imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Carol e Rebecca conquistam o bronze no Mundial na Austrália contra Victoria/Thamela

Vitória em Adelaide foi por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 22/20

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/11/2025
03:30
Atualizado há 1 minutos
Rebecca (e) e Carol em uma das partidas do Mundial da Austrália (Divulgação)
Rebecca (e) e Carol em uma das partidas do Mundial da Austrália (Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

As duas melhores duplas de vôlei de praia da atualidade disputaram o bronze no Mundial da Austrália, em Adelaide. Num duelo 100% brasileiro, Carol e Rebecca derrotaram, na madrugada deste domingo (23), Victoria/Thamela, por 2 sets a 0, por 21/18 e 22/20. O ponto final foi um ace de Rebecca.

- Estou muito feliz por essa vitória, adoro jogar aqui na Austrália - festejou Carol, que forma com a parceira a dupla número 2 do mundo.

- Essa torcida brasileira fez a diferença, estamos aqui entre as quatro melhores do mundo. Só posso agradeder à minha parceira. Foi difícil virar a chave do jogo de ontem, trabalhamos muito duro, não tem nem o que falar, só comemorar agora - disse Rebecca, agradecendo a parceria com Carol.

Carol e Rebecca perderam nas semifinais para americanas

Na semifinal, Carol e Rebecca perderam para as americanas Nuss e Brasher, por 2 sets a 1, de virada, por 19/21, 24/22 e 15/6.

Já Thamela e Victoria foram surpreendidas por Tina e Anastasija, da Letônia, por 21/10 e 21/16.

Thamela e Victoria em ação no Mundial de Adelaide, na Austrália (Divulgação)
Thamela e Victoria em ação no Mundial de Adelaide, na Austrália (Divulgação)

