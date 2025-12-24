'Então é Natal': atletas cantam feitos do esporte olímpico de 2025; veja vídeo

2025 foi um ano de resultados expressivos do Brasil no esportes olímpicos. Após os Jogos de Paris 2024, os atletas seguiram com tudo e a temporada rendeu glórias para o país tanto no tatame quanto nas areias, nas pistas, nas águas, nas quadras... Em paródia do Lance!, feita a partir da música "Então é Natal", da Simone, os atletas relembram seus feitos do ano. Veja o vídeo abaixo.

'Então é Natal': os feitos dos atletas brasileiros em 2025

No taekwondo, o ano foi dourado. Maria Clara Pacheco se consagrou campeã mundial, levando o Brasil ao lugar mais alto do pódio da competição pela primeira vez desde 2005. A atleta terminou o ano como líder do ranking mundial e olímpico de sua categoria (até 57 kg).

No masculino, Henrique Marques também é o número 1 do mundo e conquistou o primeiro ouro masculino do Brasil em campeonato mundiais de taekwondo. O país teve título mundial também no boxe, deixando 2025 com traços de "o ano das lutas". Rebeca Lima foi quem levou o Brasil ao topo do pódio, em competição disputada em Liverpool, na Inglaterra.

Henrique Marques é campeão mundial de taekwondo 2025 (Foto: World Taekwondo)

Nas areias, o pódio do Mundial de vôlei de praia também teve uma porção verde-amarela. Carol Solberg e Rebecca faturaram o bronze após superarem as também brasileiras Thâmela e Vic na disputa pela medalha.

Em 2025, Ana Sátila superou todas as adversidades e garantiu duas medalhas em etapas da Copa do Mundo. Flávia Saraiva, da ginástica artística, garantiu seu melhor resultado na trave em um Mundial, com a quarta colocação. Na Copa do Mundo da Hungria, faturou o ouro no mesmo aparelho.

A Seleção Brasileira feminina de vôlei ficou com o bronze no Mundial, disputado na Tailândia. Ao longo do ano, Marcelle, atleta do Fluminense, conquistou a posição de líbero titular e foi fundamental na campanha brasileira até o pódio.

Marcelle Arruda com time na disputa do Bronze no Mundial de Vôlei Feminino (Foto: Reprodução/Instagram)

No tênis de mesa, Hugo Calderano conquistou a Copa do Mundo, o seu maior título da carreira. Já no de quadra, João Fonseca, aos 19 anos, também fez história. O brasileiro venceu o ATP da Basileia, a sua primeira conquista de um torneio dessa magnitude. Em 2025, João saltou 121 posições no ranking e terminou como número 24 do mundo.

No vôlei nacional, o Osasco venceu a Superliga, com brilho de atletas como Camila Brait, Tifanny e Natália Zilio. Foi o sexto título da equipe na competição, se igualando ao Minas.

Caio Bonfim brilhou no Mundial de Atletismo, em Tóquio, no Japão. O brasileiro da marcha atlética faturou uma medalha de ouro nos 20km e uma de prata nos 35km.