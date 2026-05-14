Max Verstappen corre em prova fora da Fórmula 1 pela primeira vez

As atividades da Fórmula 1 não estarão de volta até o penúltimo fim de semana do mês de maio. Para a felicidade dos fãs de automobilismo, porém, será possível acompanhar Max Verstappen em ação entre os dias 14 e 15, quando acontecem as 24 Horas de Nürburgring. Embora já tenha se aventurado em corridas de endurance, será a primeira vez do holandês na prova histórica alemã.

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Assim como as etapas do Mundial de Endurance (WEC) e da Fórmula 1, as 24 Horas de Nürburgring fazem parte do calendário de Intercontinental GT Challenge – campeonato internacional de corridas GT que reúne algumas das principais provas de endurance do mundo. Essa será a 54ª edição da prova, que originalmente começou como independente.

A corrida acontece no circuito de Nürburgring, na Alemanha, utilizando uma combinação do traçado moderno de GP com o famoso Nordschleife ("Inferno Verde"), formando um percurso de mais de 25 quilômetros. Durante 24 horas ininterruptas, dezenas de equipes se revezam ao volante em carros de diferentes categorias GT e turismo.

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Entenda a classificação das 24 Horas de Nürburgring

As atividades começam na quinta-feira, com as sessões chamadas de Qualifying 1 e Qualifying 2, quando todos os carros vão para a pista ao mesmo tempo. Nessas atividades, equipes e pilotos buscam os melhores tempos para garantir uma posição mais favorável no grid e ajustar os carros para as condições da corrida.

A partir desses resultados, os carros mais rápidos da principal categoria GT3 – na qual Max Verstappen correrá – garantem vaga no Top Qualifying. Depois, nessa fase final, apenas os candidatos às primeiras posições voltam à pista para uma disputa mais "limpa", sem tanto tráfego, buscando definir as posições da frente do grid.

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Programação da prova

QUINTA-FEIRA, 14 DE MAIO

🏎️ Qualifying 1 - 08h10 (de Brasília)

🏎️ Qualifying 2 - 15h00 (de Brasília)

SEXTA-FEIRA, 15 DE MAIO

🏎️ Top Qualifying 1 - 05h10 (de Brasília)

🏎️ Top Qualifying 2 - 06h05 (de Brasília)

🏎️ Qualifying 3 - 07h00 (de Brasília)

🏎️ Top Qualifying 3 - 08h35 (de Brasília)

SÁBADO, 16 DE MAIO

🏎️ Warm-up - 05h00 (de Brasília)

🏎️ Corrida - 10h00 (de Brasília)

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Próxima etapa da F1

O próximo compromisso de Bortoleto e Verstappen na F1 está marcado para os dias 22 a 24 de maio, quando acontece o Grande Prêmio do Canadá. A disputa contará com sprint e terá apenas um treino livre, assim como aconteceu na etapa de Miami. A corrida principal está marcada para as 17h (de Brasília) do domingo (24).

Max Verstappen no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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