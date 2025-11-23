Carol e Rebecca conquistam o bronze no Mundial na Austrália contra Victoria/Thamela
Vitória em Adelaide foi por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 22/20
As duas melhores duplas de vôlei de praia da atualidade disputaram o bronze no Mundial da Austrália, em Adelaide. Num duelo 100% brasileiro, Carol e Rebecca derrotaram, na madrugada deste domingo (23), Victoria/Thamela, por 2 sets a 0, por 21/18 e 22/20. O ponto final foi um ace de Rebecca.
- Estou muito feliz por essa vitória, adoro jogar aqui na Austrália - festejou Carol, que forma com a parceira a dupla número 2 do mundo.
- Essa torcida brasileira fez a diferença, estamos aqui entre as quatro melhores do mundo. Só posso agradeder à minha parceira. Foi difícil virar a chave do jogo de ontem, trabalhamos muito duro, não tem nem o que falar, só comemorar agora - disse Rebecca, agradecendo a parceria com Carol.
Carol e Rebecca perderam nas semifinais para americanas
Na semifinal, Carol e Rebecca perderam para as americanas Nuss e Brasher, por 2 sets a 1, de virada, por 19/21, 24/22 e 15/6.
Já Thamela e Victoria foram surpreendidas por Tina e Anastasija, da Letônia, por 21/10 e 21/16.
