem marcar tempo porque precisei parar para alguns reparos. Pior foi o treino com o Cobra, que precisei parar na lateral da pista ainda na volta de aquecimento. O carro apresentou um comportamento estranho e achei melhor poupá-lo.

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Na corrida 1 do St. Mary's Trophy, pelos problemas que relatei, larguei em 29º e penúltimo. Atrás de mim ficou um Morris Mini Cooper S em um grid que reuniu também carros como Ford Galaxie 500, Ford Lotus Cortina MK1, Plymouth Barracuda, Jaguar MK2, BMW I800 e Austin Mini Cooper S. Ao meu lado estiveram no grip Romain Dumas, pole e vencedor da primeira prova com Ford Galaxie 500, Jenson Button, André Lotterer, Dario Franchitti, David Brabham, Jimmie Johnson, Nicolas Minassian, entre outros grandes nomes. Na corrida, fui apenas 28º, pois poupei a Alfinha e apreciei demais conduzir um carro com tanta história.

Para este sábado (19), teremos uma classificação e a corrida 2 do St. Mari's Trophy. A programação da Celebration – que reúne carros como AC Cobra, Shelby Cobra, Jaguar E-tipe, Lister Jaguar, Corvette Sting Ray, Porsche 904, Sunbeam Tiger, Sunbeam Lister Tiger e Bizzarrini 5300 - prevê nova classificação amanhã e a corrida de encerramento do Goodwood Revival, no domingo (20). Definitivamente, estou me divertindo e muito feliz por estar aqui.

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Forte abraço a todos e ótimo final de semana.

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