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Veja gols de Ceará x Atlético-MG: Vozão amplia com gol contra de Everson

Duelo vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/05/2026
21:43
Atualizado há 0 minutos
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Ceará saiu na frente do Atlético-MG (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
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Ceará e Atlético-MG estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (13), em jogo decisivo da quinta fase da Copa do Brasil, no Castelão. Até aqui, melhor para o Vozão, que vence por 2 a 0 com gols de Alex Silva e um contra de Everson. Veja abaixo:

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Onde assistir Ceará x Atlético-MG

O Ceará recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (tv fechada) Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.

O Galo chega em vantagem após vencer a partida de ida por 2 a 1, na Arena MRV, e joga por um empate para garantir a classificação às oitavas de final da competição. Já o Ceará precisa vencer o Atlético-MG por dois ou mais gols de diferença para avançar de forma direta. Em caso de vitória cearense por apenas um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.

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O Ceará chega para o duelo vivendo seu pior momento na temporada. A equipe acumula três derrotas consecutivas e, na mais recente delas, foi superada por 1 a 0 pelo Atlético-GO, em pleno Castelão, pela Série B.

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Já o Atlético-MG chega para enfrentar o Ceará após empate em 1 a 1 com o Botafogo, na Arena MRV. O Galo vencia a partida até os minutos finais, mas sofreu o gol de empate e deixou escapar o triunfo diante da torcida.

Castelão recebe Ceará x Atlético-MG (Foto: Esaú Souza / Lance!)
Castelão recebe Ceará x Atlético-MG (Foto: Esaú Souza / Lance!)

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