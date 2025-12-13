Saída do Botafogo e mais: Ana Sátila define 2025 como 'o ano em que tudo deu errado'

A canoísta Ana Sátila passou por momentos complicados na temporada 2025, desde problemas de saúde até uma saída conturbada do Botafogo. Mesmo assim, foi capaz de superá-los e, nesta quinta-feira (11), recebeu o troféu de melhor atleta de canoagem no Prêmio Brasil Olímpico.

Em outubro deste ano, Ana Sátila encerrou seu vínculo com o Botafogo após dois anos representando o clube carioca. O principal motivo apontado pela atleta foi o descaso do Alvinegro com as modalidades olímpicas após a mudança na presidência da instituição.

— O problema com um clube é um problema não só meu. Acho que eu só tomei a decisão de falar e de expor um pouco do que aconteceu porque eu senti que eu tinha um papel fundamental para passar para os atletas que ainda estavam lá — disse a canoísta.

— Não estou falando do clube que eu estava, mas também dos clubes do Brasil inteiro (...). O atleta não é um objeto, ele tem que ser tratado com carinho e com amor, dedicação e empenho. No final das contas, a gente está entregando a nossa vida e o nosso sacrifício para representar seja o clube ou o nosso país. Foi um momento difícil para mim, porque quando eu decidi representar esse time, eu não esperava. Mas tento tirar algo bom. Isso me ajudou a evoluir bastante — completou.

Ana Sátila no Prêmio Brasil Olímpico 2025 (Foto: Alexandre Loureiro/ COB)

Crise renal fez Ana Sátila se afastar de competições em 2025

Problemas de saúde também foram um obstáculo na carreira da canoísta em 2025. No início de junho, ela sofreu com fortes dores abdominais causadas por uma pedra na vesícula e passou cinco dias internada na Espanha. O problema a tirou das três primeiras etapas da Copa do Mundo de canoagem slalom.

— O problema de saúde, para mim, foi um baque muito grande, ainda mais que eu já tinha feito toda a preparação e já estava na Europa para competir. Foi muito difícil. Voltar para casa passando mal e doente, sem ter a possibilidade de chegar na largada e dar meu máximo, me frustrou muito. Precisei passar por um bom trabalho, principalmente mental, para conseguir voltar e superar todo esse desafio — comentou Ana.

Mesmo sentindo dores, Ana Sátila foi top 5 na canoa na etapa de Tacen (Eslovênia) da Copa do Mundo e medalhista de prata na de Augsburgo (Alemanha). Em setembro, foi bronze no contrarrelógio do caiaque cross e bronze na canoa no Mundial da Austrália. Após a competição, a atleta optou por fazer a cirurgia para retirada da vesícula.

— Foi um ano muito desafiador na minha carreira. Eu jamais imaginei passar por tudo que eu precisei passar esse ano. Mas saio desse ano de 2025 muito realizada e contente com todo o trabalho que eu fiz. Precisei me superar de diversas maneiras. Até estava brincando que tudo que tinha para dar errado, deu esse ano. Graças a Deus, ele já está acabando e agora é só vitória — refletiu Ana Sátila.